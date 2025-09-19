DO’S: Εστίασε στα συναισθήματά σου, γιατί σήμερα αυτά πρόκειται να είναι έντονα. Όμως φέρε και την ψυχολογία σου στο προσκήνιο, προκειμένου να βρεις που πρέπει να κάνεις και κάνα βήμα πίσω. Ασχολήσου τόσο με τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, όσο όμως και με τη δουλειά σου. Δες πως θα βελτιώσεις τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μη δυσκολεύεις μόνος σου τη ζωή σου. Μην ανοίγεσαι με το παραμικρό, έτσι; Στα ερωτικά, μην χάσεις την ψυχραιμία σου όσο προσπαθείς να διαχειριστείς τα θέματα που υπάρχουν εκεί. Μην χάσεις ούτε τα διπλωματικά σου skills, γιατί θα χάσεις και τις διεξόδους που υπάρχουν γενικώς. Μην αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει πίσω από αυτά που θες.