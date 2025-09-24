DO’S: Δέξου τη βοήθεια που σου προσφέρουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς εκείνοι φαίνεται να έχουν καταλάβει νωρίτερα και καλύτερα από εσένα τι παίζει. Αυτό που χρειάζεται από σένα είναι απλά να τους ακούσεις! Σταμάτα να εσωτερικεύεις πίεση, γιατί μετά γίνεσαι εσύ ο πιεστικός. Άσε που μένεις πίσω χωρίς λόγο. Προσοχή στα οικονομικά.

DON’TS: Το ξέρω πως είναι πολλά αυτά που θέλεις να πεις, απλά μην το κάνεις σήμερα, καθώς πρόκειται για μία έντονη μέρα. Χρειάζεται να μιλήσω για τα νεύρα και για την επίσης έντονη ψυχολογία σου λόγω του ότι κάποιοι προσπαθούν να σου επιβληθούν; Μάλλον όχι! Ωστόσο μην προσπαθήσεις κι εσύ να φέρεις τους άλλους στα δικά σου μέτρα, έτσι;