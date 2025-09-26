Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 26.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
- Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο
- «Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσπάθησε να μάθεις κάποια πράγματα μεν, αφήνοντας το κουτσομπολιό στην άκρη δε. Ενίσχυσε κάποιες σχέσεις και επαφές- είτε μέσω κάποιων συνεργατών σου είτε μέσω του κάθε άκυρου. Γιατί όχι στην τελική; Επίτρεψε στους άλλους να σε πλησιάσουν κάνοντας τα όριά σου λίγο πιο ελαστικά. Κοινώς σταμάτα να είσαι τόσο επιφυλακτικός.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί οι σημερινές εξελίξεις πρόκειται να είναι αρκετά ευνοϊκές. Μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσουν κάποιες συμφωνίες και διακανονισμοί που κυνηγάς τελευταία. Ωστόσο μην κάνεις κάτι, αν δεν είσαι σωστά προετοιμασμένος γι’ αυτό, γιατί ίσως εκτεθείς. Μην ασχολείσαι με αυτά που σε εκνευρίζουν.
Ταύρος
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, ώστε να ξεκαθαρίσεις τις καταστάσεις που σε απασχολούν. Όπως και τους στόχους σου. Από την άλλη, σταμάτα να έχεις πολλά ταμπού και διεύρυνε την αντίληψή σου. Χαλάρωσε όσο μπορείς, καθώς έτσι θα αποκτήσεις και μια παραπάνω ελευθερία κινήσεων. Όλοι προτιμούν αυτό το χαλαρό vibe που εκπέμπεις, τι να κάνουμε;
DON’TS: Μην είσαι στην τσίτα, καθώς όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα βρεις πολλά ή μεγάλα εμπόδια στον δρόμο σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις παρασκηνιακές συζητήσεις στις οποίες θα τύχει να είσαι μπροστά. Μην εκφράζεσαι με κοφτερά λόγια. Μην πάρεις μέρος σε παιχνίδια δύναμης κι εξουσίας, γιατί θα χαλάσεις άδικα τη ζαχαρένια σου.
Δίδυμοι
DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι πρόκειται για μια ακόμη χαλαρή μέρα και προχώρα μπροστά τις δουλειές σου με ηρεμία και άνεση. Βάλε στον σωστό δρόμο όλες σου τις υποθέσεις, με το να βελτιώσεις τον τρόπο επικοινωνίας σου. Στα επαγγελματικά ειδικά, χρησιμοποίησε το χιούμορ σου για να πλησιάσεις τα άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα.
DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές τις υποθέσεις που σου έχουν αναθέσει- εμπιστευτεί να διεκπεραιώσεις μόνος σου, γιατί θα χάσεις την αξιοπιστία σου. Λογικό! Ωστόσο αν χρειάζεσαι βοήθεια, μη διστάσεις να τη ζητήσεις. Παράλληλα μην αρνηθείς τη δική σου υποστήριξη σε αυτούς που θα την ζητήσουν. Μην τα παίρνεις όλα στραβά μέσα στην παρέα.
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σε καλά και σταθερά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσεις να εστιάσεις σε αυτά που θέλεις να εκφράσεις. Βρες όχι μόνο ποια είναι τα συναισθήματα που σε κρατάνε πίσω, αλλά και γιατί. Κάνε αυτά που θέλεις, αφού πρώτα τα εξετάσεις αναλυτικά. Κοινώς σε βάθος, δεν θέλουμε προχειροδουλειές, έτσι;
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Μη διστάζεις να δείξεις κατανόηση στους ανθρώπους γύρω σου ή ακόμα και να τους στηρίξεις, αν το χρειαστούν. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβουλές σου. Μην κολλάς σε μικρά εμπόδια, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να τα ξεπεράσεις. Γενικώς, δηλαδή, μην το κάνεις θέμα, όπου δεν πρέπει. Μην είσαι ανοργάνωτος.
Λέων
DO’S: Κάνε χρήση της καλής σου διάθεσης με το να διαχειριστείς τα πάντα γύρω σου άνετα. Να ξέρεις πως έτσι θα μπορέσεις να ανοιχτείς συναισθηματικά. Ακολούθα τον δρόμο του ενστίκτου σου, αν θες να κάνεις ωφέλιμες επιλογές. Ή έστω επιλογές που σου είναι κάπως γνώριμες, μπας και νιώσεις λίγο πιο ασφαλής. Γίνε αισιόδοξος και εστίασε στα θετικά.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι διαρκώς πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μην κινείσαι ανοργάνωτα ή και χωρίς να έχεις μελετήσει καλά τα επόμενα βήματά σου. Μην έρθεις σε ρήξη με κάποιους ανώτερούς σου στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή πιστεύεις πως προσπαθούν να σε προκαλέσουν με τον τρόπο τους. Γενικώς μην αφήσεις τίποτα να σε επηρεάσει.
Παρθένος
DO’S: Απλοποίησε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου για να τα βάλεις όλα πιο άνετα στη σωστή σειρά. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχολογία σου ψηλά. Ξεκόλλα πια από τις ανούσιες λεπτομέρειες και εστίασε σε αυτό που λέμε «the bigger picture». Παράλληλα, αξιοποίησε σωστά και τις ιδέες αλλά και τη μεγάλη σου δημιουργικότητα.
DON’TS: Μη βάζεις φρένο στην ανάγκη σου για κοινωνικότητα. Σε αυτό το mood, μη διστάσεις να επενδύσεις περισσότερο χρόνο στους δικούς σου ανθρώπους, μπας και τους μάθεις λίγο καλύτερα. Μην αφήσεις την καχυποψία σου να σου ανοίξει ξανά κάποιες πληγές. Ειδικά αν πάλεψες πολύ να τις κλείσεις. Μην προβληματιστείς ακραία από αυτά που θα μάθεις.
Ζυγός
DO’S: Κινήσου με αισιοδοξία μέσα στη μέρα σου για να μπορέσεις να κινηθείς και με κοινωνικότητα. Εκμεταλλεύσου την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο εργασιακό σου περιβάλλον, προκειμένου να πάρεις τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Δεν αποκλείεται μάλιστα αυτές να δημιουργήσουν αρκετά ευνοϊκές συνθήκες για σένα και την περαιτέρω εξέλιξή σου.
DON’TS: Μη βγεις εκτός προγράμματος, αν θες να ολοκληρώσεις τις δουλειές σου εγκαίρως. Γενικώς μην χάνεις την οργανωτικότητά σου. Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με αυτά που θα σου πουν οι άλλοι (είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά). Μην τα πάρεις προσωπικά βασικά. Ειδικά αν προέρχονται από άτομα που δεν συμπαθείς και πολύ.
Σκορπιός
DO’S: Για να είσαι active, πρέπει να είσαι και χαρούμενος ξέρεις. Δες το λίγο αυτό λοιπόν. Παράλληλα νιώσε πιο αισιόδοξος για να μπορέσεις να αποκτήσεις και μια πιο διευρυμένη οπτική των πραγμάτων γύρω σου. Για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά κάποιες καταστάσεις και να χαλαρώσεις σημαντικά, πρέπει να κάνεις τις σωστές συζητήσεις.
DON’TS: Μην περιμένεις να δεις τους στόχους σου να προχωράνε, αν δεν τους ξεκαθαρίσεις μέσα στο κεφάλι σου. Σε αυτό το mood, λοιπόν, μην περιμένεις να πάρεις αυτό που θέλεις, αν δεν το κυνηγήσεις και λίγο, έτσι; Έστω να το ζητήσεις. Όλα θέλουν τον τρόπο τους! Στα επαγγελματικά, μην απαντάς στα σχόλια που ακούς και μην αναλώνεσαι σε καυγάδες.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις την ηρεμία σου. Είναι σημαντικό, καθώς μέσα σε αυτό το κλίμα θα μπορέσεις και να νιώσεις άνετα, αλλά και να αποκτήσεις μια παραπάνω ελευθερία κινήσεων. Βρες τι είναι αυτό που σε ενοχλεί γενικώς ή που σε κάνει να γίνεσαι υπερβολικός και διόρθωσέ το. Βρες έναν τρόπο να το μπαλώσεις κάπως τέλος πάντων.
DON’TS: Μην κάνεις άλλο πια τις λάθος επαφές, αν θες να δεις πρόοδο στα οικονομικά. Όχι ότι δεν θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, αλλά για παν ενδεχόμενο εγώ σε προειδοποιώ. Ωστόσο μην αρνηθείς τη βοήθεια των δικών σου ανθρώπων. Μην κωλώσεις να ασχοληθείς λίγο με τα συναισθήματά σου, ώστε να τα διαχειριστείς. Μην γίνεσαι υπερβολικός.
Αιγόκερως
DO’S: Αφού νιώθεις κοινωνικός, γιατί δεν πλησιάσεις κάποιους συναδέλφους που είχες στον πάγο; Προσπάθησε να τους γνωρίσεις καλύτερα, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν ξέρεις! Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, ώστε να μπορέσεις να συνεργαστείς καλύτερα με τους άλλους και να προχωρήσεις τα σχέδιά σου μπροστά. Κάνε στοχευμένες συζητήσεις.
DON’TS: Μην κωλώσεις να ανοιχτείς στους απέναντι, καθώς όλο και κάποιος υπάρχει που θέλει να σε γνωρίσει λίγο καλύτερα. Βέβαια πήγαινέ το μέχρι που νιώθεις άνετα, έτσι; Μην εκνευριστείς από αυτά που θα φτάσουν στα αυτιά σου. Μην φοβηθείς όμως να συζητήσεις ανοιχτά τι είναι αυτό που σε τσίτωσε. Σίγουρα δεν πρέπει να σηκώσεις τείχη προστασίας.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, ορισμένες υποθέσεις σου πρόκειται να εξελιχθούν θετικά, άρα βάσει αυτού φτιάξε την ψυχολογία σου πρώτα και μετά φτιάξε και το κλίμα γύρω σου. Συνεννοήσου σωστά και δείξε κατανόηση στους ανθρώπους γύρω σου για να περάσεις τις σχέσεις σου στο επόμενο στάδιο. Λειτούργησε με όποιον τρόπο θεωρείς εσύ σωστό.
DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις ήρεμα κι ωραία όσα σε απασχολούν είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Ωστόσο μην εκφραστείς με ασάφειες και μισόλογα, γιατί τι πιστεύεις ότι θα καταφέρεις ας πούμε; Μην ασχοληθείς με αυτά που θα πουν ορισμένοι δήθεν για πλάκα, ακόμα κι αν ενοχληθείς ακραία. Μήπως αυτά τα άτομα δεν αξίζουν τόσο;
Ιχθύες
DO’S: Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις για να φτιάξεις το κλίμα που επικρατεί γύρω σου. Αυτό θα βελτιώσει και τη διάθεσή σου. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για φλερτ. Καλά δεν σου είναι και δύσκολο! Αν σε φλερτάρουν, γίνε λίγο πιο γλυκός και δώσε το πράσινο φως, γιατί θα το χάσεις το γκομενάκι! Αν έχεις απορίες, τότε ρώτα για να μάθεις.
DON’TS: Μην χάσεις την οργανωτικότητά σου. Μην αγχώνεσαι τόσο πολύ για τις δουλειές σου, αλλά μην αγνοείς να τις βάλεις και σε μια σωστή σειρά, έτσι; Μην είσαι εντελώς αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου. Ειδικά αν πρόκειται για δανεικά, π.χ. μπορεί να χρωστάς και να πρέπει να πληρώσεις, είτε να σου χρωστάνε και να πρέπει να τα πάρεις πίσω.
- Κύπρος: Στα 8 με 9 τρισ. κυβικά πόδια το φυσικό αέριο σε Πήγασο και Γλαύκο, σύμφωνα με την ExxonMobil
- ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
- Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία
- Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
- Τομ Μπάρακ: «Εξαιρετική» η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία
- ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις