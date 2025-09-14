magazin
Εβδομαδιαία 14 Σεπτεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [14.09 – 20.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Βρες κάτι καινούργιο και κάπως διαφορετικό για να ασχοληθείς. Ωστόσο για να το ταιριάξεις στην ήδη υπάρχουσα καθημερινότητά σου, πρέπει να έχεις οργανωθεί σωστά από πριν. Ταυτόχρονα ψάξε να βρεις λίγο πιο πρακτικές λύσεις για τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν τελευταία. Βελτίωσε το επικοινωνιακό στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

DON’TS: Μην αφήνεις άλλο ανοιχτές εκκρεμότητες με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για κάτι άνευ σημασίας, καθώς όταν θα συσσωρευτούν όλα άκρη δεν θα βγαίνει. Πάντως μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Μη φαντάζεσαι το μέλλον, αλλά βρες τρόπους να το φέρεις στα μέτρα σου και άρα να το ζήσεις! Μην ψάχνεις το τέλειο, γιατί χάνεις το αληθινό.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αξιοποίησε το θετικό vibe των ημερών, για να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες για εσένα. Έτσι θα μπορέσεις να ερωτευτείς και άρα να ανανεωθείς. Γίνε λίγο πιο δημιουργικός, καθώς έτσι θα βρεις εύκολες λύσεις στα της καθημερινότητας. Όρισε νέους και ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό σου, για να μην απογοητευτείς αργότερα.

DON’TS: Μην κινείσαι χωρίς πρόγραμμα. Κοινώς ανοργάνωτα. Μην αφήνεις άλλο πια ανοιχτές εκκρεμότητες, γιατί το έχεις παρακάνει! Μη διστάσεις να ξεκλέψεις λίγο χρόνο για να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς. Όλα χρειάζονται και κυρίως αυτά! Στα ερωτικά, μην κοιτάς μόνο την εμφάνιση, γιατί ή που θα το φας το κεφάλι σου ή που θα μείνεις μόνος.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε αυτά που λες και κάνεις τόσο στο σπίτι όσο και στην οικογένεια. Ίσως να παρατηρήσεις πως εκεί οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή, οπότε προσπάθησε να τις βελτιώσεις και όχι να τις τινάξεις εντελώς στον αέρα! Απόφυγε να επηρεαστείς από εξωτερικούς παράγοντες και να χάσεις τα μάτια σου από τον στόχο.

DON’TS: Μην καταναλώνεις τον χρόνο και την ενέργειά σου εκεί που δεν πρέπει. Ειδικά αν είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, έτσι; Μη μένεις άλλο σπίτι, γιατί έχεις αρχίσει και γίνεσαι ένα με τον καναπέ! Αντιθέτως οι φίλοι σου σε περιμένουν εκεί στον έξω κόσμο, μην απορρίψεις λοιπόν τις προτάσεις τους. Μην πεις «όχι» σε νέες γνωριμίες.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Άνοιξε τα φτερά σου και γίνε λίγο πιο κοινωνικός. Τι έχεις να χάσεις άλλωστε; Απολύτως τίποτα θα πω εγώ! Επίσης πρέπει να εστιάσεις στις επαφές και στις μετακινήσεις σου γενικώς, καθώς όλο και κάτι το ωφέλιμο θα προκύψει μέσω αυτών. Άλλαξε εντελώς mindset, αν θες να πας μπροστά. Άλλαξε τρόπο αντιμετώπισης, αν θες να πας μακριά.

DON’TS: Μην χάσεις τα διπλωματικά σου skills στη δουλειά ή στο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί θα δημιουργηθούν κάποιες παρεξηγήσεις τις οποίες θα κληθείς να επιλύσεις εσύ. Μην αγνοήσεις τις μικρές λεπτομέρειες, καθώς είναι αυτές που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά εν τελεί. Στα ερωτικά, μην επιτρέπεις στα νεύρα σου να σε καθορίζουν.

Λέων

Λέων

DO’S: Στρέψε σχεδόν όλη την προσοχή σου πάνω στα οικονομικά. Κάνε ένα φρεσκάρισμα και στα μαθηματικά, καθώς πρέπει να υπολογίσεις με ακρίβεια που και πόσα ξοδεύεις. Έπειτα ξεκίνα να κάνεις οικονομία, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις ασφαλής. Προσπάθησε να εκφράσεις σωστά τις σκέψεις σου, για να λύσεις τα προβλήματά σου εύκολα.

DON’TS: Μην υποβαθμίζεις την σημαντικότητα που μπορεί να κρύβουν τα απλά και καθημερινά σκηνικά. Για να μη μιλήσω για τη μεγάλη χαρά με την οποία μπορούν να σε γεμίσουν, έτσι; Παράλληλα μην ψάχνεις μονίμως το τέλειο, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Στα ερωτικά, μην σε νοιάζει μόνο το πάθος, καθώς δεν κρύβεται μονάχα εκεί όλη η ουσία.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ήρθε η στιγμή να κάνεις αυτό το νέο ξεκίνημα που πλανάρεις εδώ και αρκετό καιρό. Πέρα από αυτό όμως μπορείς να δεις ξανά τους στόχους σου, καθώς η αλήθεια είναι πως πρέπει να τους αναπροσαρμόσεις. Γενικώς δες τα πάντα γύρω σου λίγο πιο ρεαλιστικά και σταμάτα να πετάς στα σύννεφα. Άσε πίσω σου άτομα και καταστάσεις που δεν σε γεμίζουν.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μην χάσεις με τίποτα την αυτοπεποίθησή σου, γιατί είναι αυτή που σε κάνει άκρως γοητευτικό και άρα, αν είσαι αδέσμευτος, μπορεί να βρεις καινούριο γκομενάκι. Γιατί όχι άλλωστε; Βέβαια δεν πρέπει να κοιτάς μόνο την εμφάνιση, έτσι; Μη διστάσεις να πεις «αντίο» εκεί που πρέπει. Ξέρεις εσύ!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Θέλω να αρχίσεις την εβδομάδα σου κάνοντας ένα ξεσκαρτάρισμα. Έπειτα θέλω να πάρεις την απόφαση και να αποκοπείς από οτιδήποτε δεν σε εκφράζει πια. Ένας λόγος παραπάνω αν σου προσθέτει έξτρα κούραση! Παράλληλα άσε πίσω σου οτιδήποτε το τοξικό, από πρώην μέχρι κακό εργοδότη ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο! Κάντο όμως με αποφασιστικότητα.

DON’TS: Μην γκρινιάζεις και μην κλαίγεσαι για να αποφεύγεις τις συνέπειες των πράξεών σου. Μη βιάζεσαι και μην χάνεις την ψυχραιμία σου γενικώς. Μην κινείσαι ανοργάνωτα και χωρίς πρόγραμμα, γιατί έτσι δεν θα καταφέρεις να πετύχεις ούτε τους μισούς από τους στόχους ή τις υποχρεώσεις που έχεις. Μην πετάς άλλο πια στα σύννεφα. Φτάνει!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε στους στόχους σου και προσπάθησε να τους φέρεις στα μέτρα σου. Αυτό που εννοώ είναι πως πρέπει να σχετίζονται με πράγματα που μπορείς να υλοποιήσεις και όχι με κάτι που είναι πέρα από τις αντικειμενικές σου δυνάμεις. Ασχολήσου και με την κοινωνική σου ζωή αλλά και με τους φίλους σου, καθώς μαύρα μάτια έκαναν να σε δουν!

DON’TS: Μη μείνεις κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Μην πετάς στα σύννεφα, γιατί θα απογοητευτείς αργότερα. Μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς. Μην κωλώσεις να κάνεις ένα γερό ξεκαθάρισμα, καθώς είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να ξαλαφρώσεις αρκετά. Μην αρνηθείς τη βοήθεια αυτών που θέλουν να στην προσφέρουν. Μην φοβηθείς τις πιο σοβαρές συζητήσεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ήρθε η στιγμή κατά την οποία μπορείς να ανέβεις στα επαγγελματικά σκαλοπάτια. Για να το πετύχεις μπορείς να αξιοποιήσεις την κοινωνική σου διάθεση και να κάνεις τις κατάλληλες επαφές. Ωστόσο ήρθε η στιγμή και για να αφήσεις συγκεκριμένα άτομα, συνήθειες ή καταστάσεις στο παρελθόν, καθώς δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά με αυτά.

DON’TS: Μην φοβηθείς να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν στα επαγγελματικά. Ίσως υπάρξουν και κάποιες αλλαγές τις οποίες δεν πρέπει να αντιμετωπίσεις με παρορμητικότητα, γιατί θα χάσεις. Μην χάνεις την ρεαλιστική σου οπτική, καθώς αυτή μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που βλέπεις γύρω σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επικεντρώσου στο μέλλον σου και δες πως μπορείς να το κάνεις τέλειο- για τα δεδομένα σου. Αν σε ενδιαφέρει να επεκτείνεις τις γνώσεις σου, μπορείς να ψάξεις κάτι σχετικό με τις σπουδές, όπως είναι μία ξένη γλώσσα ή ένα σεμινάριο. Αν σε ενδιαφέρει να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, τότε γνώρισε κόσμο ή πήγαινε κανένα ταξιδάκι.

DON’TS: Μην κωλώσεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, ειδικά αν πρόκειται για κάτι που προγραμματίζεις εδώ και καιρό. Μην συνεχίζεις τα πάρε δώσε με άτομα ή καταστάσεις που όχι μόνο δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις μπροστά, αλλά σε πάνε και δέκα βήματα πίσω. Στα ερωτικά, μην κοιτάς τους πάντες με ξινισμένο ύφος. Μη δέχεσαι όμως και το bare minimum.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και αντιμετώπισέ τα ώριμα. Ειδικά αν αυτά σχετίζονται με τρίτους. Παράλληλα κόψε τα περιττά έξοδα. Εστίασε όμως και στα συναισθήματά σου. Βρες τι είναι αυτό που κλονίζει την εμπιστοσύνη σου προς τους ανθρώπους ή σε κάνει να φοβάσαι το δέσιμο. Μόλις βρεις αυτές τις απαντήσεις, τότε θα δημιουργήσεις σχέσεις με γερές βάσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να εγκαταλείψεις άτομα που βλέπεις ότι σε εκμεταλλεύονται και δεν σου δίνουν πίσω ούτε το μισό από αυτό που τους έχεις προσφέρει εσύ απλόχερα. Ωστόσο μην χάσεις την αισιοδοξία με την οποία κοιτάς το μέλλον, καθώς αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει γενικώς. Μην αγνοείς τις πρακτικές λύσεις που προσφέρονται για τα προβλήματά σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μπορείς να δημιουργήσεις ευνοϊκές συνθήκες για σένα μέσα από τις σχέσεις και τις συνεργασίες που τρέχουν αυτή την στιγμή στη ζωή σου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι είσαι προσεκτικός και λαμβάνεις υπόψη σου και την παραμικρή λεπτομέρεια που βλέπεις. Καθώς ποτέ δεν ξέρεις έτσι; Καλό είναι να είσαι ρεαλιστής. Άρα σταμάτα να ζεις με υποθετικά σενάρια.

DON’TS: Μην συνεχίσεις την αλληλεπίδραση με άτομα που δεν σε αφήνουν να δημιουργήσεις σχέσεις εμπιστοσύνης οι οποίες θα είναι γεμάτες από αμοιβαία συναισθήματα. Αν είναι να δίνεις μόνο εσύ, τότε τι να το κάνεις; Ταυτόχρονα μην συνεχίσεις να αφήνεις άλυτα θέματα εμπιστοσύνης που σε ταλαιπωρούν, γιατί μπροστά δεν μπορείς να πας έτσι!

