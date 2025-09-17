DO’S: Βρες τι δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά και τι είναι αυτό που σου βάζει γενικώς εμπόδια, ώστε να μπορέσεις να τους βρεις λύσεις. Ή έστω να τα διαχειριστείς με έναν τρόπο που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι παίζει και πως μπορείς να το απομακρύνεις από κοντά σου έστω και σταδιακά. Προσπάθησε να μετατρέψεις τις αδυναμίες σου σε δύναμη.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στα ζόρια που σε έχουν βρει να σε περιορίσουν στο να δεις τα θετικά που υπάρχουν. Ακόμα και αν είναι ελάχιστα, πίστεψέ με, υπάρχουν! Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διακρίνεις τι έχει πραγματικά αξία. Μη διστάσεις να βάλεις σε προτεραιότητα τις δουλειές σου. Μην εμπλακείς σε κουτσομπολιά.