Μαίρη Μηλιαρέση: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της – Στο πλευρό της η κόρη της
Fizz 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:33

Μαίρη Μηλιαρέση: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της – Στο πλευρό της η κόρη της

Η Μαίρη Μηλιαρέση σε μια από τις ευτυχισμένες στιγμές της προσωπικής ζωής της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Η Μαίρη Μηλιαρέση έζησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της, καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της με πολιτικό γάμο το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχείο της Γλυφάδας.

Μαίρη Μηλιαρέση: Ο γάμος μετά απο 2 χρόνια σχέσης

Η τελετή επισφράγισε τη σχέση δύο χρόνων που είχε ήδη δεσμευτεί με την υπογραφή συμφώνου συμβίωσης τον περασμένο Ιούλιο. Στο πλευρό της γνωστής παρουσιάστριας, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή, βρέθηκαν τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Σοφίνα Λαζαράκη-Μαίρη Μηλιαρέση με τον πατέρα της

Στο πλευρό η κόρη της

Η κόρη της, η ηθοποιός Σοφίνα Λαζαράκη, και ο πατέρας της ήταν εκεί για να μοιραστούν τη χαρά της. Καθώς επίσης και ο καλός φίλος της νύσης, Μεγακλής Βιντιάδης.

Μεγακλής Βιντιάδης-Μαίρη Μηλιαρέση με τον άντρα της

Η ανάρτηση και το video από την τελετή

Η φίλης της elena_ioanidou ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα βίντεο από την στιγμή του γάμου και όπως θα δείτε η Μαίρη Μηλιαρέση επέλεξε να φορέσει ένα μπεζ μακρύ φόρεμα σε boho style ενώ ο εκλεκτός της καρδιάς της εμφανίστηκε χωρίς γραβάτα και σακάκι με ένα λευκό πουκάμισο και ένα ανοιχτόχρωμο παντελόνι.

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Στιγμές 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον
Ταραχοποιός 19.09.25

Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στον παλιό διευθυντή του σχολείου στο Λίβερπουλ και τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
Ελλάδα 20.09.25

Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος

Μία ακόμη συγκινητική πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 70χρονο δότη.

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Υγεία 20.09.25

Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή συνεργάζεται με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ για τη διοργάνωση ημερίδας την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer.

Σύνταξη
Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην… Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»
Προπαγάνδα 20.09.25

Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην... Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»

Πώς ξεκίνησε η ένταση με τα ρωσικά drones που σήκωσαν το NATO στο πόδι, καταλήγοντας η Πολωνία να παραδέχεται γράφα δικού της F-16 και η αδύναμη Ουκρανία να προσφέρει... βοήθεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Κουλτούρα αλληλεγγύης 20.09.25

Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η ΚΑΡΠΑ, ειδικά εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Σύνταξη
Αθήνα: Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Δύο τραυματίες
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 20.09.25 Upd: 13:05

Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΝΙΜΤΣ- Ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι
Κοζάνη 20.09.25

Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν - Ο ένας πιο σοβαρά, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραχειοστομία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»
Τέμπη 20.09.25

Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»

Κατάθεση ψυχής από τη Μαρία Καρυστιανού - «Άγγιξα κάθε οστό του παιδιού μου, ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα κάτι που δεν ανέφερε καμία ιατροδικαστική» - Τι απαντά σχετικά με το 25% δημοσκόπησης που δείχνει επιθυμία να δημιουργήσει κόμμα;

Σύνταξη
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεγάλες καθυστερήσεις – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Μεγάλα προβλήματα 20.09.25

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων μετά από κυβερνοεπίθεση - Όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

