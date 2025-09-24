Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη
Σειρά επαφών έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας
- Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη
- Δημοσιογράφος που είχε απολυθεί από το ABC Αυστραλίας για τα σχόλιά της για τη Γάζα θα πάρει νέα αποζημίωση
- Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος μετά από επίθεση αρκούδας
- Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
Συνεχίζει τις επαφές στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδης.
Ο Κατσιματίδης, γεννημένος στη Νίσυρο και μετανάστης στις ΗΠΑ από βρέφος, έχει εξελιχθεί σε αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο, ιδιοκτήτη του ομίλου Red Apple Group με δραστηριότητες σε supermarkets, ενέργεια, ακίνητα και αερομεταφορές, ενώ διαθέτει και τις αλυσίδες Gristedes και D’Agostino.
Από το 2017 η γνωριμία Κικίλια – Κατσιματίδη
Οι δύο άνδρες δεν γνωρίστηκαν τώρα, αφού το 2017 ο Κικίλιας είχε παραβρεθεί σε fund-raiser στο σπίτι του Catsimatidis, στο πλαίσιο προεκλογικής συγκέντρωσης Ρεπουμπλικανού πολιτικού. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο Κικίλιας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει εξίσου καλές σχέσεις και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς.
Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κικίλιας ανέφερε «συναντήθηκα παρουσία της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη NY, κας Ιφιγένειας Καναρά, με τον John A. Catsimatidis. Έναν σπουδαίο Έλληνα, αυτοδημιούργητο επιχειρηματία που κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή διατηρώντας παράλληλα τις ελληνικές αξίες και την ελληνική παράδοση. Τον ευχαρίστησα γιατί ποτέ δεν ξέχασε τις ελληνικές ρίζες του και βοήθησε και βοηθάει στην εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».
Συναντήθηκα χθες παρουσία της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη NY, κας Ιφιγένειας Καναρά, με τον John A. Catsimatidis. Έναν σπουδαίο Έλληνα, αυτοδημιούργητο επιχειρηματία που κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή διατηρώντας παράλληλα τις ελληνικές αξίες και την ελληνική παράδοση. Τον… pic.twitter.com/gCLDL5r8Tn
— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) September 23, 2025
- Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
- Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
- Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
- Ποια ομάδα της Euroleague έχει στη λίστα της τον Μοντρέζλ Χάρελ (vids)
- Αυστραλία: Δημοσιογράφος που είχε απολυθεί από το ABC για τα σχόλιά της για τη Γάζα θα πάρει νέα αποζημίωση
- Άννα Κορακάκη: Αποκαλύπτει ότι παντρεύτηκε πριν 2 χρόνια και δημοσιεύει τις φωτογραφίες γάμου της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις