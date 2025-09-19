newspaper
19.09.2025 | 14:41
Χωρίς πλοία την 1η Οκτωβρίου λόγω απεργίας της ΠΝΟ
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Επικαιρότητα 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:37

ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παραβρέθηκε στη δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Μάικ Τζόνσον, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και Νο 3 στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Βασίλης Κικίλιας είχε σημαντικές επαφές στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας

Ο Έλληνας υπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ισχυρό άνδρα της αμερικανικής Βουλής, ο οποίος εκλέγεται στη Λουιζιάνα, Πολιτεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ναυπηγικό κλάδο, καθώς διαθέτει αρκετά και σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία. Στοιχείο που δίνει πρόσθετη διάσταση στη συνάντηση, με δεδομένη την κομβική θέση της ναυτιλίας για τις δύο χώρες.

Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, από την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

Οι συναντήσεις

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ, στον απόηχο της πρόσφατης επίσκεψης του τελευταίου στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η παραγωγή και διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και αποτέλεσε, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «οι ΗΠΑ παράγουν LNG, και η Ελλάδα με τον πανίσχυρο στόλο της μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο». Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος που είναι ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως μεταφέρει με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία το αμερικανικό LNG σε συμμάχους και φίλους σε όλο τον κόσμο».

Ακολούθησε συνάντηση με τον Τζος Βολζ, αναπληρωτή βοηθό υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας, που όπως επισήμανε βρίσκεται «στο σταυροδρόμι σημαντικών γεωστρατηγικών ενεργειακών πρότζεκτ, όπως ο Κάθετος Διάδρομος». Οι δύο πλευρές συζήτησαν στρατηγικές επενδυτικές συνεργασίες που συνδέουν ναυτιλία, ενέργεια και ναυπηγεία, με στόχο αμοιβαία, επωφελή αποτελέσματα.

Συνεχίζοντας, ο υπουργός είχε επαφές με τον προσωπάρχη Σαμ Μουλόπουλος και την αναπληρώτρια προσωπάρχη Ζωή Σοφού του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR). Συζητήθηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε το USTR για την αναμενόμενη επιβολή λιμενικών τελών σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων. Από ελληνικής πλευράς τονίστηκε εκ νέου «ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε επίσης με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζέρι Μόραν, μέλος της Επιτροπής της Γερουσίας για το Εμπόριο και τις Μεταφορές και συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας. Ο Έλληνας υπουργός τον ευχαρίστησε για τη φιλία του προς την Ελλάδα, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει αναφορικά με τις προκλήσεις που επικρατούν στη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας.

Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι μαζί 17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή
«Δώστε άμεσα εξηγήσεις» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή

Για ένα «τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως, αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
Ασφαλιστικό 17.09.25

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι με νόμο της ΝΔ, το 2014, επετεύχθη η δυνατότητα εισαγωγής ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «νέτο σκέτο ψέμα», καθώς η σχετική ΚΥΑ «ουδέποτε εφαμόσθηκε», όπως τονίζει

Σύνταξη
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Στα Χανιά 19.09.25

Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
