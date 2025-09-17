magazin
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.09.2025]
Ημερήσια 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Φρόντισε να χαλαρώσεις από τα πολλά για να μπορέσεις να ασχοληθείς απρόσκοπτα με τα επαγγελματικά σου. Πρέπει όχι μόνο να είσαι άκρως προσεκτικός στις κινήσεις σου εκεί, αλλά και να αποφύγεις τις βιασύνες. Παράλληλα δες κατάματα τις δυσκολίες που υπάρχουν για να μπορέσεις να φτάσεις και στις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις.

DON’TS: Μη βγάλεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Ή έστω μην τα εκφράσεις μέσω σκληρής και απότομης συμπεριφοράς. Μην χάσεις τις ισορροπίες στην παρέα και μην ταραχτείς από αυτά που θα ακούσεις από κάποιους φίλους σου, καθώς ίσως έχουν κάποιο δίκιο. Μην έρθεις σε ρήξη και μην πάρεις απότομες αποστάσεις. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βρες τι δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά και τι είναι αυτό που σου βάζει γενικώς εμπόδια, ώστε να μπορέσεις να τους βρεις λύσεις. Ή έστω να τα διαχειριστείς με έναν τρόπο που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι παίζει και πως μπορείς να το απομακρύνεις από κοντά σου έστω και σταδιακά. Προσπάθησε να μετατρέψεις τις αδυναμίες σου σε δύναμη.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στα ζόρια που σε έχουν βρει να σε περιορίσουν στο να δεις τα θετικά που υπάρχουν. Ακόμα και αν είναι ελάχιστα, πίστεψέ με, υπάρχουν! Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διακρίνεις τι έχει πραγματικά αξία. Μη διστάσεις να βάλεις σε προτεραιότητα τις δουλειές σου. Μην εμπλακείς σε κουτσομπολιά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις την επικοινωνία, καθώς σήμερα δεν είναι ένα κομμάτι που μπορεί να πάει εύκολα καλά. Βρες τον δρόμο σου τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά. Καιρός δεν είναι; Πριν πεις αυτά που θέλεις, δώσε περιθώριο στην ατμόσφαιρα να χαλαρώσει. Κάνε υποχωρήσεις στις συνεννοήσεις σου, για να πάνε καλά.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με πράγματα που το μόνο που θα πετύχουν είναι να σου αποσπάσουν εντελώς την προσοχή. Μην μπεις στη δύσκολη θέση του να δώσεις εξηγήσεις στα άτομα που δεν πρέπει, καθώς δεν χρωστάς τίποτα! Μην σπαταλάς τον χρόνο σου σε σκέψεις που σε επηρεάζουν συναισθηματικά και σε κάνουν να μην ξέρεις πως να κινηθείς.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε αυτά που λες όταν συζητάς. Όχι μόνο αυτό αλλά και στις μετακινήσεις που θα κάνεις, έτσι; Επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θέλεις σήμερα, σταμάτα να τα διεκδικείς με απόλυτο τρόπο, μπας και πάρεις έστω τα μισά από αυτά! Γίνε επιφυλακτικός και περίμενε πρώτα τις πράξεις και μετά πίστεψε στα λόγια.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να ακούσεις κάποια περίεργα πράγματα, οπότε δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Παράλληλα μην αρνηθείς τη βοήθεια αυτών που θέλουν να στην προσφέρουν, για να διαχειριστείς αυτή την κουλή κατάσταση. Μη γίνεις πεισματάρης και μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα, αν σου προκύψει καμία αντιπαράθεση παραπάνω.

Λέων

Λέων

DO’S: Πρόσεξε σήμερα αυτά που λες να είναι και μετρημένα, αλλά να είναι και απολύτως ξεκάθαρα! Ειδικά αν θέλεις να την βγάλεις καθαρή σε κάποιες ζόρικες καταστάσεις, τότε πρέπει να είσαι πολύ ειλικρινής σε αυτά που λες. Άνοιξε τα μάτια σου και δες κατάματα τα οικονομικά σου. Για πολλούς λόγους στο λέω αυτό και όχι δεν είναι απαραίτητα κακό!

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση της σημερινής μέρας να σου δημιουργήσει καυγάδες με κάποιους συναδέλφούς σου. Τώρα αν αυτό είναι αναπόφευκτο, τότε μην αφήσεις το άγχος σου για αλλαγές της τελευταίας στιγμής να ξεφύγει. Γενικώς δηλαδή μην πηγαίνεις κόντρα στους άλλους και μην προκαλείς αντιπαραθέσεις. Μην κινείσαι ανοργάνωτα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε αποστάσεις για να τα βάλεις όλα σε σωστή σειρά. Σταμάτα να εθελοτυφλείς και δες κατάματα τα λάθη σου. Ήρθε η στιγμή να τα παραδεχτείς- έστω και στον εαυτό σου. Είναι μια αρχή και αυτή, έτσι; Βάλε όρια, γιατί το κλίμα που επικρατεί τώρα γύρω σου δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Προσπάθησε να ανακτήσεις τον έλεγχο της ζωής σου.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα επαγγελματικά, γιατί είναι κάτι που έχεις συνηθίσει στο κάτω κάτω. Μη διστάσεις να απομονωθείς για λίγο, προκειμένου και να δεις τα πάντα ξεκάθαρα, αλλά και να τους βρεις λύσεις άμεσα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Κοινώς μην κάνεις περιττά έξοδα. Όμως μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα ερωτικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος, γιατί τα πράγματα πρόκειται να είναι λίγο έντονα. Σταμάτα να γίνεσαι αντιδραστικός, γιατί αυτό δημιουργεί χάσμα μεταξύ εσού και των ανθρώπων του περιβάλλοντός σου. Δες τι μπορείς να αλλάξεις. Γίνε πιο ξεκάθαρος. Δέξου βοήθεια από αυτούς που θέλουν να στην προσφέρουν.

DON’TS: Μην αγχωθείς από τις παραπάνω ευθύνες που θα σου ανατεθούν. Μη φοβηθείς να κινηθείς αυτόνομα, καθώς αυτό θα σου δημιουργήσει άνεση στο να διαχειριστείς τα πάντα πιο εύκολα. Μην αρνείσαι να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα (σε προσωπικά και επαγγελματικά), επειδή νομίζεις πως έτσι θα χάσεις τον έλεγχο. Μην είσαι τόσο καχύποπτος.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Άκου το ένστικτό σου και κράτα αποστάσεις από εκεί που νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Έτσι θα μπορέσεις να τους δεις όλους γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Παράλληλα πάρε αποστάσεις και για να ελέγξεις αν οι απόψεις σου για ορισμένους συναδέλφους σου είναι οι σωστές ή αν χρήζουν επαναξιολόγησης. Προσέγγισε τα άτομα που θες.

DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην αγχωθείς από τα απαιτητικά σκηνικά. Μην ασχοληθείς με κουτσομπολιά. Μη μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις σε οτιδήποτε περίεργο μπορεί να ακούσεις. Μην απογοητευτείς ούτε από τις πολλές ευθύνες που θα σου ανατεθούν στη δουλειά, γιατί αυτές θα βγάλουν την πιο δημιουργική σου πτυχή προς τα έξω.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Κάνε ένα προσεκτικό check στα σχέδιά σου και έλεγξε τον βαθμό στον οποίο έχουν προχωρήσει. Έτσι θα μπορέσεις να καταλάβεις τι από όλα αυτά που κάνεις όντως δουλεύει και τι πρέπει να αλλάξει. Άρα πρέπει να αποφύγεις να εθελοτυφλείς ή να ωραιοποιείς τα πράγματα. Ανάλαβε τις ευθύνες σου και σταμάτα πια να τις αποφεύγεις.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από αυτά που θα μάθεις- ακόμα κι αν είναι ζόρικα. Επομένως μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις για να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις γενικώς. Μην καταπιέζεις τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου. Όμως μην πιέζεις και κανέναν άλλο, έτσι; Ταυτόχρονα μην επηρεάζεσαι από τους άλλους. Μα τι σε έχει πιάσει πια;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Παρότι το κλίμα είναι βαρύ και παρότι οι συζητήσεις που κάνεις σε προσγειώνουν ανώμαλα στην πραγματικότητα, εγώ θα σου πω να σταθείς στο ύψος σου, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Άλλωστε έχεις συνηθίσει σε αυτά. Πάντως πρέπει να αναπροσαρμόσεις λίγο και τις κινήσεις σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις.

DON’TS: Μην ξεσπάσεις τα άγχη, τις ανασφάλειες και τα νεύρα σου στη δουλειά. Όμως μη γίνεις ούτε workaholic. Μην κάνεις άλλες υποχρεώσεις, αφού βλέπεις ότι έτσι όλοι σου πατάνε τα όρια, σωστά; Μην αγνοείς την ανάγκη σου για οπισθοχώρηση προς τα μέσα, δηλαδή προς το σπίτι σου. Μέσω αυτής της ηρεμίας θα μπορέσεις να ξεμπλοκάρεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αν χρειαστεί, κάνε ένα βήμα πίσω και επαναξιολόγησε τα δεδομένα, για να δεις αν οι αποφάσεις που πήρες ή οι κινήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα μπορούν να συνεχίσουν να αποδίδουν. Βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά, για να βρεις την άκρη που ψάχνεις. Πάρε έμπνευση από όπου μπορείς και γίνε λίγο πιο δημιουργικός.

DON’TS: Μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις και την καχυποψία να σε εμποδίσουν από το να προχωρήσεις τα σχέδιά σου. Κοινώς μη γίνεις κότα! Μην απογοητευτείς όμως από τις επαγγελματικές πιέσεις ή από το περίεργο κλίμα που επικρατεί μέσα στην σχέση σου. Μη γίνεις πιεστικός λόγω άγχους, γιατί θα προκαλέσεις εντάσεις. Λογικό το βρίσκω!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να κρατήσεις αποστάσεις σήμερα. Μείνε συγκεντρωμένος σε αυτά που σου αναθέτουν, γιατί πρόκειται να είναι πολλά! Διαχειρίσου σωστά τις πληροφορίες που θα λάβεις μεν, οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου δε. Όλο αυτό πρέπει να γίνει χωρίς πίεση, έτσι; Εκφράσου άνετα. Δέξου την υποστήριξη που σου χαρίζεται.

DON’TS: Μην χαωθείς λόγω της περίεργης συνεννόησης που επικρατεί στη δουλειά. Μην απογοητευτείς από το έντονο και σκληρό vibe που επικρατεί μέσα στην σχέση σου. Μη ζοριστείς να πάρεις αποφάσεις, επειδή υπάρχει πολύ παρασκήνιο κι εσύ αυτό το νιώθεις! Μην κινείσαι περίεργα, γιατί θα χάσεις την ευκαιρία να ξεσκεπάσεις αυτούς που κινούνται ύποπτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
«Ξόρκι»» 16.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ στο Netflix. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Champions League 17.09.25

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.

Σύνταξη
Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του
Αγωνίες προέδρων 16.09.25

Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του

Ο Μπάιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την προεδρία του, όπως άλλοι ομόλογοί του. Εταιρείες και πανεπιστήμια δεν πληρώνουν για ομιλίες του. Λόγω της αντιδημοτικότητάς του και για τον φόβο του Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
Κόσμος 16.09.25

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο

Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, το 19ο πακέτο κυρώσεων, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται γρήγορη απεμπλοκή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολωνία: Κόντρα Προέδρου – Πρωθυπουργού για τα ρωσικά drones – «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»
Κόσμος 16.09.25

Πολωνία: «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια» - Άγρια κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό για τα ρωσικά drone

Κατά τη διάρκεια αναχαίτισης των «ρωσικών» drone, πύραυλος από F-16 έπεσε σε σπίτι στην Πολωνία. Οι αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία, μέχρι που πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε τι πραγματικά συνέβη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ – Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες [βίντεο]
Σοκαριστικό 16.09.25

Βίντεο: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ στη Ρωσία - Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες

Τραγωδία σε τελεφερίκ στη Ρωσία, με τις κρεμαστές καρέκλες να πέφτουν σε βράχους την ώρα που οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι δεμένοι σε αυτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σύνταξη
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο