magazin
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 26.09.2025]
Ημερήσια 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 26.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προσπάθησε να μάθεις κάποια πράγματα μεν, αφήνοντας το κουτσομπολιό στην άκρη δε. Ενίσχυσε κάποιες σχέσεις και επαφές- είτε μέσω κάποιων συνεργατών σου είτε μέσω του κάθε άκυρου. Γιατί όχι στην τελική; Επίτρεψε στους άλλους να σε πλησιάσουν κάνοντας τα όριά σου λίγο πιο ελαστικά. Κοινώς σταμάτα να είσαι τόσο επιφυλακτικός.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί οι σημερινές εξελίξεις πρόκειται να είναι αρκετά ευνοϊκές. Μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσουν κάποιες συμφωνίες και διακανονισμοί που κυνηγάς τελευταία. Ωστόσο μην κάνεις κάτι, αν δεν είσαι σωστά προετοιμασμένος γι’ αυτό, γιατί ίσως εκτεθείς. Μην ασχολείσαι με αυτά που σε εκνευρίζουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, ώστε να ξεκαθαρίσεις τις καταστάσεις που σε απασχολούν. Όπως και τους στόχους σου. Από την άλλη, σταμάτα να έχεις πολλά ταμπού και διεύρυνε την αντίληψή σου. Χαλάρωσε όσο μπορείς, καθώς έτσι θα αποκτήσεις και μια παραπάνω ελευθερία κινήσεων. Όλοι προτιμούν αυτό το χαλαρό vibe που εκπέμπεις, τι να κάνουμε;

DON’TS: Μην είσαι στην τσίτα, καθώς όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα βρεις πολλά ή μεγάλα εμπόδια στον δρόμο σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις παρασκηνιακές συζητήσεις στις οποίες θα τύχει να είσαι μπροστά. Μην εκφράζεσαι με κοφτερά λόγια. Μην πάρεις μέρος σε παιχνίδια δύναμης κι εξουσίας, γιατί θα χαλάσεις άδικα τη ζαχαρένια σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι πρόκειται για μια ακόμη χαλαρή μέρα και προχώρα μπροστά τις δουλειές σου με ηρεμία και άνεση. Βάλε στον σωστό δρόμο όλες σου τις υποθέσεις, με το να βελτιώσεις τον τρόπο επικοινωνίας σου. Στα επαγγελματικά ειδικά, χρησιμοποίησε το χιούμορ σου για να πλησιάσεις τα άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα.

DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές τις υποθέσεις που σου έχουν αναθέσει- εμπιστευτεί να διεκπεραιώσεις μόνος σου, γιατί θα χάσεις την αξιοπιστία σου. Λογικό! Ωστόσο αν χρειάζεσαι βοήθεια, μη διστάσεις να τη ζητήσεις. Παράλληλα μην αρνηθείς τη δική σου υποστήριξη σε αυτούς που θα την ζητήσουν. Μην τα παίρνεις όλα στραβά μέσα στην παρέα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σε καλά και σταθερά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσεις να εστιάσεις σε αυτά που θέλεις να εκφράσεις. Βρες όχι μόνο ποια είναι τα συναισθήματα που σε κρατάνε πίσω, αλλά και γιατί. Κάνε αυτά που θέλεις, αφού πρώτα τα εξετάσεις αναλυτικά. Κοινώς σε βάθος, δεν θέλουμε προχειροδουλειές, έτσι;

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Μη διστάζεις να δείξεις κατανόηση στους ανθρώπους γύρω σου ή ακόμα και να τους στηρίξεις, αν το χρειαστούν. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβουλές σου. Μην κολλάς σε μικρά εμπόδια, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να τα ξεπεράσεις. Γενικώς, δηλαδή, μην το κάνεις θέμα, όπου δεν πρέπει. Μην είσαι ανοργάνωτος.

Λέων

Λέων

DO’S: Κάνε χρήση της καλής σου διάθεσης με το να διαχειριστείς τα πάντα γύρω σου άνετα. Να ξέρεις πως έτσι θα μπορέσεις να ανοιχτείς συναισθηματικά. Ακολούθα τον δρόμο του ενστίκτου σου, αν θες να κάνεις ωφέλιμες επιλογές. Ή έστω επιλογές που σου είναι κάπως γνώριμες, μπας και νιώσεις λίγο πιο ασφαλής. Γίνε αισιόδοξος και εστίασε στα θετικά.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι διαρκώς πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μην κινείσαι ανοργάνωτα ή και χωρίς να έχεις μελετήσει καλά τα επόμενα βήματά σου. Μην έρθεις σε ρήξη με κάποιους ανώτερούς σου στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή πιστεύεις πως προσπαθούν να σε προκαλέσουν με τον τρόπο τους. Γενικώς μην αφήσεις τίποτα να σε επηρεάσει.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Απλοποίησε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου για να τα βάλεις όλα πιο άνετα στη σωστή σειρά. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχολογία σου ψηλά. Ξεκόλλα πια από τις ανούσιες λεπτομέρειες και εστίασε σε αυτό που λέμε «the bigger picture». Παράλληλα, αξιοποίησε σωστά και τις ιδέες αλλά και τη μεγάλη σου δημιουργικότητα.

DON’TS: Μη βάζεις φρένο στην ανάγκη σου για κοινωνικότητα. Σε αυτό το mood, μη διστάσεις να επενδύσεις περισσότερο χρόνο στους δικούς σου ανθρώπους, μπας και τους μάθεις λίγο καλύτερα. Μην αφήσεις την καχυποψία σου να σου ανοίξει ξανά κάποιες πληγές. Ειδικά αν πάλεψες πολύ να τις κλείσεις. Μην προβληματιστείς ακραία από αυτά που θα μάθεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κινήσου με αισιοδοξία μέσα στη μέρα σου για να μπορέσεις να κινηθείς και με κοινωνικότητα. Εκμεταλλεύσου την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο εργασιακό σου περιβάλλον, προκειμένου να πάρεις τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Δεν αποκλείεται μάλιστα αυτές να δημιουργήσουν αρκετά ευνοϊκές συνθήκες για σένα και την περαιτέρω εξέλιξή σου.

DON’TS: Μη βγεις εκτός προγράμματος, αν θες να ολοκληρώσεις τις δουλειές σου εγκαίρως. Γενικώς μην χάνεις την οργανωτικότητά σου. Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με αυτά που θα σου πουν οι άλλοι (είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά). Μην τα πάρεις προσωπικά βασικά. Ειδικά αν προέρχονται από άτομα που δεν συμπαθείς και πολύ.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Για να είσαι active, πρέπει να είσαι και χαρούμενος ξέρεις. Δες το λίγο αυτό λοιπόν. Παράλληλα νιώσε πιο αισιόδοξος για να μπορέσεις να αποκτήσεις και μια πιο διευρυμένη οπτική των πραγμάτων γύρω σου. Για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά κάποιες καταστάσεις και να χαλαρώσεις σημαντικά, πρέπει να κάνεις τις σωστές συζητήσεις.

DON’TS: Μην περιμένεις να δεις τους στόχους σου να προχωράνε, αν δεν τους ξεκαθαρίσεις μέσα στο κεφάλι σου. Σε αυτό το mood, λοιπόν, μην περιμένεις να πάρεις αυτό που θέλεις, αν δεν το κυνηγήσεις και λίγο, έτσι; Έστω να το ζητήσεις. Όλα θέλουν τον τρόπο τους! Στα επαγγελματικά, μην απαντάς στα σχόλια που ακούς και μην αναλώνεσαι σε καυγάδες.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις την ηρεμία σου. Είναι σημαντικό, καθώς μέσα σε αυτό το κλίμα θα μπορέσεις και να νιώσεις άνετα, αλλά και να αποκτήσεις μια παραπάνω ελευθερία κινήσεων. Βρες τι είναι αυτό που σε ενοχλεί γενικώς ή που σε κάνει να γίνεσαι υπερβολικός και διόρθωσέ το. Βρες έναν τρόπο να το μπαλώσεις κάπως τέλος πάντων.

DON’TS: Μην κάνεις άλλο πια τις λάθος επαφές, αν θες να δεις πρόοδο στα οικονομικά. Όχι ότι δεν θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, αλλά για παν ενδεχόμενο εγώ σε προειδοποιώ. Ωστόσο μην αρνηθείς τη βοήθεια των δικών σου ανθρώπων. Μην κωλώσεις να ασχοληθείς λίγο με τα συναισθήματά σου, ώστε να τα διαχειριστείς. Μην γίνεσαι υπερβολικός.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αφού νιώθεις κοινωνικός, γιατί δεν πλησιάσεις κάποιους συναδέλφους που είχες στον πάγο; Προσπάθησε να τους γνωρίσεις καλύτερα, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν ξέρεις! Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, ώστε να μπορέσεις να συνεργαστείς καλύτερα με τους άλλους και να προχωρήσεις τα σχέδιά σου μπροστά. Κάνε στοχευμένες συζητήσεις.

DON’TS: Μην κωλώσεις να ανοιχτείς στους απέναντι, καθώς όλο και κάποιος υπάρχει που θέλει να σε γνωρίσει λίγο καλύτερα. Βέβαια πήγαινέ το μέχρι που νιώθεις άνετα, έτσι; Μην εκνευριστείς από αυτά που θα φτάσουν στα αυτιά σου. Μην φοβηθείς όμως να συζητήσεις ανοιχτά τι είναι αυτό που σε τσίτωσε. Σίγουρα δεν πρέπει να σηκώσεις τείχη προστασίας.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, ορισμένες υποθέσεις σου πρόκειται να εξελιχθούν θετικά, άρα βάσει αυτού φτιάξε την ψυχολογία σου πρώτα και μετά φτιάξε και το κλίμα γύρω σου. Συνεννοήσου σωστά και δείξε κατανόηση στους ανθρώπους γύρω σου για να περάσεις τις σχέσεις σου στο επόμενο στάδιο. Λειτούργησε με όποιον τρόπο θεωρείς εσύ σωστό.

DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις ήρεμα κι ωραία όσα σε απασχολούν είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Ωστόσο μην εκφραστείς με ασάφειες και μισόλογα, γιατί τι πιστεύεις ότι θα καταφέρεις ας πούμε; Μην ασχοληθείς με αυτά που θα πουν ορισμένοι δήθεν για πλάκα, ακόμα κι αν ενοχληθείς ακραία. Μήπως αυτά τα άτομα δεν αξίζουν τόσο;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις για να φτιάξεις το κλίμα που επικρατεί γύρω σου. Αυτό θα βελτιώσει και τη διάθεσή σου. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για φλερτ. Καλά δεν σου είναι και δύσκολο! Αν σε φλερτάρουν, γίνε λίγο πιο γλυκός και δώσε το πράσινο φως, γιατί θα το χάσεις το γκομενάκι! Αν έχεις απορίες, τότε ρώτα για να μάθεις.

DON’TS: Μην χάσεις την οργανωτικότητά σου. Μην αγχώνεσαι τόσο πολύ για τις δουλειές σου, αλλά μην αγνοείς να τις βάλεις και σε μια σωστή σειρά, έτσι; Μην είσαι εντελώς αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου. Ειδικά αν πρόκειται για δανεικά, π.χ. μπορεί να χρωστάς και να πρέπει να πληρώσεις, είτε να σου χρωστάνε και να πρέπει να τα πάρεις πίσω.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!
Music Stage 25.09.25

Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!

Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατο που Παντελή Παντελίδη, ωστόσο τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας κρατούν «συντροφιά» μέχρι και σήμερα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
TV 25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στα απομνήμονευματά του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»
Δεν έχει τέλος 24.09.25

Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Οι κατηγορίες του πρώην στυλίστα του Diddy περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
Πεντάγωνο 26.09.25

Καλούν εσπευσμένα στις ΗΠΑ ανώτατους στρατιωτικούς από όλον τον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την εσπευσμένη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση ανώτερων αμερικανών αξιωματικών από όλον τον κόσμο στη Βιρτζίνια.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Όλα δείχνουν ότι πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δρα μόνο για το «πολιτικό της συμφέρον».

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.09.25

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τέμπη: «Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» – Επιστολή του ΥΜΕ στον ΟΣΕ
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» - Επιστολή ΥΜΕ στον ΟΣΕ για τα Τέμπη

Όπως αναφέρει η επιστολή, Πολιτεία και ΟΣΕ «έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους».

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο