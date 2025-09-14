Με βαριές κατηγορίες για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη βρίσκεται αντιμέτωπη η εντυπωσιακή 30χρονη influencer που συνελήφθη στη Ρόδο. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων για υπεξαίρεση του οχήματος που η εν λόγω πελάτισσα όφειλε να επιστρέψει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 30χρονη δεν επέστρεφε το Ι.Χ. στην εταιρεία ενοικιάσεων παρά τις ειδοποιήσεις

Η νεαρή Ροδίτισσα είναι γνωστή για την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκαν κατά τις αστυνομικές έρευνες, εκτός από τη ροζ κοκαΐνη, και μια άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Μήνυση εναντίον της για υπεξαίρεση υπέβαλε η εταιρεία ενοικιάσεων στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα όχι μόνο δεν είχε εξοφλήσει το ποσό των 484 ευρώ για το μίσθωμα, αλλά και δεν είχε επιστρέψει το αυτοκίνητο παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου, από εκπρόσωπο της εταιρείας ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Τότε οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανακάλυψαν ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε απλή υπεξαίρεση.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν κατά την έρευνα δύο συσκευασίες με συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνη, τέσσερις ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Ροζ κοκαΐνη και social media

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, αναφερόμενος στην παρουσία της 30χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκρίνισε μιλώντας στο Mega ότι «έγινε συγκεκριμένη έρευνα, η ροζ κοκαΐνη είναι μια μορφή κοκαΐνης που συνηθίζεται να υπάρχει το τελευταίο διάστημα – είναι από τις ποικιλίες της κοκαΐνης. Έγινε η σύλληψη και η υπόθεση θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σύνδεση το διαδίκτυο με την χρήση ή ενδεχομένως, αν υπάρχει, την εμπορία».

Και πρόσθεσε: «Απλώς οι influencers είναι τα πρότυπα της σημερινής νεολαίας και σίγουρα ό,τι παραβατική συμπεριφορά υπάρχει από αυτούς αφήνει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Όμως τον λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση ενεπλάκη και η μητέρα της 30χρονης, η οποία ωστόσο μετά την παρουσία της στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Τι είναι η ροζ κοκαΐνη

Η ροζ κοκαΐνη είναι ένα κοκτέιλ ναρκωτικών που συνήθως δεν περιλαμβάνει κοκαΐνη. Το μείγμα, το οποίο οφείλει το χρώμα του στην προσθήκη χρωστικής τροφίμων και μερικές φορές αρωματικής φράουλας, περιέχει συνήθως τουλάχιστον ένα διεγερτικό φάρμακο και ένα κατασταλτικό. Τα ναρκωτικά που βρίσκονται συχνότερα στη ροζ κοκαΐνη περιλαμβάνουν μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη, ένα διαχωριστικό αναισθητικό με παραισθησιογόνα αποτελέσματα, MDMA (έκσταση), καθώς και βενζοδιαζεπίνες, κρακ και καφεΐνη.

Συνήθως λαμβάνεται είτε σε μορφή χαπιού είτε σνιφάρεται ως σκόνη. Σπάνια χορηγείται ενέσιμα. Χρησιμοποιείται συχνότερα σε πάρτι και κλαμπ. Οι άλλες ονομασίες του κοκτέιλ ναρκωτικών είναι tusi ή tuci, cocaina rosada, tucibi, ροζ σκόνη, Eros και Venus. Το Tusi αναφέρεται στην ψυχεδελική ένωση 2-CB, η σύνθεση της οποίας έγινε για πρώτη φορά από τον Alexander Shulgin, τον αποκαλούμενο νονό του χαπιού έκσταση. Ωστόσο, η 2-CB βρίσκεται πλέον σπάνια στη ροζ κοκαΐνη, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές.

Οι χρήστες την χρησιμοποιούν στα κλαμπ για να βιώσουν ευφορία και ενισχυμένη αισθητηριακή αντίληψη. Σύμφωνα με τα Κέντρα Θεραπείας Εθισμού του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να προκαλέσει «παραισθήσεις». «Σε σύγκριση με άλλα διεγερτικά όπως η μεθαμφεταμίνη, η ροζ κοκαΐνη προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό διεγερτικών και παραισθησιογόνων επιδράσεων», αναφέρει ο Guardian.

Ακριβώς επειδή η σύνθεσή της δεν είναι σταθερή και αλλάζει ανάλογα με τον παρασκευαστή, θεωρείται πιο επικίνδυνη από την καθαρή κοκαΐνη, ενώ οι επιδράσεις της είναι απρόβλεπτες. Προκαλεί από έντονη ευφορία και ψευδαισθήσεις μέχρι σοβαρά καρδιακά προβλήματα, κρίσεις πανικού ή δηλητηρίαση. Η μακροχρόνια χρήση της αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, προκαλεί αλλαγές στη συμπεριφορά, μέχρι και ψύχωση.

Το εν λόγω ναρκωτικό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους δρόμους της Κολομβίας γύρω στο 2010. Έκτοτε η χρήση του εξαπλώθηκε στα κλαμπ της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ άλλων στην Αργεντινή, τη Βενεζουέλα, την Ουρουγουάη, τη Χιλή και τον Παναμά, ενώ είναι δημοφιλές μεταξύ των clubbers στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, ιδίως στην Ισπανία.