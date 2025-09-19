Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 19.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επικεντρώσου κυρίως σε αυτά που μπορείς να αλλάξεις όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με συμπεριφορές ή και απλές αντιδράσεις. Διεύρυνε το κοινωνικό σου δίκτυο με το να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός. Απλά τα πράγματα! Ωστόσο ψάξε να βρεις και κάποιους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.
DON’TS: Μην αγνοείς τη δημιουργικότητά σου, καθώς αυτή μπορεί να σε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στα επαγγελματικά, μην χάνεις τον χρόνο σου σκεπτόμενος τι θα γινόταν αν είχες κινηθεί διαφορετικά. Βέβαια δεν πρέπει να αμελείς τις λεπτομέρειες που βλέπεις γύρω σου. Μη αγχώνεσαι, γιατί γίνεσαι νευρικός, ανυπόμονος και ευθύς.
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στα συναισθήματά σου, γιατί σήμερα αυτά πρόκειται να είναι έντονα. Όμως φέρε και την ψυχολογία σου στο προσκήνιο, προκειμένου να βρεις που πρέπει να κάνεις και κάνα βήμα πίσω. Ασχολήσου τόσο με τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, όσο όμως και με τη δουλειά σου. Δες πως θα βελτιώσεις τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μη δυσκολεύεις μόνος σου τη ζωή σου. Μην ανοίγεσαι με το παραμικρό, έτσι; Στα ερωτικά, μην χάσεις την ψυχραιμία σου όσο προσπαθείς να διαχειριστείς τα θέματα που υπάρχουν εκεί. Μην χάσεις ούτε τα διπλωματικά σου skills, γιατί θα χάσεις και τις διεξόδους που υπάρχουν γενικώς. Μην αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει πίσω από αυτά που θες.
Δίδυμοι
DO’S: Βρες τρόπους να εκφραστείς πιο δημιουργικά, γιατί αυτό θα σε διευκολύνει περισσότερο. Ρίξε τις ιδέες σου στο τραπέζι με άνεση. Ωστόσο έχε μάτια και αυτιά ανοιχτά, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί εκεί θα ακουστούν πολλές εναλλακτικές. Ξεκίνα νέα χόμπι και δραστηριότητες, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να αλλάξεις και mindset.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα ερωτικά, γιατί πολλά από αυτά που θα δεις μπορεί είτε να είναι ανυπόστατα είτε να κρύβουν μπόλικο παρασκήνιο. Μη δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις, γιατί όλο και θα στενεύεις τα περιθώρια. Μόνος σου όλο αυτό εντωμεταξύ! Μην αντιδράς αν είσαι είσαι υπό πίεση ή έχεις θολωμένη κρίση. Μην εκνευριστείς με την οικογένεια.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε στο πως σε κάνουν να νιώθεις οι άνθρωποι που σε πλαισιώνουν, για να μπορέσεις να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Πάρε αποστάσεις, ώστε να καταλάβεις σε βάθος τι ακριβώς παίζεται γύρω σου. Κοινώς βρες την ουσία σε αυτά που παρατηρείς. Επικοινώνησε αυτά που σε απασχολούν μεν, μέχρι εκεί που το αντέχεις δε και μόνο σε όσους σε νιώθουν.
DON’TS: Μην αρνείσαι το pampering των δικών σου, καθώς κατά βάθος αυτό είναι που θέλεις κι εσύ. Μην είσαι απρόσεκτος ή κλειστός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μη γίνεσαι ούτε επίμονος και μην κολλάς πάνω στις δικές σου απόψεις. Μην ξεσπάσεις δεξιά κι αριστερά, αν θυμηθείς τα παλιά. Περσινά ξινά σταφύλια πως κάνεις έτσι κι εσύ;
Λέων
DO’S: Κράτα αποστάσεις, για να μπορέσεις να κρατήσεις και ισορροπίες. Πες φωναχτά τις ιδέες σου. Εξερεύνησε το βάθος των σχέσεων που έχεις με κάποιους συναδέλφους σου, γιατί αυτό ίσως και να μπορεί να προχωρήσει πιο πολύ. Βελτίωσε τις επικοινωνίες σου, αλλά απόφυγε να στηριχτείς στις απόψεις άλλων, καθώς θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα.
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να το παίξεις μαχητικός και να υπερασπιστείς κάποιες απόψεις ή επιχειρήματα, γιατί η μεγάλη πίεση της μέρας δεν θα σε αφήσει να το πετύχεις. Καλά ούτε και να χαλαρώσεις θα σε αφήσει, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα! Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα οικονομικά γενικώς, αλλά ούτε και στις συμφωνίες στις οποίες κλείνεις.
Παρθένος
DO’S: Μπορεί η μέρα να έχει τη δυναμική της αλλαγής, αλλά εσύ και πάλι πρέπει να παραμείνεις προσεκτικός. Κυρίως σε συζητήσεις που κάνεις σχετικά με τα οικονομικά σου κι αυτό γιατί ενδέχεται να υπάρχουν κάποια θολά σημεία εκεί. Απόφυγε να παρασυρθείς από την ανάγκη σου για πρόοδο στα επαγγελματικά λοιπόν. Όλα θα γίνουν, απλά στην ώρα τους.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις και να απομακρυνθείς από τον οποιοδήποτε αδιάκριτο που προσπαθεί να εισβάλει στη ζωή σου. Άσε που έτσι θα χαλαρώσεις και θα ξεκουραστείς αρκετά. Μη γίνεσαι ευθύς και άμεσος, μόνο δραστήριο σε θέλουμε για σήμερα! Μη μπεις σε διλήμματα, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να δεις τα πάντα καθαρά.
Ζυγός
DO’S: Προτίμησε τις παρασκηνιακές συζητήσεις για σήμερα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να σκεφτείς κάποια πράγματα πιο άμεσα και πιο ξεκάθαρα. Ίσως αποκτήσεις και μια πιο κοινωνική- επικοινωνιακή διάθεση. Και γιατί όχι έτσι; Πάρε έμπνευση από παντού για να δράσεις πιο δημιουργικά. Κράτα μόνο τα ουσιώδη. Πες «ναι» σε εναλλακτικές.
DON’TS: Μην κωλώσεις να κάνεις πράγματα που μπορούν να διευρύνουν τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες. Μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί έτσι χάνεις την σειρά σου. Μην ασχολείσαι μόνο με τη δουλειά, καθώς αυτό σε βάζει στην πρίζα. Έχεις ανάγκη από ξεκούραση άλλωστε. Μη γίνεσαι επίμονος. Άκου και τους άλλους!
Σκορπιός
DO’S: Πάρε αποστάσεις- όσο πιο πολλές τόσο το καλύτερο- από πολλά που θα δεις στα επαγγελματικά και κάνε αυτά που πρέπει μόνο. Γίνε απλά διεκπεραιωτικός με λίγα λόγια, για να μπορέσεις να διαφυλάξεις την ψυχραιμία σου. Ψάξε να βρεις αυτά που θες, αλλά ανάλυσέ τα σε βάθος μέσα στο κεφάλι σου, για να τα ξεκαθαρίσεις. Μισές δουλειές θα κάνουμε;
DON’TS: Μην αποπροσανατολιστείς από τις ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί τότε θα κάνεις αχρείαστα λάθη. Μην παραμελείς τα φιλαράκια σου. Ωστόσο αν σου πουν κάτι που δεν σου αρέσει, μην τους κοιτάξεις και με μισό μάτι, έτσι; Μην αγχώνεσαι τόσο για τα ερωτικά σου. Μάλλον θα βγουν στην φόρα βέβαια, όσο κι αν δεν το θες. Έτσι πάνε αυτά πάντως!
Τοξότης
DO’S: Αξιοποίησε το ότι τα πάντα δείχνουν να αλλάζουν και να γίνονται ανάλαφρα- όπως και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα. Επομένως γίνε λίγο πιο κοινωνικός και επικοινωνιακός, ώστε να διευρύνεις τους κύκλους σου με το να γνωρίσεις κόσμο και κοσμάκη. Εστίασε και στην ψυχολογία σου, άρα φλέρταρε δίχως να υπάρχει αύριο.
DON’TS: Μην μπερδεύεις τα ερωτικά με την υπόλοιπη ζωή. Δηλαδή μη μπερδεύεις την ευγένεια με τη flirty διάθεση, γιατί βλέπω να σε παρεξηγούν πολλοί. Μην αφήσεις τα επαγγελματικά ζόρια να σε πιέσουν. Μην χαωθείς λόγω των προτάσεων που θα σου γίνουν και δεν θα είναι και τόσο καλές. Μήπως να πάρεις αποστάσεις για λίγο; Τι λες;
Αιγόκερως
DO’S: Επικεντρώσου στα επαγγελματικά, ώστε να βελτιώσεις την εικόνα σου. Κάνε κάποιες ωφέλιμες επαφές. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις διεξόδους, ειδικά αν προσαρμόσεις και τα της καθημερινότητας. Κάνε τις αλλαγές που θέλεις μεν, κινούμενος μέσα σε ένα ασφαλές πεδίο δε. Κάνε διαπραγματεύσεις, για να πάρεις αυτό που θες από οικονομικής άποψης.
DON’TS: Μη γίνεσαι παρορμητικός, όταν παίρνεις αποφάσεις. Γενικώς δηλαδή μην πάρεις καν αποφάσεις, αν δεν έχεις εξετάσει με προσοχή όλες τις λεπτομέρειες από πριν. Όσο μικρές κι αν φαίνονται, πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου ασήμαντες. Μην αφήνεις τους φόβους σου να σε κρατάνε πίσω. Οπότε μη γίνεσαι υπερβολικός σε αυτό το κομμάτι.
Υδροχόος
DO’S: Μεγάλωσε το νου σου και δες τα πάντα σφαιρικά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κινηθείς διαλλακτικά και διπλωματικά στις αλληλεπιδράσεις σου με τους απέναντι. Μοιράσου τόσο το όραμα και τις ιδέες σου, όσο όμως και το τι είναι σημαντικό για σένα, αλλά και σε ποιον βαθμό. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στα οικονομικά και σε όρους συμφωνιών.
DON’TS: Μην πεις ψέματα και μη γίνεις υπερβολικός προσπαθώντας να πείσεις τους άλλους ότι εσύ έχεις δίκιο. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από τις πιεστικές και απαιτητικές επαφές που θα κάνεις με κάποιους συναδέλφους σου. Μην χάσεις την καλή σου διάθεση, ειδικά αν θέλεις να βρεις γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις- διεξόδους.
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε τον βαθύ και στοχευμένο τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι σήμερα. Γίνε πιο συγκεκριμένος, ψάξε την ουσία και ανάλυσε τα πάντα με σοβαρότητα. Γενικώς μάθε να εκφράζεσαι με ακρίβεια. Προσπάθησε να κατανοήσεις τι είναι αυτό που νιώθεις. Απόφυγε όμως να χάσεις την επαφή με την πραγματικότητα ή και την συγκέντρωσή σου.
DON’TS: Μην επηρεαστείς αρνητικά από την έντονη και ίσως λίγο βαριά ατμόσφαιρα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να τα παίρνεις στο κρανίο, απλά και μόνο επειδή εσύ νομίζεις πως κάποιοι δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Μην παρεξηγηθείς και μην τα μεταφράσεις όλα όπως να’ ναι μέσα στο κεφάλι σου.
