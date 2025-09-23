DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις αποστάσεις από τους άλλους, προκειμένου να μπορέσεις να επιβεβαιώσεις όλα αυτά που περνάνε από το μυαλό σου. Άλλωστε κάτι τέτοιο το επιτάσσει και η κούραση που νιώθεις. Προσπάθησε όμως και να δεις τα πάντα καθαρά και αντικειμενικά. Κινήσου αμυντικά μεν, θωρακίσου δε. Απόφυγε να μιλήσεις πάνω στα νεύρα σου.

DON’TS: Μην προβληματιστείς ακραία από τις συμπεριφορές που θα δεις ή από τα λόγια που θα ακούσεις. Όχι μόνο αυτό αλλά δεν πρέπει γενικώς να δώσεις ιδιαίτερη βάση σε οτιδήποτε το αχρείαστο φτάσει στα αυτιά σου. Ταυτόχρονα, μην εμπλακείς άμεσα σε ζόρικες καταστάσεις, γιατί η πίεση δεν θα σε αφήσει να λειτουργήσεις με τον τρόπο που πρέπει.