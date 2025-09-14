DO’S: Βρες κάτι καινούργιο και κάπως διαφορετικό για να ασχοληθείς. Ωστόσο για να το ταιριάξεις στην ήδη υπάρχουσα καθημερινότητά σου, πρέπει να έχεις οργανωθεί σωστά από πριν. Ταυτόχρονα ψάξε να βρεις λίγο πιο πρακτικές λύσεις για τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν τελευταία. Βελτίωσε το επικοινωνιακό στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

DON’TS: Μην αφήνεις άλλο ανοιχτές εκκρεμότητες με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για κάτι άνευ σημασίας, καθώς όταν θα συσσωρευτούν όλα άκρη δεν θα βγαίνει. Πάντως μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Μη φαντάζεσαι το μέλλον, αλλά βρες τρόπους να το φέρεις στα μέτρα σου και άρα να το ζήσεις! Μην ψάχνεις το τέλειο, γιατί χάνεις το αληθινό.