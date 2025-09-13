Με άκρως επιθετικό τόνο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καταφέρθηκε εναντίον του προέδρου του ΔΣΑ Δημήτρη Βερβεσού και άλλων «ποινικολογούντων μη Δικηγόρων» όπως αναφέρει οι οποίοι «προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ» για την κριτική που έχουν ασκήσει στην προωθούμενη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία για τους κατηγορούμενους στην ποινική δίκη.

Αφορμή για το «ξέσπασμα» του κ. Φλωρίδη, ο οποίος κατηγορεί λίγο πολύ όσους διαφωνούν με το νομοσχέδιο ότι κινούνται με βάση πολιτικά κίνητρα για να πλήξουν την κυβέρνηση και τον ίδιο, ήταν το σχόλιο του προέδρου του ΔΣΑ για την επίμαχη προωθούμενη διάταξη με στίχο του Νίκου Καββαδία γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου μα αυτό μου φέρνει τρόμο».

Εκτός από τον πρόεδρο του ΔΣΑ, ενστάσεις εξέφρασε και ο Επιστημονικός Σύλλογος Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» που κατηγόρησαν το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι χωρίς καμία διαβούλευση προωθεί διάταξη που φέρνει απαγορεύσεις στην πρόσβαση του υλικού της δικογραφίας από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό υπεράσπισης, γεγονός που «συνιστά ευθεία παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος της υπεράσπισης και αντίκειται στην δημοκρατική αρχή της δίκαιης δίκης που αφορά το δικαίωμα του κατηγορούμενου για συμμετοχή του ενεργά στην διαδικασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων του».

Παραβιάζει τα υπερασπιστικά δικαιώματα

«Η εν λόγω διάταξη είναι ικανή να οδηγήσει σε κατάφωρες αδικίες για τον κατηγορούμενο, παραβιάζοντας σφόδρα τα υπερασπιστικά του δικαιώματα γεννώντας ζητήματα νομιμότητας και προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη» προσθέτουν οι Ποινικολόγοι, επισημαίνοντας πως είναι ασαφής η διατύπωση «για λόγους δημοσίου συμφέροντος», βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η απαγόρευση πρόσβασης.

«Η παρέμβαση δε αυτή και μάλιστα από Ευρωπαϊκή Οδηγία συνιστά ευθεία οπισθοδρόμηση στο νομικό μας πολιτισμό, επιστρέφοντάς μας σε άλλες εποχές».

Αφήνουν ακόμα αιχμές για την έλλειψη ενημέρωσης και διαλόγου με τον νομικό κόσμο, ο οποίος φτάνει να μαθαίνει τα νέα από τα ΜΜΕ, όπως αναφέρουν.

Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ

Κριτική άσκησε και η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία της στη Βουλή για το προωθούμενο νομοσχέδιο και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας:

«Έχουμε χάσει πια το μέτρημα στις τροποποιήσεις. Φέρνετε πάλι αλλαγές, λίγους μήνες μετά τις τελευταίες και ανάμεσα σ’αυτές και τη δυνατότητα περιορισμού του δικαιώματος του κατηγορουμένου για πρόσβαση στη δικογραφία για λόγους προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων άλλου προσώπου ή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή αλλαγή, μια διάταξη που υπήρχε στο παρελθόν και καταργήθηκε και σήμερα την επαναφέρετε. Έχοντας ζήσει όμως το σκάνδαλο των υποκλοπών και τη διάθεσή σας για συνεχή αυστηροποίηση του πλαισίου, προκαλούνται ερωτηματικά για το πώς οι γενικές έννοιες που βάζετε θα αξιοποιηθούν».

Επίθεση Φλωρίδη

Ο κ. Φλωρίδης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η εν λόγω διάταξη είχε έρθει και είχε υιοθετηθεί για πρώτη φορά από τη Βουλή το 2014, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

Η διάταξη, προσθέτει, ίσχυε μέχρι το 2019 που την κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο διάστημα των πέντε ετών «ΔΕΝ προκαλούσε τρόμο» ενώ «ψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ». Εφόσον λοιπόν όπως υποστηρίζει ο κ. Φλωρίδης η διάταξη αυτή υπερψηφίστηκε πριν από δέκα χρόνια από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εν συνεχεία καταργήθηκε, τώρα όπως φαίνεται πιστεύει ότι δεν πρέπει να αντιδράσει κανείς, ούτε τα όργανα των δικηγόρων.

Αναφορικά δε με την ουσία και το κατά πόσο μία τέτοια διάταξη μπορεί να πλήξει τα δικαιώματα του κατηγορούμενου ο οποίος είναι πιθανόν να κληθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να έχει πλήρη εικόνα των στοιχείων και των κατηγοριών που τον βαραίνουν, ο κ. Φλωρίδης παραθέτει ονομαστικά υποθέσεις του ΕΔΔΑ, στις οποίες το δικαστήριο έκρινε ότι η αποκάλυψη όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι απόλυτη. Ωστόσο ο ίδιος δεν απαντά στο ζήτημα της διευκρίνισης του ασαφούς όρου «δημόσιο συμφέρον» που εισάγεται στη διάταξη, στους τρόπους αξιολόγησής του ή ακόμα και στο ποιος είναι αρμόδιος να αξιολογήσει εάν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι «δημοσίου συμφέροντος».