Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 24.09.2025]
Ημερήσια 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 24.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Δέξου τη βοήθεια που σου προσφέρουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς εκείνοι φαίνεται να έχουν καταλάβει νωρίτερα και καλύτερα από εσένα τι παίζει. Αυτό που χρειάζεται από σένα είναι απλά να τους ακούσεις! Σταμάτα να εσωτερικεύεις πίεση, γιατί μετά γίνεσαι εσύ ο πιεστικός. Άσε που μένεις πίσω χωρίς λόγο. Προσοχή στα οικονομικά.

DON’TS: Το ξέρω πως είναι πολλά αυτά που θέλεις να πεις, απλά μην το κάνεις σήμερα, καθώς πρόκειται για μία έντονη μέρα. Χρειάζεται να μιλήσω για τα νεύρα και για την επίσης έντονη ψυχολογία σου λόγω του ότι κάποιοι προσπαθούν να σου επιβληθούν; Μάλλον όχι! Ωστόσο μην προσπαθήσεις κι εσύ να φέρεις τους άλλους στα δικά σου μέτρα, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βάλε όρια, αλλά κάντο όπως πρέπει. Κινήσου με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσεις στους άλλους το μήνυμα ότι πρέπει να σε προσέχουν και ίσως να κρατήσουν και μια απόσταση ασφαλείας από σένα. Ζύγισε τις αντιδράσεις σου. Απόφυγε τα ξεσπάσματα που μπορεί να προκύψουν λόγω κούρασης. Βασικά κάνε κάτι και για την κούρασή σου, σωστά;

DON’TS: Μη δίνεις εμμονική βάση σε διάφορες στάσεις και συμπεριφορές, γιατί αυτές θα σου δημιουργήσουν την εντύπωση πως παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια που μπορεί να σε εκθέσουν. Ενδεχομένως να ισχύει, αλλά αν δε δεις απτά σημάδια, σίγουρος δε μπορείς να είσαι, σωστά; Ωστόσο μην υποχωρήσεις εκεί που δεν πρέπει. Μη γίνεις απότομος.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα σε θέλω προσεκτικό τόσο στα επαγγελματικά όσο και στην υγεία σου. Γίνε λίγο πιο διαλλακτικός και άκου αυτά που σου λένε οι γύρω σου. Ειδικά αν πρόκειται για συμβουλές, έτσι; Δώσε βάση και σε διαφορετικές εναλλακτικές που σου προσφέρονται. Μάζεψε το μυαλό σου, γιατί μοιάζει να τρέχει με χίλια! Μέτρα και τις κουβέντες σου.

DON’TS: Μη βιάζεσαι και μην πιέζεις τα πράγματα για να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην επιμένεις να έχεις εσύ πάντα τον τελευταίο λόγο. Στα επαγγελματικά, μην καβγαδίσεις με κανένα και ειδικά όχι με κάποιον ανώτερο, γιατί θα χαλάσεις το κλίμα στον χώρο αυτό. Μη λες πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί θα τα μετανιώσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Κράτα αποστάσεις, για να μπορέσεις να κατανοήσεις πλήρως τι παίζεται. Παράλληλα καλό είναι να το γνωρίζεις μόνο εσύ αυτό. Στις αποστάσεις αναφέρομαι. Μπορείς να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, απλά με ηρεμία. Άσε την αντιδραστικότητα για κάποια άλλη στιγμή. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στα οικονομικά και στις διαπραγματεύσεις που κάνεις.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από αυτά που θα μάθεις και στο λέω αυτό, γιατί θα ξεκινήσεις τη μέρα σου ήδη φορτισμένος συναισθηματικά. Ωστόσο μη μείνεις εντελώς αμέτοχος, απλά βρες τον κατάλληλο τρόπο να απαντήσεις. Γενικώς δηλαδή μην αφήνεις τα νεύρα ή το πείσμα σου να ξεφεύγουν. Μην αρνείσαι να κινηθείς πιο ευέλικτα λες και είναι κάτι κακό.

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να συγκρατηθείς όσο κι αν προβληματίζεσαι από την συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων σου. Αν χρειαστείς κάπου βοήθεια, τότε να ξέρεις πως μπορείς να τη ζητήσεις άνετα. Θέλουν προσοχή τα συμπεράσματα που βγάζεις, γιατί μία λάθος απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε λάθη και σύγχυση. Πες «όχι» στην παρορμητικότητα.

DON’TS: Μην επαναφέρεις στην σκέψη σου πράγματα και καταστάσεις που σε έχουν στεναχωρήσει στο παρελθόν, γιατί τότε θα λειτουργήσεις με πείσμα και ένταση. Επειδή σήμερα έχεις την τάση να βιώνεις πιο έντονα τα συναισθήματά σου, πρόσεξε να μην επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Μην είσαι τόσο απρόβλεπτος και καχύποπτος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Είναι πολλά αυτά που έχεις να διαχειριστείς σήμερα, οπότε πρέπει να βάλεις σε τάξη αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου, ώστε να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις έστω τα μισά από αυτά. Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά, καθώς πρόκειται για μία ζόρικη μέρα. Προσοχή απαιτούν και τα οικονομικά σου βέβαια. Βάλε όρια εκεί που πρέπει.

DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση και τα νεύρα να σε κάνουν να βιάζεσαι να κλείσεις κάποιες δουλειές. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην κλείνεις τα αυτιά σου όταν προσπαθούν οι άλλοι να σου εξηγήσουν ή να σου δείξουν έναν καλύτερο κι ευκολότερο δρόμο. Μην απαντάς άμεσα και ωμά. Μην επιμένεις στον δικό σου τρόπο και μην είσαι ανυποχώρητος.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα είναι μία μέρα κατά την οποία μπορείς να πεις αυτά που θέλεις έμμεσα μεν, άκρως ξεκάθαρα δε. Εκμεταλλεύσου το λοιπόν. Ωστόσο πρέπει να δεις ξεκάθαρα τα πάντα γύρω σου, προκειμένου να μπορέσεις να κρατήσεις μία πιο αντικειμενική στάση. Για να πάει καλά όλο αυτό όμως πρέπει να μπορέσεις να θέσεις τα νεύρα σου υπό έλεγχο.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις σκέψεις που κάνεις να επαναφέρουν φοβίες και άγχη στην επιφάνεια. Μην κινείσαι με ένταση. Για να το αποφύγεις αυτό λοιπόν μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις εξαρχής ότι θα ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μην αφήνεις το πείσμα να σε κάνει να παίρνεις αποστάσεις απότομα. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Άρπαξε από τα μαλλιά κάθε διευκόλυνση που θα σου παρουσιαστεί, προκειμένου να μπορέσεις να διαχειριστείς ευκολότερα κάποιες καταστάσεις. Επίσης πρέπει να προχωρήσεις συγκεκριμένες υποθέσεις στο κομμάτι των επαγγελματικών και των προσωπικών σου. Απόφυγε να πεις πράγματα υπό την επήρεια της άκρως θολωμένης κρίσης σου.

DON’TS: Μην κινείσαι με νεύρα και αντιδραστικότητα απέναντι σε όλα αυτά που ακούς. Ξέρω πως πρόκειται για μια προκλητική μέρα, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι τόσο νευρικός και απότομος. Μην είσαι ούτε πεισματάρης όμως στα θέματα που σε αφορούν άμεσα. Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τότε θα κάνεις ένα μικρό εμπόδιο να σου μοιάζει με βουνό.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Είναι πολλά αυτά που έχεις ήδη μέσα στο κεφάλι σου, σκάνε κι άλλα από παντού, καταλαβαίνω λοιπόν ότι σου είναι λίγο δύσκολο να τα διαχειριστείς όλα μαζί. Ωστόσο πρέπει να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά. Κάνε όχι μόνο τις σωστές συζητήσεις, αλλά και με τα σωστά άτομα, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτό που θέλεις.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε χειραγωγήσει για να αλλάξεις άποψη. Ωστόσο κάντο για σένα και όχι για την κούραση και την νευρικότητα που νιώθεις να σε διακατέχουν. Μην μπλέκεσαι σε καυγάδες λόγω του πείσματος ή για να επιβληθείς. Μην πατάς τα όρια των άλλων, αλλά μην προσπαθείς να θέσεις κι εσύ όρια χωρίς να τα έχεις σκεφτεί.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Για να μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη θα σου πρότεινα να αποφύγεις την ενασχόληση με οτιδήποτε μπορεί να κάνει τα νεύρα σου κρόσια στο δευτερόλεπτο! Καλό θα ήταν να είσαι προσεκτικός σε οικονομικές συζητήσεις. Αν χρειάζεται, κάνε και καμιά υποχώρηση, έτσι; Άσε τους συναισθηματισμούς στην άκρη- έστω για σήμερα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση κάποιων συναδέλφων σου ή από την τάση τους να προσπαθούν να σου επιβάλουν τον σωστό τρόπο. Τον δικό τους δηλαδή. Ωστόσο μη γίνεσαι βιαστικός, γιατί υπάρχουν πολλές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται είτε να σε μπερδέψουν είτε να σε μπλοκάρουν. Μην χαωθείς από τις πολλές αποκαλύψεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου πιο χαλαρά. Δώσε χώρο στις ιδέες σου να αναπτυχθούν κι άλλο, ακόμα κι αν τα δεδομένα της σημερινής μέρας δείχνουν να έχουν άλλη άποψη. Φτιάξε ένα καλό πρόγραμμα και βάλε μέσα όσα πρέπει να κάνεις σήμερα. Ωστόσο πρόσεχε πολύ τις ευθύνες που σου ανατίθενται, για να αποφύγεις τα λάθη.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέπεις στην ένταση και στον εκνευρισμό που νιώθεις να σε περιορίζουν από το να δράσεις όπως θέλεις. Μην αντιδράσεις έντονα, απλά και μόνο επειδή ορισμένοι σε προκαλούν να το κάνεις. Γενικώς μην επικοινωνείς αφιλτράριστα και ωμά. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ασκήσει πίεση και να ρίξει την ψυχολογία σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επειδή πολλά θα ακούσεις και πολλά θα δεις σήμερα, εγώ θα σου προτείνω από το να προβληματιστείς, να γίνεις λίγο πιο επιφυλακτικός απέναντι στα άτομα που δεν έχουν φρένο. Επιπλέον μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου μεν, ειδικά σε αυτούς που νιώθεις πως σου ασκούν κάποιου είδους κριτική, αρκεί να αποφύγεις τα νεύρα δε.

DON’TS: Μην αγχωθείς από τις απαιτητικές οικονομικές υποθέσεις, αλλά μην είσαι κι εντελώς αδιάφορος ή απρόσεκτος. Ειδικά αν πρόκειται για καταστάσεις όπου δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Μην αποφεύγεις να αναλάβεις τις ευθύνες σου, καθώς αυτό δεν θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Το αντίθετο θα έλεγα! Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα.

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί
Go Fun 23.09.25

Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί

«Καλά νέα: Όλα πρόκειται να τελειώσουν». Αυτή είναι η υπόσχεση μιας ομάδας ευαγγελικών χριστιανών στο TikTok που προετοιμάζονται για τη «μαζική αρπαγή» («rapture»), η οποία υποτίθεται ότι ξεκινάει απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Όμως οι προφήτες της Αποκάλυψης υπήρχαν πολύ πριν από κάθε ψηφιακό αλγόριθμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι
Κάτι Καίγεται 23.09.25

Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι

Η Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε να κλείσει τον «μεγάλο κύκλο» του «Κάτι Καίγεται» στον Λυκαβηττό. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα. Το in ήταν εκεί!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρία Ελληνίδου αναστατώνει… με το νέο της video clip «Αλλού Γι’ Αλλού»
Music Stage 22.09.25

Η Ρία Ελληνίδου αναστατώνει… με το νέο της video clip «Αλλού Γι’ Αλλού»

Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναστατώνει τις αισθήσεις, φορώντας μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Διαδραστικός χάρτης 24.09.25

Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
Εξελίξεις 23.09.25

«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Μία σύλληψη 23.09.25 Upd: 00:12

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
«Καλή τύχη σε όλους!» 23.09.25

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23.09.25

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Θάνατος Παναγιωτάκη 23.09.25

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο