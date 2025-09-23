magazin
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 23.09.2025]
23 Σεπτεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 23.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις αποστάσεις από τους άλλους, προκειμένου να μπορέσεις να επιβεβαιώσεις όλα αυτά που περνάνε από το μυαλό σου. Άλλωστε κάτι τέτοιο το επιτάσσει και η κούραση που νιώθεις. Προσπάθησε όμως και να δεις τα πάντα καθαρά και αντικειμενικά. Κινήσου αμυντικά μεν, θωρακίσου δε. Απόφυγε να μιλήσεις πάνω στα νεύρα σου.

DON’TS: Μην προβληματιστείς ακραία από τις συμπεριφορές που θα δεις ή από τα λόγια που θα ακούσεις. Όχι μόνο αυτό αλλά δεν πρέπει γενικώς να δώσεις ιδιαίτερη βάση σε οτιδήποτε το αχρείαστο φτάσει στα αυτιά σου. Ταυτόχρονα, μην εμπλακείς άμεσα σε ζόρικες καταστάσεις, γιατί η πίεση δεν θα σε αφήσει να λειτουργήσεις με τον τρόπο που  πρέπει.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Διατήρησε την ψυχραιμία σου no matter what. Φίλτραρε προσεκτικά αυτά που ακούς, γιατί πολλά θα είναι απλά κουτσομπολιά ή scam. Κρίμα δεν είναι, λοιπόν, να δημιουργηθούν εντάσεις χωρίς λόγο; Ακολούθησε τις οδηγίες που σου δίνονται, γιατί η ατμόσφαιρα είναι θολή σήμερα. Απόφυγε να πάρεις ριψοκίνδυνες πρωτοβουλίες, για να μην εκτεθείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διχαστείς και μη ζοριστείς εξαιτίας κάποιων θεμάτων που θα προκύψουν. Στο λέω αυτό γιατί η διαχείριση αυτών πρέπει να γίνει άμεσα και αποτελεσματικά. Μην ασχοληθείς καν με σχόλια που θα ακούσεις και θα αφορούν εσένα. Όμως δεν πρέπει ούτε εσύ να πέσεις σε αυτό το επίπεδο, έτσι; Μην πεις πολλά, γιατί θα εκτεθείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βρες δημιουργικούς τρόπους να εκφραστείς πιο εύκολα. Οργάνωσε τις δουλειές σου, προκειμένου να μη μείνεις πίσω σε κάτι. Όχι μόνο αυτό αλλά γιατί να επιβαρυνθείς και να κουραστείς άδικα; Βρες χρόνο να φλερτάρεις, αλλά απόφυγε να πιστέψεις οτιδήποτε ακούσεις. Σταμάτα τα μεγάλα λόγια, γιατί αυτά θα περιπλέξουν πολύ τα πράγματα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα συμβούν πολλά και διάφορα, τα οποία θα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κούραση. Επομένως εσύ δεν πρέπει να δώσεις καμιά προσοχή στα άτομα που ξέρεις ότι σου απορροφούν όλη την ενέργεια. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου. Μην παίρνεις ως δεδομένο τα πάντα. Μην κάνεις παρορμητικά και αλόγιστα έξοδα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εξέτασε αυτά που θες μεν, αποφεύγοντας να μπλέξεις τα συναισθήματά σου δε. Για να σταματήσει να υπάρχει χάος μέσα στο κεφάλι σου σχετικά με μία δουλειά που έχεις να παραδώσεις, βρες από που πρέπει να το πιάσεις και μετά ενσωμάτωσε όλη σου τη δημιουργικότητα. Παράλληλα σταμάτα να σκέφτεσαι πως θα το έκανε κάποιος άλλος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε εκμεταλλευτεί. Ειδικά αν πρόκειται για άτομα και καταστάσεις που τα έχεις «διαβάσει» από πριν, έτσι; Ωστόσο μην χρησιμοποιήσεις ούτε κι εσύ αθέμιτα μέσα, προκειμένου να πάρεις αυτό που θέλεις. Μην επηρεαστείς από εξωτερικούς παράγοντες στην προσπάθειά σου να οργανωθείς.

Λέων

Λέων

DO’S: Για σήμερα κράτα το εξής: «Λίγα λόγια και σοφά!». Ανάλυσε κάποιες καταστάσεις μέσα στο μυαλό σου, αν το θέλεις, αλλά να ξέρεις πως αυτό θα επαναφέρει κάποια προσωπικά και συναισθηματικά θέματα που είχες κρύψει. Το θέμα είναι πως μαζί με αυτά θα επανέλθει η κούραση και η αγανάκτηση που ένιωθες παλιά. Διαχειρίσου τα λοιπόν!

DON’TS: Μη δέχεσαι να σου βάζουν οι άλλοι όρια, αν είναι να μην κάνεις κι εσύ ακριβώς το ίδιο! Μην επικοινωνείς με απότομο τρόπο λόγω του ότι έτσι προσεγγίζεις τις καταστάσεις μέσα στο μυαλό σου. Μην αφήσεις την κούραση να θολώσει την κρίση σου, γιατί άκρη δεν θα βγάλεις. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου και μη βριστείς με όλους.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πρόσεχε τις συνεννοήσεις που κάνεις και ειδικά τις οικονομικές. Καλά για σήμερα πρόσεχε γενικώς! Όροι συμφωνιών ή κάποιες συνεννοήσεις που είχες κάνει προφορικά, ενδέχεται να αλλάξουν ξαφνικά. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά. Οπότε εσύ πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, για να αποφύγεις τις παρανοήσεις.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από το γενικότερο κλίμα της ημέρας το οποίο λέει πως άκρη δεν θα βγει. Ωστόσο μην προσπαθήσεις να επεξηγήσεις υπερβολικά αυτά που λες, γιατί στο τέλος θα κουραστείς κι εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου. Όπως επίσης δεν πρέπει ούτε και να επαναλαμβάνεις τα ίδια και τα ίδια, για να επιβεβαιωθούν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά και τις συνεργασίες σου. Ακόμα κι αν νιώθεις απολύτως βέβαιος για τις κινήσεις σου, τσέκαρε το κάθε τι ξανά και ξανά για να μην την πατήσεις σαν πρωτάρης, έτσι; Αφού νιώθεις την κούραση να σου χτυπάει την πόρτα, κάνε κάτι γι’ αυτό. Όπως το να σταματήσεις να την αγνοείς!

DON’TS: Μην χάσεις τον προσανατολισμό σου λόγω του ότι η μέρα είναι αρκετά μπερδεμένη. Μη διστάσεις όμως να εξετάσεις ξανά κάποια νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Ταυτόχρονα, μην  προβείς σε ανούσια ξεσπάσματα μιλώντας με ένταση και με μια μεγάλη δόση υπερβολής. Μην ανακοινώσεις τίποτα, αν δεν έχεις οργανωθεί σωστά από πριν.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τη βαβούρα και πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου μεν, παρατήρησε προσεκτικά τα πάντα γύρω σου δε. Οργάνωσε τόσο την σκέψη όσο και τις κινήσεις σου. Γενικώς πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα και για αυτά που έπονται, σωστά; Κάντο ακόμα κι αν είναι πολλές οι λεπτομέρειες ή τα ενδεχόμενα που θα βγουν στη φόρα.

DON’TS: Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί αυτή σου η τάση θα σου προκαλέσει έξτρα ένταση. Άσε που θα χαωθείς και θα γίνεις «μη μου άπτου». Μη βγεις από τα ρούχα σου, αν τολμήσει κάποιος να σε αμφισβητήσει. Πάντως να ξέρεις πως μόνο αν δεν χάσεις την ψυχραιμία σου, θα μπορέσεις να βρεις αυτούς που πρέπει να πάρουν πόδι…χθες!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βρες χρόνο για τον εαυτό σου. Οργάνωσε τις κινήσεις σου, ειδικά αν διαισθάνεσαι πως κάτι δεν πάει και τόσο καλά. Better safe than sorry άλλωστε! Απόφυγε να δώσεις στους κακόβουλους το περιθώριο να σε σπρώξουν σε λάθη ή να αποσπάσουν την προσοχή σου. Πρόσεχε όμως και το πως εκφράζεις τα συναισθήματά σου στα ερωτικά.

DON’TS: Μην χαωθείς από αυτά που θα ακούσεις είτε από τους φίλους είτε από κάποιους συναδέλφους σου. Παράλληλα μην αφήσεις την συγκέντρωσή σου να αποσπαστεί από τις ιδέες για περιπέτειες που σου κατεβαίνουν εντελώς στο ξεκάρφωτο. Άσε που και να θέλεις, δεν είναι τόσο εύκολο πρακτικά να εφαρμόσεις τα δημιουργικά σου σχέδια.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα της δουλειάς, σήμερα καλείσαι να είσαι προσεκτικός. Ειδικά αν βλέπεις πως οι συζητήσεις που προσπαθείς να κάνεις δεν εξελίσσονται, καθώς η συνεννόηση έχει πάει περίπατο. Ωστόσο σταμάτα να ζητάς ακραία πράγματα από τους άλλους. Προετοιμάσου για πιθανά λάθη. Από την άλλη, πρέπει να πάρεις χρόνο για σένα και την ξεκούρασή σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στα έντονα συναισθήματά σου να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι γενικώς. Βασικά μην αφήσεις την κούραση που σου έχουν προκαλέσει ορισμένα άτομα να σε πάει πίσω στο κομμάτι της διαχείρισης των έντονων σκηνικών. Παράλληλα, πρόσεξε να μη βγεις εκτός προγράμματος, γιατί μετά δεν θα πάει καλά η όλη φάση.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός και συγκεντρωμένος στα υπερβολικά που ακούς, καθώς αυτό θα επηρεάσει και τον βαθμό στον οποίο θα τα κατανοήσεις. Στα επαγγελματικά, υπάρχει πολλή δουλειά, οπότε φτιάξε το κέφι σου και πέσε με τα μούτρα, τι περιμένεις; Βέβαια για να γίνει αυτό πρέπει και να ξεκουραστείς, αλλά και να βρεις την άκρη του νήματος.

DON’TS: Μην αγνοείς τα ενδιαφέροντά σου, καθώς η ενασχόληση με αυτά μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Μην πετάς στα σύννεφα και μην διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις βασισμένος σε παράλογα κριτήρια. Μην αναλώνεσαι στην υπερανάλυση ανούσιων σκηνικών, απλά και μόνο επειδή σου κάνουν εντύπωση, καθώς χάνεις χρόνο από τα σημαντικά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κράτα αποστάσεις κι επέλεξε να μείνεις εκτός από καταστάσεις που δεν σε αφορούν. Περιόρισε την καχυποψία σου, καθώς αυτή μπορεί να σε κάνει επιθετικό, ανταγωνιστικό ή απλά να θολώσει την κρίση σου! Χωρίς λόγο όλο αυτό εντωμεταξύ, έτσι; Αγνόησε τα άκυρα που θα ακούσεις από τους γύρω σου. Στα ερωτικά, κράτα μικρό καλάθι.

DON’TS: Μην πέσεις στην παγίδα αυτών που προσπαθούν να σε κάνουν να τους απαντήσεις ή να τους αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο. Ωστόσο μην αγνοείς το παρασκήνιο που υπάρχει, ειδικά αν το υποψιάζεσαι ή έχεις ένα feeling σχετικά με αυτό. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος ή ακόμα χειρότερα και βιαστικός σε οτιδήποτε αφορά τα οικονομικά σου.

