Εντυπωσιακή influencer συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη στη Ρόδο

Θέμα συζήτησης έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η υπόθεση με ναρκωτικά και πρωταγωνίστρια μια εντυπωσιακή 30χρονη γνωστή ως influencer από την πλούσια παρουσία της στα social media.

Η υπόθεση μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας με πολλά σκοτεινά σημεία. Η 30χρονη έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να απολογηθεί.

Αφέθηκε ελεύθερη η μητέρα της

Σημειώνεται ότι στην υπόθεση ενεπλάκη και η μητέρα της 30χρονης η οποία ωστόσο μετά την παρουσία της στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου, ο εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός οχήματος που είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα.

Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την μήνυση η 30χρονη όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν είχε επιστρέψει το αυτοκίνητο, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.