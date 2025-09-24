newspaper
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Μία ιστορία χιλιάδων ετών πίσω από το σύμβολο «@» – Από την αρχαιότητα στο σήμερα
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:33

Μία ιστορία χιλιάδων ετών πίσω από το σύμβολο «@» – Από την αρχαιότητα στο σήμερα

Χιλιάδες χρόνια πίσω ξεκίνησε η ιστορία του συμβόλου «@», το οποίο με τον καιρό άλλαξε σημασία και χρήση, με στόχο να προσαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το σύμβολο «@» έχει αρκετές χρήσεις στην καθημερινότητά μας, με την ιστορία του να πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια, όταν ο ρόλος του ήταν τελείως διαφορετικός σε σχέση με σήμερα.

Η ιστορία του είναι αρκετά απρόσμενη, ξεκινώντας από την αρχαιότητα.

Μία έκθεση για το «@»

Το 2010, η Πάολα Αντονέλι, επιμελήτρια αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), έκανε μια τολμηρή επιλογή. «Ήθελα να διοργανώσω μια έκθεση με αντικείμενα που να δείχνουν ότι ο καθένας μπορεί να έχει μια έκθεση μουσείου στο «συρτάρι» του. Περιλαμβάνει τα χαρτάκια Post-it, τα M&Ms, τους συνδετήρες, τα OXO Good Grips [μια δημοφιλής σειρά εργαλείων κουζίνας], αντικείμενα που είναι τόσο ενσωματωμένα στη ζωή μας και λειτουργούν τόσο καλά που δεν τα προσέχουμε καν πια», ανέφερε.

Πώς απέκτησε τη δύναμή του το σύμβολο «@»;

«Μέρος του ρόλου ενός μουσείου, ειδικά όταν απομονώνεις αυτά τα αντικείμενα, είναι να δημιουργείς απόσταση και «δράμα» και να αφήνεις τους ανθρώπους να τα δουν με διαφορετική οπτική», δήλωσε η Αντονέλι. «Ξαφνικά, μένεις έκπληκτος από την ιστορία που κρύβεται πίσω τους. Συνειδητοποιείς ότι είναι ένα ολόκληρο σύμπαν». Καθώς ολοκλήρωνε την έκθεση, μία τελική απόφαση ήταν προφανής. Η Αντονέλι κατάφερε να κάνει το σύμβολο «@» μέρος της μόνιμης συλλογής του MoMa.

Τα σύμβολα «&, #, %, *» είναι εξίσου χρήσιμα και πανταχού παρόντα. Πώς απέκτησε τη δύναμή του το σύμβολο «@»; Μπορεί να φαίνεται ως ένα καθαρά σύγχρονο φαινόμενο, όμως πίσω του κρύβεται μια ιστορία που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν, γεφυρώνοντας εθνικά, πολιτισμικά και γλωσσικά εμπόδια καθώς διατρέχει τις σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

«Είναι μια συντομογραφία», λέει ο Κιθ Χιούστον, συγγραφέας του βιβλίου «Shady Characters: The Secret History of Punctuation (Σκοτεινές προσωπικότητες: Η μυστική ιστορία της στίξης)». Το συγκεκριμένο σύμβολο έχει σχέση με την κεραμική.

Η συντομογραφία από την αρχαία Ελλάδα

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ευρέως ένα είδος πήλινου αγγείου που ονομαζόταν αμφορέας. Απλοϊκά θα μπορούσαν να περιγραφούν ως ψηλά και καλαίσθητα αγγεία, με δύο χερούλια και μακρύ λαιμό. Οι αμφορείς χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση κρασιού, σιτηρών, ελαιόλαδου και άλλων προϊόντων, μια πρακτική που συνεχίστηκε στη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν για αιώνες. Με την πάροδο του χρόνου, ο αμφορέας έγινε μια τυπική μονάδα μέτρησης.

«Οι έμποροι έπρεπε να συζητούν συχνά την ιδέα ότι ‘θα σου πουλήσω έναν ορισμένο αριθμό αμφορέων που θα περιέχουν κάτι σε μια συγκεκριμένη τιμή’», λέει ο Χιούστον. Και τελικά, οι άνθρωποι άρχισαν να σχεδιάζουν ένα «α» με μια μακριά «ουρά» που το περιέβαλε και να παραλείπουν τα υπόλοιπα γράμματα.

Μετά από εκατοντάδες χρόνια, οι αμφορείς έπαψαν να χρησιμοποιούνται, αλλά το σύμβολο «@» παρέμεινε.

Στις 4 Μαΐου 1536, ένας έμπορος ονόματι Φρανσέσκο Λάπι έγραψε μια επιστολή από τη Σεβίλλη προς τη Ρώμη, στην οποία ανέφερε ότι ένας αμφορέα κρασιού άξιζε περίπου 70 ή 80 δουκάτα, χρησιμοποιώντας ένα «@» για τον αμφορέα. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα που βρέθηκε για τη χρήση του «@» με τη σύγχρονη έννοια, αλλά δεν είναι το παλαιότερο αντίγραφο του συμβόλου. Μπορείτε κανείς να εντοπίσει ένα «@» στις σελίδες ενός βουλγαρικού χειρογράφου του 1375, αλλά δεν έχει διακριτή σημασία – είναι απλώς μια διακοσμητική πινελιά στο πρώτο γράμμα της λέξης «αμήν».

Μετά από εκατοντάδες χρόνια, οι αμφορείς έπαψαν να χρησιμοποιούνται, αλλά το σύμβολο «@» παρέμεινε, τονίζει το BBC, καθώς οι λογιστές και οι υπεύθυνοι τήρησης αρχείων το χρησιμοποιούσαν για να υποδηλώνουν την τιμή πώλησης των προϊόντων.

«Η ρίζα αυτού του συμβόλου βρίσκεται στις γραφομηχανές, οι οποίες διαδόθηκαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα», λέει ο Γκέρι Λεωνίδας, καθηγητής τυπογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έκρηξη των καταλόγων αλληλογραφικών παραγγελιών στις ΗΠΑ, λέει, η οποία δημιούργησε τεράστιες διοικητικές ανάγκες και τελικά μια ολόκληρη τάξη επαγγελματιών δακτυλογράφων.

«Η γραφομηχανή είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της κακής γραφής των ανθρώπων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η προβλεψιμότητα της διοίκησης του γραφείου», υποστηρίζει ο Λεωνίδας. Οι γραφομηχανές ήταν τόσο περίπλοκες και ακριβές που ορισμένα από τα πρώτα μοντέλα δεν είχαν καν τα σύμβολα 1 και 0 – απλώς πληκτρολογούσες τα γράμματα «O» και «I» – αλλά στα τέλη του 1800, το «@» ήταν αρκετά σημαντικό για να συμπεριληφθεί. «Και επειδή οι γραφομηχανές συνδέονται με τις επιχειρηματικές και λογιστικές διαδικασίες, το «@» επιβιώνει σε όλες τις διαφορετικές γενιές γραφομηχανών, ακριβώς επειδή εκπληρώνει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο».

Το σύμβολο στη νέα εποχή

Όταν οι υπολογιστές απέκτησαν πληκτρολόγια, μαζί τους ήρθε και το σύμβολο «@». Αν δεν ήσουν λογιστής, όμως, δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Αυτό άλλαξε χάρη στον Ρέι Τόμλινσον, έναν επιστήμονα υπολογιστών που εργαζόταν στην Arpanet, το πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης που έθεσε τα θεμέλια για το Διαδίκτυο. Είχε την ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορεί να ήθελαν να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο. Καθώς ο Τόμλινσον έγραφε τον κώδικα, χρειαζόταν έναν τρόπο για να υποδείξει πού βρισκόταν ένα συγκεκριμένο άτομο στο δίκτυο. Κοιτάζοντας το πληκτρολόγιο, βρήκε τη λύση. Πήρε το σύμβολο «@» από τον κόσμο της επιχειρηματικής ορολογίας και το έβαλε στη μέση της διεύθυνσης, και το 1971 έστειλε το πρώτο email.

Καθώς το Διαδίκτυο εξαπλώθηκε από τις ΗΠΑ και κυριάρχησε στην ανθρώπινη κουλτούρα κατά το επόμενο μισό αιώνα, το «@» το συνόδευσε. Αλλά καθώς το σύμβολο εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, συνέβη κάτι περίεργο. Άρχισε να αποκτά νέα ονόματα, αναφέρει το BBC.

Σήμερα, οι Ιταλοί αποκαλούν το σύμβολο «@» «chiocciola», ή «σαλιγκάρι». Μπορείτε να δείτε την ομοιότητα. Στα εβραϊκά είναι μερικές φορές «στρούντελ». Στα τσεχικά είναι «zavináč», που σημαίνει «ρολάκι ρέγγας». Οι Ρώσοι μερικές φορές το αποκαλούν «sobaka», που σημαίνει «σκύλος», και όντως μοιάζει με ένα κατοικίδιο που έχει κουλουριαστεί για να κοιμηθεί, τουλάχιστον αν ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας.

«Σήμερα όλοι το αποκαλούν απλά «at». Πολλά πράγματα έχουν αγγλοποιηθεί τα τελευταία 25 χρόνια», λέει ο Νικ Φράνσεν, ανεξάρτητος σύμβουλος διαχείρισης από το Βέλγιο. «Πριν από λίγες μέρες, όμως, μιλούσα με έναν ηλικιωμένο που δεν είχε επηρεαστεί από την αγγλοποίηση και επέστρεψα στο να το αποκαλώ «apenstaartje» χωρίς καν να το σκεφτώ», λέει. Το «apenstaartje», το παραδοσιακό ολλανδικό όνομα για το «@», σημαίνει «ουρά μαϊμούς».

Στα αγγλικά είναι απλά «at», αν και μερικές φορές αναφέρεται ως «commercial at», λόγω της σύνδεσής του με τις επιχειρήσεις.

Το «@» συνεχίζει να ερμηνεύεται εκ νέου για άλλους σκοπούς.

«Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει κάποιο ειδικό όνομα στα αγγλικά είναι επειδή είναι αρκετά σαφές, η αρχική του έννοια μεταφέρεται», υποστηρίζει ο Λεωνίδας. «Όμως, καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να προσαρμόζουν αυτά τα σύμβολα στις τοπικές γλώσσες, χρειάζονται έναν τρόπο για να τα θυμούνται. Κάποιος σου δίνει έναν υπολογιστή, τον κοιτάς και περιγράφεις πώς μοιάζει, αντί να ψάξεις ποιο είναι το όνομά του. Στα ελληνικά το ονομάζουμε ‘παπάκι’».

Αλλά όπως ο Τόμλινσον υιοθέτησε το σύμβολο για τη δική του δουλειά, το «@» συνεχίζει να ερμηνεύεται εκ νέου για άλλους σκοπούς. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, η λέξη για το «@» είναι «arroba», ένας όρος που σχετίζεται με την αμφορέα, η οποία είναι επίσης μια τυπική μονάδα βάρους και μέτρησης. Σήμερα, όμως, το «@» χρησιμοποιείται μερικές φορές ως χαρακτήρας ουδέτερου φύλου ή πληθυντικού στα ισπανικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες, αντί του γράμματος «O» που χρησιμοποιείται για τις αρσενικές μορφές των λέξεων και του «A» που χρησιμοποιείται για τις θηλυκές. Όταν γράφεις τη λέξη «φίλοι», μπορείς να πληκτρολογήσεις «amig@s» για να είσαι πιο περιεκτικός.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκάλυψη Ν. Σαλάτα στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό
Πολιτική 24.09.25

Αποκάλυψη Σαλάτα (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό

Στην κρίσιμη φάση της εξέτασης μαρτύρων περνά η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρώτη «βόμβα» να «σκάει» από τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»
«Αβεβαιότητα και ανησυχία» 24.09.25

Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»

Κριτική στην κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, από τη Νέα Αριστερά. Επισημαίνει επίσης ότι η τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαιώνει την προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
