Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παραβρέθηκε στη δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Μάικ Τζόνσον, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και Νο 3 στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Βασίλης Κικίλιας είχε σημαντικές επαφές στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας

Ο Έλληνας υπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ισχυρό άνδρα της αμερικανικής Βουλής, ο οποίος εκλέγεται στη Λουιζιάνα, Πολιτεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ναυπηγικό κλάδο, καθώς διαθέτει αρκετά και σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία. Στοιχείο που δίνει πρόσθετη διάσταση στη συνάντηση, με δεδομένη την κομβική θέση της ναυτιλίας για τις δύο χώρες.

Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, από την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

Οι συναντήσεις

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ, στον απόηχο της πρόσφατης επίσκεψης του τελευταίου στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η παραγωγή και διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και αποτέλεσε, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «οι ΗΠΑ παράγουν LNG, και η Ελλάδα με τον πανίσχυρο στόλο της μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο». Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος που είναι ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως μεταφέρει με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία το αμερικανικό LNG σε συμμάχους και φίλους σε όλο τον κόσμο».

Ακολούθησε συνάντηση με τον Τζος Βολζ, αναπληρωτή βοηθό υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας, που όπως επισήμανε βρίσκεται «στο σταυροδρόμι σημαντικών γεωστρατηγικών ενεργειακών πρότζεκτ, όπως ο Κάθετος Διάδρομος». Οι δύο πλευρές συζήτησαν στρατηγικές επενδυτικές συνεργασίες που συνδέουν ναυτιλία, ενέργεια και ναυπηγεία, με στόχο αμοιβαία, επωφελή αποτελέσματα.

Συνεχίζοντας, ο υπουργός είχε επαφές με τον προσωπάρχη Σαμ Μουλόπουλος και την αναπληρώτρια προσωπάρχη Ζωή Σοφού του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR). Συζητήθηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε το USTR για την αναμενόμενη επιβολή λιμενικών τελών σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων. Από ελληνικής πλευράς τονίστηκε εκ νέου «ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε επίσης με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζέρι Μόραν, μέλος της Επιτροπής της Γερουσίας για το Εμπόριο και τις Μεταφορές και συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας. Ο Έλληνας υπουργός τον ευχαρίστησε για τη φιλία του προς την Ελλάδα, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει αναφορικά με τις προκλήσεις που επικρατούν στη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας.