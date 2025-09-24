Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Χοληστερίνη, Σάκχαρο, Πίεση: η φυσική απάντηση λέγεται Ελαιοκανθάλη
24 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:46

Χοληστερίνη, Σάκχαρο, Πίεση: η φυσική απάντηση λέγεται Ελαιοκανθάλη

Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ότι μια από τις πιο ισχυρές ουσίες για την προστασία της υγείας μας… βρίσκεται στο ίδιο το ελληνικό ελαιόλαδο;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Spotlight

Και όμως, η ελαιοκανθάλη ένα φυσικό συστατικό των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων πρώιμης συγκομιδής, κρύβει μέσα της μια απίστευτη δύναμη – επιστημονικά τεκμηριωμένη – ενάντια σε έναν από τους πιο ύπουλους εχθρούς της εποχής μας: το μεταβολικό σύνδρομο.

Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο – και γιατί μας αφορά όλους

Δεν πρόκειται για μια απλή «παραξενιά» του μεταβολισμού. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που περιλαμβάνει:

  • αυξημένα επίπεδα σακχάρου (προδιαβητική κατάσταση)
  • υψηλή αρτηριακή πίεση
  • αυξημένα τριγλυκερίδια και LDL χοληστερόλη
  • χαμηλή HDL (καλή) χοληστερόλη
  • κοιλιακή παχυσαρκία

Αν έστω και τρεις από αυτούς τους δείκτες βρίσκονται εκτός φυσιολογικών ορίων, τότε ο οργανισμός βρίσκεται σε μια κατάσταση προδιάθεσης για διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθειες και άλλα χρόνια νοσήματα.

Η ελαιοκανθάλη: μία ουσία, πολλαπλές δράσεις

Εδώ έρχεται η επιστήμη να μας δείξει κάτι εντυπωσιακό: η ελαιοκανθάλη, χωρίς την ανάγκη άλλων πρόσθετων ουσιών, επιδρά θετικά και στους πέντε βασικούς δείκτες του μεταβολικού συνδρόμου.

Τεκμηριωμένα δεδομένα:

  1. Έλεγχος γλυκαιμίας

Μελέτες δείχνουν ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πλούσιο σε πολυφαινόλες και κυρίως σε ελαιοκανθάλη, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου. Η καθημερινή κατανάλωση συμβάλλει στη σταθεροποίηση της γλυκόζης νηστείας και κάνει τα κύτταρα πιο «ευαίσθητα» στην ινσουλίνη, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Σε τυχαιοποιημένες μελέτες παρέμβασης διασταυρούμενου τύπου, η καθημερινή λήψη εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πλούσιου σε πολυφαινόλες – ιδίως ελαιοκανθάλη –  οδήγησε σε σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας και βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

  1. Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης

Η επιστήμη έχει πλέον αποδείξει ότι το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, αλλά και ένας σύμμαχος για την καρδιά. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις, η καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πλούσιου σε πολυφαινόλες – με κυριότερη την ελαιοκανθάλη – συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Αυτό σημαίνει λιγότερη καταπόνηση για την καρδιά και τα αγγεία, και συνεπώς μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές επιπλοκές.

  1. Χοληστερίνη: βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ

Η έρευνα δείχνει ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες, όπως η ελαιοκανθάλη, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη χοληστερίνη. Σε κλινικές δοκιμές με άτομα που είχαν μεταβολικό σύνδρομο ή προβλήματα δυσλιπιδαιμίας, η συστηματική κατανάλωση οδήγησε σε μείωση της LDL – της λεγόμενης «κακής» χοληστερίνης – και παράλληλη αύξηση της HDL, της «καλής» χοληστερίνης που προστατεύει την καρδιά. Με απλά λόγια, το ελαιόλαδο συμβάλλει σε μια πιο ισορροπημένη εικόνα για την υγεία των αγγείων.

  1. Φλεγμονή & οξειδωτικό στρες

Η ελαιοκανθάλη έχει μελετηθεί εκτενώς για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της. Μάλιστα, σύμφωνα με την κλασική μελέτη των Beauchamp και συνεργατών (Nature, 2005), δρα παρόμοια με την ιβουπροφαίνη, αναστέλλοντας ένζυμα που σχετίζονται με τις φλεγμονές (COX-1 και COX-2).

Πιο πρόσφατα, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 έδειξε ότι η κατανάλωση ελαιολάδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη μειώνει τη μεταγευματική οξειδωτική πίεση και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, αυξάνοντας τη δράση της γλουταθειόνης υπεροξειδάσης – ενός από τα πιο σημαντικά αντιοξειδωτικά ένζυμα του σώματός μας.

  1. Κοιλιακή παχυσαρκία

Επιστημονικές μελέτες και κλινικές δοκιμές όπως π.χ. η μελέτη APRIL, σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα με προδιαβήτη ανέδειξαν ότι το ελαιόλαδο με υψηλή ελαιοκανθάλη/ελαιασίνη συνδέεται με μείωση του σπλαχνικού λίπους μέσω βελτιωμένης ινσουλινοευαισθησίας και ρύθμισης των λιπιδίων φλεγμονής.

Thousand Olives: Η ελαιοκανθάλη στην πιο συμπυκνωμένη, καθαρή και ασφαλή μορφή της. 

Αν σκεφτείτε ότι για να προσλάβετε 5 mg ελαιοκανθάλης θα έπρεπε να καταναλώσετε πάνω από 30 ml ελαιόλαδο πολύ υψηλών πολυφαινολών καθημερινά, τότε η κάψουλα Thousand Olives είναι η ιδανική απάντηση, προκειμένου να έχει πρόσβαση κανείς σε όλα τα ευεργετικά πλεονεκτήματα της ελαιοκανθάλης.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Παράγεται μόνο από ελιές πρώιμης συγκομιδής ελληνικών ποικιλιών
  • Περιέχει 5 mg πολυφαινολών με υψηλό ποσοστό  ελαιοκανθάλης άνω του 50% ανά κάψουλα, προερχόμενης αποκλειστικά από ελιές πρώιμης συγκομιδής και από αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές ποικιλίες.
  • Προέρχεται 100% από φυσική πηγή, χωρίς συνθετικά ή προσμίξεις
  • Έχει καθημερινή, εύκολη λήψη χωρίς θερμιδικό φορτίο
  • Είναι κλινικά τεκμηριωμένο και χωρίς παρενέργειες

Γιατί αξίζει να εντάξεις το Thousand Olives στην καθημερινότητά σου

Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Και η διατήρηση υγιών δεικτών μεταβολικής λειτουργίας (γλυκόζη, πίεση, λιπίδια, φλεγμονή) είναι το κλειδί για μακροζωία, ενέργεια και αποφυγή χρόνιων επιπλοκών.

Η ελαιοκανθάλη το προσφέρει αυτό. Και το Thousand Olives είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος να τη λαμβάνεις κάθε μέρα, με την εγγύηση ποιότητας της ελληνικής φύσης και της επιστήμης.

Δοκίμασε σήμερα το Thousand Olives και επένδυσε στην υγεία σου, φυσικά.

Γιατί η φύση έχει πάντα την απάντηση. Εμείς απλώς τη συσκευάσαμε για εσένα.

Προτεινόμενη χρήση
 1–2 κάψουλες ημερησίως, κατά προτίμηση μισή ώρα πριν ή μετά το φαγητό.

Η δοσολογία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις εξατομικευμένες διατροφικές απαιτήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και τον τρόπο ζωής σας ή μετά από σύσταση επαγγελματία υγείας.

*Συμπλήρωμα διατροφής – δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών

μελετών

Πηγές:

PMC – Effects of Olive Oil Polyphenols on Glycemic Control

PMC – Olive Oil Polyphenols and Blood Pressure Reduction

MDPI – Olive Oil Polyphenols and Lipid Profile Improvement

Nature – Beauchamp et al. (2005), “Ibuprofen-like activity in Extra-Virgin Olive Oil”

ScienceDirect – APRIL Study: Olive Oil Polyphenols and Visceral Fat Reduction

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

