Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη από σήμερα, Τετάρτη, στην Ουάσιγκτον. Ο κ. Κικίλιας θα πραγματοποιήσει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του υπουργού Ναυτιλίας για σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, έχει ως εξής:

09:30 – Συνάντηση με τον Joshua (Τζος) Volz, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ (Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy).

Μέρος: Department of Energy, Washington DC.

• 11:00 – Συνάντηση με τον Sam Mulopulos, Διευθυντή Γραφείου – Προσωπάρχη (Chief of Staff) και την Zoe Sophos, αναπληρώτρια Διευθύντρια Γραφείου (Deputy Chief of Staff), στο Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR).

Μέρος: USTR, Washington DC.

• 14:15 – Συνάντηση με τον Jerry Moran, Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή από την Πολιτεία Κάνσας.

Μέρος: Dirksen Senate Office Building, Washington DC.

• 16:30 – Συνάντηση με τον Doug Burgum, Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ (U.S. Secretary of the Interior).

Μέρος: Department of the Interior, Washington DC.

• 17:30 – Συνάντηση με στελέχη του National Energy Dominance Council (NEDC).

Μέρος: Λευκός Οίκος (White House).

• 18:00 – Δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Mike Johnson, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ (Speaker of the House) και οικοδεσπότη τον John S. Koudounis, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρόεδρο & CEO της Calamos Investments.

Μέρος: The Ned Club, President’s Park, Washington DC.

Σημειώνεται ότι, οι αναγραφόμενες ώρες είναι ώρες Ουάσιγκτον (σ.σ. ώρα Ελλάδα +7).