Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:17

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Spotlight

Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη δεύτερη ημέρα επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο Υπουργός συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, με πρώτο τον Υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ (U.S. Secretary of Transportation), Σον Ντάφι. Ο κ. Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Ντάφι είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τη διμερή συνεργασία στον ναυπηγικό τομέα.

Ακολούθως, ο κ. Κικίλιας είχε συνάντηση με τον Thomas Lersten, ασκούντα χρέη Υφυπουργού Εξωτερικών για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και καθήκοντα Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του State Department. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διμερής συνεργασία με τις ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα και η ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και των συνεργειών σε έναν κλάδο όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία μεσουρανεί. Υπογραμμίστηκε, δε, η εξαιρετικά ισχυρή και διαρκώς διευρυνόμενη εταιρική σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός συναντήθηκε με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία υπό τον Επικεφαλής του Τμήματος Επενδύσεων της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας US Development Finance Corporation (DFC), Conor Coleman. Τον κ. Κικίλια συνόδευσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ Ελευσίνας, Π. Ξενοκώστας. Ο Υπουργός τόνισε ότι η US DFC έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση στην Ελευσίνα και ότι η στρατηγική αυτή συνεργασία διανοίγει ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Επαναβεβαιώθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου για τις αμερικανικές επενδύσεις, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες δεσμεύθηκαν για συνέχεια των συζητήσεων.

Ακολούθησε η συνάντηση με τον σημαντικό φίλο της Ελλάδας, Βουλευτή (Congressman) Gus Bilirakis, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα. Ο κ. Κικίλιας τον ευχαρίστησε για τη συνεπή και μακροχρόνια υποστήριξή του σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, καθώς και για τις πρωτοβουλίες των οποίων σταθερά ηγείται, στο πλαίσιο της Βουλής των Αντιπροσώπων υπέρ της Ελλάδας.

Εξίσου ουσιαστική ήταν η συνάντηση με τον κ. Jerry Hendrix, Πλοίαρχο ε.α. και Επικεφαλής του Γραφείου για τη Ναυπηγική Πολιτική των ΗΠΑ, στο Λευκό Οίκο (White House Office of Management and Budget Shipbuilding Office). Έγινε σε βάθος συζήτηση για τις δυνατότητες συνεργασίας στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα, καθώς και για τις προοπτικές ενδυνάμωσης της συνεργασίας στον άμεσο χρονικό ορίζοντα.

Ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με άλλον έναν ελληνικής καταγωγής Βουλευτή του Κογκρέσου, τον Jimmy Patronis, τον οποίο συνεχάρη για τη διαχρονική στήριξη και τις πρωτοβουλίες του υπέρ της Ελλάδας.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Κικίλιας είχε επίσης συνάντηση με την Kimberly Guilfoyle, η οποία επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ως νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο Υπουργός τη συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων της και με σχετική ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα, έναν στρατηγικό κλάδο όπου και οι δύο χώρες έχουν πολλά να συνεισφέρουν.

World
Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

inWellness
inTown
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές επιδοτήσεις 19.09.25

Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανικανότητά της, να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», διαμηνύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Το «αντάρτικο» Βλάχου
Ενστάσεις 19.09.25

Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος - Το «αντάρτικο» Βλάχου

Για δημιιουργία κλίματος εσωστρέφειας κατηγόρησε ο πρωθυπουργός τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος ζήτησε να στηθούν κάλπες - «Θέλετε να κατεβείτε κι εσείς υποψήφιος» τον ρώτησε

Σύνταξη
Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Λάρισα 19.09.25

Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας - Αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα – Πανό στην Ακρόπολη
Δυναμική παρέμβαση 19.09.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα - Πανό στην Ακρόπολη κρέμασαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κρέμασαν πανό στα ελληνικά και στα αγγλικά στην Ακρόπολη - «Να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης» - Δείτε βίντεο από την παρέμβαση

Σύνταξη
Βουλή: Αυτά είναι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή
Πολιτική 19.09.25

Βουλή: Αυτά είναι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή

Στην κλήρωση που έγινε με τον κλασικό τρόπο των σφαιριδίων με κάλπη αναδείχθηκαν πέντε τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, τρεις από τον Άρειο Πάγο και δύο από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
«Προπαγανδιστική κατασκευή» 19.09.25

Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza

Επιθετικές σκοπιμότητες και δράση των υπηρεσιών του Ισραήλ κατά Ελλήνων ακτιβιστών βλέπει η πρωτοβουλία στην «προπαγανδιστική» έκθεση.

Σύνταξη
Εσθονία: Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 – Τι σημαίνει
Κόσμος 19.09.25

Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ από την Εσθονία μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 - Τι σημαίνει

Πρόκειται για την 9η φορά που γίνεται επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 μετά από την «απαράδεκτη παραβίαση» του εναερίου της χώρου από 3 ρωσικά MiG-31.

Σύνταξη
Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
Τι είπε για F-35 19.09.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Go Fun 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Κατάρ 19.09.25

Συγκίνηση: Σφίγγουν στην αγκαλιά τους της κόρη τους μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας από τους Ταλιμπάν

Ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Μεγάλη Βρετανία απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν και συνάντησε την κόρη του σε μια συγκινητική επανένωση μετά από πολλούς μήνες

Σύνταξη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Χαλκιδική 19.09.25

Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη - Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης

Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκληματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
