Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»

Με εντάσεις που οδήγησαν σε οξύτατες αντιπαραθέσεις ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον καθορισμό των αδικημάτων και των κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ.

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάντζου και Χρήστου Γιαννούλη, αποτέλεσε διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει από τους κατηγορούμενους (σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων) να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσής τους.

Σκληρή αντιπαράθεση

Τα αίματα άναψαν όταν ο κ. Φλωρίδης επιχείρησε να προχωρήσει σε νομοτεχνικές βελτιώσεις επί της προωθούμενης ρύθμισης. “Θα έλεγα ότι είναι συνήθεια τα νομοσχέδια του κ. Φλωρίδη να αποτελούν μνημείο αντικοινοβουλευτικής πολιτικής, ηθικής και πρακτικής, όπως και οι δημόσιες δηλώσεις του, όπως και η εν γένει συμπεριφορά του”, είπε αρχικά ο Χρ. Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Μάντζο να προσθέτει: “η διάταξη αυτή δεν διορθώνεται αποσύρεται.

Απαντώντας ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ πως αντίστοιχη διάταξη είχε ψηφιστεί το 2014 επί συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και στον ΣΥΡΙΖΑ πως επί 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση δεν επιχείρησε να την αλλάξει. “Από το 2015 μέχρι τις εκλογές του 2019 γιατί επί 4,5 χρόνια δεν αγγίξατε αυτή τη διάταξη;”, αναρωτήθηκε και απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε: “ ΕΊΣΤΕ σε διχασμό; Θέλετε να διαγράψετε την ιστορία σας; Έναν νόμο τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση που συμμετείχατε και τον επαναφέρουμε πολύ βελτιωμένο”.

“Αν έχετε ενοχές ή σας κυνηγούν ερινύες για το γεγονός ότι είστε αναξιόπιστος εκπρόσωπος ή για το ότι αποκτήσατε έναν νέο δελφίνο, μόνο στα 4 ή άρρωστος είχε πει θα έφευγε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα υποστούμε όλες αυτές τις πολιτικά συμπλεγματικές συμπεριφορές λέγοντας οι άλλοι”, απάντησε ο κ. Γιαννούλης με τον κ. Μάντζο να επανέρχεται: “ε όχι δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό από τον κ. Φλωρίδη. Εσείς υπηρετείτε μια κυβέρνηση δεξιά. Ποιοι διαγράφουν την ιστορία; Το 2014 υπήρξε μια νομοθέτηση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ άρα δεν αποτελεί θέσφατο.

“ Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους τους εγκληματίες δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων; Δηλαδή αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός σας, σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές. Η λατρεία σταματά εκεί που ξεκινούν οι ζωές τον άλλων”, απάντησε ο κ. Φλωρίδης και συνέχισε λέγοντας πως η διάταξη δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτική υλικό όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από λιανεμπόρους ναρκωτικών σκληρούς από εγκληματικές οργανώσεις.

«Σταματήστε να είστε πολιτικά ψεύτης»

“ Σταματήστε να είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος. Τις δικές σας πολιτικές διαδρομές, τα συμπλέγματα που σας έχει δημιουργήσει κατά της αριστεράς που ναι προστατεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου λέτε εσείς ότι λατρεύουμε τους εγκληματίες δεν έχει πάτο το βαρέλι της κατρακύλα σας”, απάντησε ο κ. Γιαννούλης.