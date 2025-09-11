magazin
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας για τρίτη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη

Η παράσταση «Το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας» βασισμένο στο εμβληματικό βιβλίο της Σπεράντζας Βρανά «Το Τίμιο Μπορδέλο» επιστρέφει ξανά ως ένας καθηλωτικός μονόλογος

Η παράσταση «Το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας» βασισμένο στο εμβληματικό βιβλίο της Σπεράντζας Βρανά «Το Τίμιο Μπορντέλο» επιστρέφει ξανά ως ένας καθηλωτικός μονόλογος. Μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές γεμάτες επιτυχίες, εξαιρετικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, το έργο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη. Μια παράσταση που έχει συγκινήσει βαθιά όσους την παρακολούθησαν, καθώς αποκαλύπτει με αλήθεια και τρυφερότητα έναν κόσμο που παραμένει στο περιθώριο, και παράλληλα φωτίζει την αξιοπρέπεια και την ψυχή μιας γυναίκας που επιβίωσε.

Η Ιστορία

Πίσω από τα κόκκινα φώτα δεν υπάρχει ποτέ μόνο έρωτας. Υπάρχει πόνος. Υπάρχει βία. Υπάρχουν ανομολόγητα βίτσια που χαράζουν ψυχές. Υπάρχουν γυναίκες που γελούν τη μέρα και ματώνουν τη νύχτα. Η Ρηνούλα… μικρό κορίτσι κάποτε. Η Πεπίτα… η πρώτη της ταυτότητα σε ένα σπίτι γεμάτο καπνό και υποσχέσεις. Και η Ρόζα… η Μαντάμ Ρόζα… η γυναίκα που κατάφερε να σταθεί, να γίνει η δική της κυρά. Όχι κυρία. Μαντάμ!

Μέσα από λόγια που τρέμουν σαν φλόγα, η Μαντάμ Ρόζα αφηγείται όσα κρύβουν οι βαριές κουρτίνες. Όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Ένα κρυφό μυστικό που την ακολουθεί. Μνήμες πληρωμένου έρωτα, χέρια που πόνεσαν, βλέμματα που πλήγωσαν, στιγμές που καίνε.

Και μέσα σε όλα αυτά, μια συγκίνηση που σπαράζει. Ένα βλέμμα που ακόμη ψάχνει τη σωτηρία. Μια ψυχή που, παρά τα πάντα, παραμένει κλειδωμένη. Επτασφράγιστη.

Συντελεστές

• Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

• Θεατρική διασκευή: Κώστας Παπαπέτρος

• Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργης Κοντοπόδης

• Μουσική: Άγγελος Ανδρεόπουλος

• Τραγούδι “Μυστικό”: Βασιλική Σούτη (στίχοι: Αλέξανδρος Λιακόπουλος)

• Φωτογραφίες: Γιώργος Λυμπερόπουλος / Πέτρος Παπαπέτρος/ Θάνος Αγγελης

• Στο ρόλο της Ρόζας: Δανάη Καλοπήτα

• Παραγωγή: New Duke Productions – Χρίστος Δούκας

• Διάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

• Τιμή εισιτηρίου: 14 € (γενική είσοδος)

Πληροφορίες
Θέατρο Αλκμήνη – Secret Room- Αλκμήνης 8, Γκάζι / Κάτω Πετράλωνα
Ημέρες παραστάσεων: Κάθε Παρασκευή
Ώρα: 18:30

Εισιτήρια: Ticketservices.gr

Link: https://www.ticketservices.gr/event/to-mporntelo-tis-mantam-rozas/

Κρατήσεις: 6985788289

Τηλέφωνο θεάτρου: 210 3428650

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

Stream magazin
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 του χρόνια με ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Culture Live 10.09.25

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 του χρόνια με ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Με αφορμή τα 130 χρόνια του, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει για τη σεζόν 2025-2026 ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλες παραγωγές, ιστορικές εκδηλώσεις και σύγχρονα έργα που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της πόλης

Σύνταξη
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού
Κόσμος 12.09.25

Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού

Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησε ο ισραηλινός στρατός στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οδηγώντας τους συλληφθέντες σε μακρές πορείες μέχρι τα σημεία ελέγχου

Σύνταξη
SAFE: Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα αμυντικής θωράκιση της ΕΕ
Τι λέει η Αθήνα 11.09.25

Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο επίσημο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της ΕΕ. Πώς σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές το αίτημα.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Σκοτεινοί καιροί 11.09.25

Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και «αγαπημένου παιδιού» του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έφερε αναταραχή στον Τύπο των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη
Κόσμος 11.09.25

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη
Κοινό συμφέρον 11.09.25

Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, η σταθερότητα στη Λιβύη αποτελεί κοινό συμφέρον για Ρώμη και Άγκυρα. Στόχος, να γίνει χώρα στην οποία να μπορεί να επενδύει κανείς «υπέρ της ευημερίας όλων».

Σύνταξη
Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Και άλλες κατηγορίες 11.09.25

Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα

Σύνταξη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Συμφωνία με Βαρσοβία 11.09.25

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης

Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

