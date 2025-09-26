DO’S: Προσπάθησε να μάθεις κάποια πράγματα μεν, αφήνοντας το κουτσομπολιό στην άκρη δε. Ενίσχυσε κάποιες σχέσεις και επαφές- είτε μέσω κάποιων συνεργατών σου είτε μέσω του κάθε άκυρου. Γιατί όχι στην τελική; Επίτρεψε στους άλλους να σε πλησιάσουν κάνοντας τα όριά σου λίγο πιο ελαστικά. Κοινώς σταμάτα να είσαι τόσο επιφυλακτικός.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί οι σημερινές εξελίξεις πρόκειται να είναι αρκετά ευνοϊκές. Μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσουν κάποιες συμφωνίες και διακανονισμοί που κυνηγάς τελευταία. Ωστόσο μην κάνεις κάτι, αν δεν είσαι σωστά προετοιμασμένος γι’ αυτό, γιατί ίσως εκτεθείς. Μην ασχολείσαι με αυτά που σε εκνευρίζουν.