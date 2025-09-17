Εκοιμήθη ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης – Είχε επιβαρυμένη υγεία

Εκοιμήθη σήμερα το πρωί ο ηγούμενος της Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης.

Ο 90χρονος αρχιμανδρίτης έπεσε και τραυματίστηκε στις 27 Αυγούστου κατά τον εσπερινό του μοναστηριού, όπου γινόταν η μεγάλη πανήγυρη για την Κοίμηση της Θεοτόκου, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό κάταγμα στο ισχίο.

Προβλήματα υγείας αντιμετώπιζε ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Αγίου Λουκά. Δεδομένου του προχωρημένου της ηλικίας του, αλλά και άλλων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε δεν τα κατάφερε και εκοιμήθη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τη Voria.

Η εκδημία του προκάλεσε θλίψη σε όλο το Άγιον Όρος, καθώς αποτελούσε μια φωτισμένη μορφή για το Περιβόλι της Παναγίας και όλη την Ορθοδοξία με πλήθος συγγραμμάτων και διαλέξεων.

Για 22 χρόνια (1968-1990) διετέλεσε καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα την οποία επάνδρωσε, οργάνωσε και μετέτρεψε σε υποδειγματικό κοινόβιο, ενώ από τον Αύγουστο του 1990 και έως το 2021 ήταν ο ηγούμενος της Μονής Ιβήρων, ενός από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα μοναστήρια του Άθω, το οποίο επανέφερε στον κοινοβιακό τρόπο ζωής.

Παράλληλα ο Γέροντας Βασίλειος με ομιλίες και διαλέξεις, αλλά και με το πλούσιο συγγραφικό του έργο, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Ήταν βαθύτατα καλλιεργημένος και ο λόγος του πάντα περιεκτικός και τεκμηριωμένος.

Η εξόδιος ακολουθία για τον μακαριστό Βασίλειο Γοντικάκη θα τελεστεί αύριο στις 14:00 στη Μονή Ιβήρων.