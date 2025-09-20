Μαίρη Μηλιαρέση: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της – Στο πλευρό της η κόρη της
Η Μαίρη Μηλιαρέση σε μια από τις ευτυχισμένες στιγμές της προσωπικής ζωής της.
Η Μαίρη Μηλιαρέση έζησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της, καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της με πολιτικό γάμο το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχείο της Γλυφάδας.
Μαίρη Μηλιαρέση: Ο γάμος μετά απο 2 χρόνια σχέσης
Η τελετή επισφράγισε τη σχέση δύο χρόνων που είχε ήδη δεσμευτεί με την υπογραφή συμφώνου συμβίωσης τον περασμένο Ιούλιο. Στο πλευρό της γνωστής παρουσιάστριας, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή, βρέθηκαν τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.
Στο πλευρό η κόρη της
Η κόρη της, η ηθοποιός Σοφίνα Λαζαράκη, και ο πατέρας της ήταν εκεί για να μοιραστούν τη χαρά της. Καθώς επίσης και ο καλός φίλος της νύσης, Μεγακλής Βιντιάδης.
Η ανάρτηση και το video από την τελετή
Η φίλης της elena_ioanidou ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα βίντεο από την στιγμή του γάμου και όπως θα δείτε η Μαίρη Μηλιαρέση επέλεξε να φορέσει ένα μπεζ μακρύ φόρεμα σε boho style ενώ ο εκλεκτός της καρδιάς της εμφανίστηκε χωρίς γραβάτα και σακάκι με ένα λευκό πουκάμισο και ένα ανοιχτόχρωμο παντελόνι.
View this post on Instagram
