Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν την Πέμπτη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Στη σύλληψη του άνδρα συνέβαλε ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «IRIS» του Τελωνείου Ευζώνων που εντόπισε τα ναρκωτικά.

Στο σπίτι του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 998 γραμμαρίων,

συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 250 γραμμαρίων και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.