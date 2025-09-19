Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο σκύλος IRIS της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίζει κοκαΐνη σε σπίτι
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό άνδρα
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν την Πέμπτη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Στη σύλληψη του άνδρα συνέβαλε ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «IRIS» του Τελωνείου Ευζώνων που εντόπισε τα ναρκωτικά.
Στο σπίτι του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 998 γραμμαρίων,
- συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 250 γραμμαρίων και
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
