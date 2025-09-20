Ερωτισμός, συγκρούσεις και απειλές: Στις πρώτες πρόβες του έργου Barcelona της Bess Wohl
Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, της Bess Wohl, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Πτι Παλαί. Πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου.
Οι πρόβες για την παράσταση Barcelona, της Bess Wohl, ξεκίνησαν στο Πτι Παλαί. Οι δύο πρωταγωνιστές, Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη, συνάντησαν τον σκηνοθέτη Πάρι Ερωτοκρίτου, για την πρώτη ανάγνωση του έργου.
Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη να ερμηνεύει τον σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ και τη Δανάη Σκιάδη τον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν.
Η πρεμιέρα της παράστασης είναι στις 10 Νοεμβρίου και η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει.
Τα πάντα αλλάζουν σε ένα βράδυ
Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν, μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια. Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις. Όμως σύντομα εμφανίζονται εντάσεις, δημιουργούνται ρωγμές.
Σώματα και πολιτισμοί συγκρούονται έντονα και πίσω από την αρχική ρομαντική τους διάθεση διαφαίνεται πως και οι δύο έχουν κρυφές προθέσεις. Την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ απρόσμενα, οι πολιτικές τους απόψεις αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.
Ταυτότητα της παράστασης
Σκηνοθεσία – Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου
Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου
Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου
Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια
Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης
Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας
Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης
Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Δανάη Σκιάδη
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πτι Παλαί (Ριζάρη 24, Παγκράτι)
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
