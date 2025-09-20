Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Το στούντιο ηχογραφήσεων Regent Sounds στο Λονδίνο ήταν γνωστό για την φιλοξενία θρύλων της μουσικής μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και των αρχών της δεκαετίας του 1980: από τον Τζίμι Χέντριξ και τον Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι τους Rolling Stones, όλοι έσπευσαν να δημιουργήσουν μελωδίες στον όροφο ενός κτιρίου του 18ου αιώνα στην Denmark Street.

Τώρα, μετά από χρόνια σιωπής, το στούντιο επανέρχεται στη ζωή χάρη σε μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων που θα το μετατρέψει σε ένα ορόσημο για το ροκ εν ρολ, τη τζαζ και την μπλουζ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Guardian.

Ο Ιησούς Χριστός στην πόρτα των Beatles

Το ιστορικό στούντιο του Λονδίνου ήταν ο τόπος γέννησης του χιτ των Beatles «Fixing a Hole», ενός βασικού κομματιού του άλμπουμ Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Ο Πολ Μακάρτνεϊ μοιράστηκε κάποτε μια περίεργη εμπειρία που είχε η μπάντα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων στο στούντιο.

Ο Μακάρτνεϊ είπε ότι ένας άντρας που ισχυριζόταν ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε στην πόρτα. «Του είπα: ‘Λοιπόν, καλύτερα να περάσεις μέσα τότε’. Σκέφτηκα, μάλλον δεν είναι. Αλλά αν είναι, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα τον διώξει. Έτσι του απευθύνθηκα λέγοντας του: ‘Αν υποσχεθείς να είσαι πολύ ήσυχος και να κάθεσαι σε μια γωνία, μπορείς να έρθεις’. Τον σύστησα στα παιδιά. Ρώτησαν: ‘Ποιος είναι αυτός;’ και εγώ τους απάντησα: ‘Είναι ο Ιησούς Χριστός’. Γελάσαμε λίγο».

Στα χνάρια των γιγάντων

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το Regent Sounds είναι «ιερό έδαφος».

«Βρίσκεστε στα χνάρια των γιγάντων», είπε. «Εδώ στεκόταν ο Χέντριξ όταν ηχογραφούσε. Εδώ ήταν οι Rolling Stones και ο Ντέιβιντ Μπόουι».

Ο Crispin Weir, έτερος συνιδιοκτήτης του Regent Sounds, είπε στην εφημερίδα αναφορικά με το στούντιο: «Ήταν φθηνό, αλλά είχε πολύ καλό ήχο. Στα περισσότερα στούντιο έπρεπε να πληρώσεις τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο».

Σε ότι αφορά το γεγονός ότι πολλά στούντιο αναγκάστηκαν να κλείσουν όταν ξεκίνησε η ψηφιακή ηχογράφηση, επιτρέποντας στους μουσικούς να ηχογραφούν στο σπίτι τους με πολύ μικρότερο κόστος, ο Weir είπε: «Τώρα οι άνθρωποι [θα μπορούν και πάλι] να απολαύσουν την φρέσκια εμπειρία του να πηγαίνουν σε ένα στούντιο».

Υποστήριξε επίσης ότι το Regent Sounds θα γίνει και πάλι ένα αναλογικό στούντιο, χρησιμοποιώντας τον αρχικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν ο Χέντριξ και άλλοι – εκτός από τα κουτιά αυγών που κάποτε κάλυπταν την οροφή. «Όταν παίζεις μαζί με άλλους, δημιουργείται μια συγκεκριμένη χημεία που είναι δύσκολο να επιτευχθεί όταν ηχογραφείς τα πάντα ξεχωριστά».

Στο ίδιο κτίριο που φιλοξενείται το στούντιο, υπάρχει και το θρυλικό κατάστημα με κιθάρες της Regent Sounds.

Σύμφωνα με τον Guardian, το μαγαζί θα ξανανοίξει αυτόν τον μήνα, ωστόσο οι εργασίες στο στούντιο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, αλλά είναι πιθανό να ολοκληρωθούν εντός ενός έτους.

