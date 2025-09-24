Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 24.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Δέξου τη βοήθεια που σου προσφέρουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς εκείνοι φαίνεται να έχουν καταλάβει νωρίτερα και καλύτερα από εσένα τι παίζει. Αυτό που χρειάζεται από σένα είναι απλά να τους ακούσεις! Σταμάτα να εσωτερικεύεις πίεση, γιατί μετά γίνεσαι εσύ ο πιεστικός. Άσε που μένεις πίσω χωρίς λόγο. Προσοχή στα οικονομικά.
DON’TS: Το ξέρω πως είναι πολλά αυτά που θέλεις να πεις, απλά μην το κάνεις σήμερα, καθώς πρόκειται για μία έντονη μέρα. Χρειάζεται να μιλήσω για τα νεύρα και για την επίσης έντονη ψυχολογία σου λόγω του ότι κάποιοι προσπαθούν να σου επιβληθούν; Μάλλον όχι! Ωστόσο μην προσπαθήσεις κι εσύ να φέρεις τους άλλους στα δικά σου μέτρα, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Βάλε όρια, αλλά κάντο όπως πρέπει. Κινήσου με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσεις στους άλλους το μήνυμα ότι πρέπει να σε προσέχουν και ίσως να κρατήσουν και μια απόσταση ασφαλείας από σένα. Ζύγισε τις αντιδράσεις σου. Απόφυγε τα ξεσπάσματα που μπορεί να προκύψουν λόγω κούρασης. Βασικά κάνε κάτι και για την κούρασή σου, σωστά;
DON’TS: Μη δίνεις εμμονική βάση σε διάφορες στάσεις και συμπεριφορές, γιατί αυτές θα σου δημιουργήσουν την εντύπωση πως παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια που μπορεί να σε εκθέσουν. Ενδεχομένως να ισχύει, αλλά αν δε δεις απτά σημάδια, σίγουρος δε μπορείς να είσαι, σωστά; Ωστόσο μην υποχωρήσεις εκεί που δεν πρέπει. Μη γίνεις απότομος.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα σε θέλω προσεκτικό τόσο στα επαγγελματικά όσο και στην υγεία σου. Γίνε λίγο πιο διαλλακτικός και άκου αυτά που σου λένε οι γύρω σου. Ειδικά αν πρόκειται για συμβουλές, έτσι; Δώσε βάση και σε διαφορετικές εναλλακτικές που σου προσφέρονται. Μάζεψε το μυαλό σου, γιατί μοιάζει να τρέχει με χίλια! Μέτρα και τις κουβέντες σου.
DON’TS: Μη βιάζεσαι και μην πιέζεις τα πράγματα για να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην επιμένεις να έχεις εσύ πάντα τον τελευταίο λόγο. Στα επαγγελματικά, μην καβγαδίσεις με κανένα και ειδικά όχι με κάποιον ανώτερο, γιατί θα χαλάσεις το κλίμα στον χώρο αυτό. Μη λες πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί θα τα μετανιώσεις.
Καρκίνος
DO’S: Κράτα αποστάσεις, για να μπορέσεις να κατανοήσεις πλήρως τι παίζεται. Παράλληλα καλό είναι να το γνωρίζεις μόνο εσύ αυτό. Στις αποστάσεις αναφέρομαι. Μπορείς να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, απλά με ηρεμία. Άσε την αντιδραστικότητα για κάποια άλλη στιγμή. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στα οικονομικά και στις διαπραγματεύσεις που κάνεις.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από αυτά που θα μάθεις και στο λέω αυτό, γιατί θα ξεκινήσεις τη μέρα σου ήδη φορτισμένος συναισθηματικά. Ωστόσο μη μείνεις εντελώς αμέτοχος, απλά βρες τον κατάλληλο τρόπο να απαντήσεις. Γενικώς δηλαδή μην αφήνεις τα νεύρα ή το πείσμα σου να ξεφεύγουν. Μην αρνείσαι να κινηθείς πιο ευέλικτα λες και είναι κάτι κακό.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να συγκρατηθείς όσο κι αν προβληματίζεσαι από την συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων σου. Αν χρειαστείς κάπου βοήθεια, τότε να ξέρεις πως μπορείς να τη ζητήσεις άνετα. Θέλουν προσοχή τα συμπεράσματα που βγάζεις, γιατί μία λάθος απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε λάθη και σύγχυση. Πες «όχι» στην παρορμητικότητα.
DON’TS: Μην επαναφέρεις στην σκέψη σου πράγματα και καταστάσεις που σε έχουν στεναχωρήσει στο παρελθόν, γιατί τότε θα λειτουργήσεις με πείσμα και ένταση. Επειδή σήμερα έχεις την τάση να βιώνεις πιο έντονα τα συναισθήματά σου, πρόσεξε να μην επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Μην είσαι τόσο απρόβλεπτος και καχύποπτος.
Παρθένος
DO’S: Είναι πολλά αυτά που έχεις να διαχειριστείς σήμερα, οπότε πρέπει να βάλεις σε τάξη αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου, ώστε να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις έστω τα μισά από αυτά. Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά, καθώς πρόκειται για μία ζόρικη μέρα. Προσοχή απαιτούν και τα οικονομικά σου βέβαια. Βάλε όρια εκεί που πρέπει.
DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση και τα νεύρα να σε κάνουν να βιάζεσαι να κλείσεις κάποιες δουλειές. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην κλείνεις τα αυτιά σου όταν προσπαθούν οι άλλοι να σου εξηγήσουν ή να σου δείξουν έναν καλύτερο κι ευκολότερο δρόμο. Μην απαντάς άμεσα και ωμά. Μην επιμένεις στον δικό σου τρόπο και μην είσαι ανυποχώρητος.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα είναι μία μέρα κατά την οποία μπορείς να πεις αυτά που θέλεις έμμεσα μεν, άκρως ξεκάθαρα δε. Εκμεταλλεύσου το λοιπόν. Ωστόσο πρέπει να δεις ξεκάθαρα τα πάντα γύρω σου, προκειμένου να μπορέσεις να κρατήσεις μία πιο αντικειμενική στάση. Για να πάει καλά όλο αυτό όμως πρέπει να μπορέσεις να θέσεις τα νεύρα σου υπό έλεγχο.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις σκέψεις που κάνεις να επαναφέρουν φοβίες και άγχη στην επιφάνεια. Μην κινείσαι με ένταση. Για να το αποφύγεις αυτό λοιπόν μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις εξαρχής ότι θα ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μην αφήνεις το πείσμα να σε κάνει να παίρνεις αποστάσεις απότομα. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.
Σκορπιός
DO’S: Άρπαξε από τα μαλλιά κάθε διευκόλυνση που θα σου παρουσιαστεί, προκειμένου να μπορέσεις να διαχειριστείς ευκολότερα κάποιες καταστάσεις. Επίσης πρέπει να προχωρήσεις συγκεκριμένες υποθέσεις στο κομμάτι των επαγγελματικών και των προσωπικών σου. Απόφυγε να πεις πράγματα υπό την επήρεια της άκρως θολωμένης κρίσης σου.
DON’TS: Μην κινείσαι με νεύρα και αντιδραστικότητα απέναντι σε όλα αυτά που ακούς. Ξέρω πως πρόκειται για μια προκλητική μέρα, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι τόσο νευρικός και απότομος. Μην είσαι ούτε πεισματάρης όμως στα θέματα που σε αφορούν άμεσα. Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τότε θα κάνεις ένα μικρό εμπόδιο να σου μοιάζει με βουνό.
Τοξότης
DO’S: Είναι πολλά αυτά που έχεις ήδη μέσα στο κεφάλι σου, σκάνε κι άλλα από παντού, καταλαβαίνω λοιπόν ότι σου είναι λίγο δύσκολο να τα διαχειριστείς όλα μαζί. Ωστόσο πρέπει να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά. Κάνε όχι μόνο τις σωστές συζητήσεις, αλλά και με τα σωστά άτομα, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτό που θέλεις.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε χειραγωγήσει για να αλλάξεις άποψη. Ωστόσο κάντο για σένα και όχι για την κούραση και την νευρικότητα που νιώθεις να σε διακατέχουν. Μην μπλέκεσαι σε καυγάδες λόγω του πείσματος ή για να επιβληθείς. Μην πατάς τα όρια των άλλων, αλλά μην προσπαθείς να θέσεις κι εσύ όρια χωρίς να τα έχεις σκεφτεί.
Αιγόκερως
DO’S: Για να μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη θα σου πρότεινα να αποφύγεις την ενασχόληση με οτιδήποτε μπορεί να κάνει τα νεύρα σου κρόσια στο δευτερόλεπτο! Καλό θα ήταν να είσαι προσεκτικός σε οικονομικές συζητήσεις. Αν χρειάζεται, κάνε και καμιά υποχώρηση, έτσι; Άσε τους συναισθηματισμούς στην άκρη- έστω για σήμερα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση κάποιων συναδέλφων σου ή από την τάση τους να προσπαθούν να σου επιβάλουν τον σωστό τρόπο. Τον δικό τους δηλαδή. Ωστόσο μη γίνεσαι βιαστικός, γιατί υπάρχουν πολλές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται είτε να σε μπερδέψουν είτε να σε μπλοκάρουν. Μην χαωθείς από τις πολλές αποκαλύψεις.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου πιο χαλαρά. Δώσε χώρο στις ιδέες σου να αναπτυχθούν κι άλλο, ακόμα κι αν τα δεδομένα της σημερινής μέρας δείχνουν να έχουν άλλη άποψη. Φτιάξε ένα καλό πρόγραμμα και βάλε μέσα όσα πρέπει να κάνεις σήμερα. Ωστόσο πρόσεχε πολύ τις ευθύνες που σου ανατίθενται, για να αποφύγεις τα λάθη.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέπεις στην ένταση και στον εκνευρισμό που νιώθεις να σε περιορίζουν από το να δράσεις όπως θέλεις. Μην αντιδράσεις έντονα, απλά και μόνο επειδή ορισμένοι σε προκαλούν να το κάνεις. Γενικώς μην επικοινωνείς αφιλτράριστα και ωμά. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ασκήσει πίεση και να ρίξει την ψυχολογία σου.
Ιχθύες
DO’S: Επειδή πολλά θα ακούσεις και πολλά θα δεις σήμερα, εγώ θα σου προτείνω από το να προβληματιστείς, να γίνεις λίγο πιο επιφυλακτικός απέναντι στα άτομα που δεν έχουν φρένο. Επιπλέον μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου μεν, ειδικά σε αυτούς που νιώθεις πως σου ασκούν κάποιου είδους κριτική, αρκεί να αποφύγεις τα νεύρα δε.
DON’TS: Μην αγχωθείς από τις απαιτητικές οικονομικές υποθέσεις, αλλά μην είσαι κι εντελώς αδιάφορος ή απρόσεκτος. Ειδικά αν πρόκειται για καταστάσεις όπου δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Μην αποφεύγεις να αναλάβεις τις ευθύνες σου, καθώς αυτό δεν θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Το αντίθετο θα έλεγα! Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα.
