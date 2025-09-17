Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας και Αττική Οδό
Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Τετάρτης, καθώς η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε ταλαιπωρία.
Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό
Ο Κηφισός παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τους οδηγούς, με αυξημένη κίνηση:
• Στην άνοδο, από την Ιερά Οδό έως τη Λυκόβρυση.
• Στην κάθοδο, από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.
Μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό
Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν μέχρι και τα 25 λεπτά.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/FYrTgIWhFy
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 17, 2025
Προβλήματα σε βασικούς άξονες
Σοβαρές δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες:
• Στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, προς το κέντρο.
• Στη λεωφόρο Κατεχάκη, με καθυστερήσεις τόσο από Κηφισιά όσο και από Καρέα προς το κέντρο της Αθήνας.
Δείτε ζωντανά την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου εδώ
