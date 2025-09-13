Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Η παράσταση της βραβευμένης ομάδας GAFF «Νεκρές Ψυχές» του Ν. Γκόγκολ, επιστρέφει πιο αιχμηρή και πιο επίκαιρη από ποτέ, για δεύτερη χρονιά από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Θέατρο Θησείον Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες.

Οι Νεκρές Ψυχές, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Νικολάι Γκόγκολ, ένα έργο σταθμός της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή μέσα από την τολμηρή ματιά της ομάδας GAFF σε δραματουργική απόδοση και σκηνοθεσία από τη Σοφία Καραγιάννη.

Ο Γκόγκολ με το μυθιστόρημα αυτό παραδίδει ένα ευφυές σατιρικό έργο, που βασίζεται σε μία μοναδική σε σύλληψη ιδέα

Ο Πάβελ Ιβάνοβιτς, ένας φιλόδοξος κι αδίστακτος τυχοδιώκτης, πηγαίνει από πόλη σε πόλη, για να εξαγοράσει σε εξευτελιστική τιμή τους δουλοπάροικους που έχουν πεθάνει στη δεκαετία που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο απογραφές, δηλαδή τις νεκρές ψυχές, που οι αφέντες τους εξακολουθούν να πληρώνουν γι’ αυτούς κεφαλικό φόρο.

Σκοπός του είναι να χρησιμοποιήσει τα ονόματα των νεκρών εργατών προκειμένου να αποκτήσει μια υψηλή θέση στη ρωσική κοινωνία.

Αναδεικνύεται η εικόνα μιας κοινωνίας με όλα τα κουσούρια της και εστιάζει, κυρίως, στο ηθικό και πνευματικό τέλμα της αστικής υποκρισίας.

Μέσα από το ανελέητο χιούμορ και την παράλογη συμπεριφορά των γαιοκτημόνων, βγαίνει στην επιφάνεια με τον πιο ανάγλυφο τρόπο η αγωνία του μεγάλου αυτού Ρώσου συγγραφέα να κρατήσει την συνείδηση του λαού του καθαρή και την ψυχή του ζωντανή.

Η αγορά των νεκρών ψυχών μοιάζει λογική και οι χαρακτήρες του έργου μας γίνονται ξαφνικά οικείοι.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Ελεύθερη απόδοση-Διασκευή: Σοφία Καραγιάννη

Σύμβουλος Δραματουργίας: Σβετλάνα Μαμαλούι

Σκηνικά-Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης

Επιμέλεια κίνησης: Μαργαρίτα Τρίκκα

Ερμηνεία (αλφαβητικά): Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Διονύσης Λάνης, Γιάννης Μάνθος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πασσάς

Φωνή: Γιώργος Χριστιανάκης

Πληροφορίες

Παραστάσεις: Από Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Σάββατο στις 18:15

Κυριακή στις 21:00

Διάρκεια παράστασης : 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

Κανονικό : 18€

Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων – ΑΜΕΑ – Άνω των 65) : 16€

Ομαδικό (πάνω από 10 άτομα): 14€

Ατέλεια: 8€ (αγορά στο ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.