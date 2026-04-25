Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.
- Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
- Τραγωδία στο Αλιβέρι – Νεκρός 17χρονος μαθητής σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με ασθενοφόρο
- Fed: Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης διατηρεί το δράμα
- «Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Ο Άρης Betsson επικράτησε του Πανιωνίου με 75-65 για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Κυανέρυθροι ήθελαν πάση-θυσία τη νίκη για να παραμείνουν στην κατηγορία και από τη στιγμή που δεν τα κατάφεραν υποβιβάστηκαν στην Α2.
Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 101-85 κι έτσι σφράγισε την τρίτη θέση, ενώ και η ομάδα των βορείων προαστίων παρά την ήττα, εξασφάλισε την παραμονή της στην Α1, αφού υπερτερούσε του Πανιωνίου στην ισοβαθμία.
Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο υπέταξε την Καρδίτσα (91-80) και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα playoffs.
Υποβιβασμός για τον Πανιώνιο – Λάμψη αστέρων στο «Nick Gallis Hall»
Η αναμέτρηση κόντρα στον Πανιώνιο ήταν μία «γιορτή» για την ομάδα του Άρη, καθώς στο «Nick Gallis Hall» παρευρέθηκαν οι Γιάννης, Θανάσης και η μητέρα τους Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μαζί με τον επιστήθιο φίλο τους και μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο.
Το παρών έδωσε και ο εμβληματικός Νίκος Γκάλης. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πανιώνιος πάλεψε κόντρα στον Αυτοκράτορα, ενδεικτικό αποτελεί ότι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία (31-31).
Στο δεύτερο μέρος, οι κιτρινόμαυροι βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και για πρώτη φορά η διαφορά ήταν διψήφια (60-49), με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με το τελικό σκορ 75-65.
Εμφατική 100άρα για ΠΑΟΚ – Νίκες για Κολοσσό και Προμηθέα
Ο ΠΑΟΚ με επιθετικό ρεσιτάλ επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 101-85 και φουλάρει… για τον δεύτερο τελικό με την Μπιλμπάο με στόχο να στεφθεί πρωταθλητής του Europe Cup. Για τον Δικέφαλο πρωταγωνίστησαν οι Ντίμσα και Ταϊρί, οι οποίοι πέτυχαν 17 πόντους.
Ο Κολοσσός υπέταξε την Καρδίτσα και έκλεισε ραντεβού στα playoffs κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Προμηθέας πάτησε γκάζι στην τελευταία περίοδο και νίκησε τον Ηρακλή με 97-85, πετώντας έτσι εκτός playoffs τον Ηρακλή.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Η τελική βαθμολογία της Stoiximan GBL
- Ο ΟΦΗ στα playoffs του Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-2 κ.δ., 2-3 παρ.: Μάγκες από την Κρήτη, σήκωσαν το Κύπελλο!
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
- Stoiximan GBL: Αυτά είναι τα ζευγάρια των πλέι οφ – Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Άρης
- Ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή (2-1) στον τελικό Κυπέλλου με τον Νους! (vids)
- Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
- Βαλένθια-Χιρόνα 2-1: Βαθιά ανάσα οι «νυχτερίδες»
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: O Mιχαηλίδης άνοιξε το σκορ για τον δικέφαλο, ισοφάρισε για τους Κρητικούς ο Φούντας (vid)
