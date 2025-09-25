Νέες υποδομές άθλησης στον Βύρωνα

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο κίνηση· είναι υγεία, παιδεία και κοινωνική συνοχή. Για να ανθίσει, χρειάζεται σύγχρονους και ασφαλείς χώρους που εμπνέουν μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά. Η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη, μετατρέποντας έναν ιστορικό χώρο σε πρότυπο κέντρο άθλησης και συνάντησης της τοπικής κοινωνίας.

Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που αναβαθμίζει τις αθλητικές υποδομές της πόλης. Δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και ειδικά σε αστικές περιοχές πυκνοκατοικημένες όπως είναι ο Βύρωνας, σπανίζουν οι ελεύθεροι προς αξιοποίηση αθλητικοί χώροι, με συνέπεια ο εκσυγχρονισμός όσων χώρων υπάρχουν να κρίνεται αναγκαίος. Αυτό αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο οι Δήμοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία αναβάθμισης των αθλητικών τους χώρων.

Σύμφωνα με τον Δήμο Βύρωνα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις, με κύρια την ανακατασκευή του γηπέδου με νέο υβριδικό χλοοτάπητα και του στίβου με νέο ταρτάν τελευταίας γενιάς, που πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Άνοιξε τις πύλες του

Από σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, το Δημοτικό Στάδιο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αθληθούν, τηρώντας ταυτόχρονα τα μέτρα ασφαλείας, προσθέτει η δημοτική Αρχή.

Ο Δήμος Βύρωνα επιπρόσθετα, ευχαριστεί όλους τους πολίτες για την υπομονή και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια των εργασιών και δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Βύρωνα