Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Φρόντισε να χαλαρώσεις από τα πολλά για να μπορέσεις να ασχοληθείς απρόσκοπτα με τα επαγγελματικά σου. Πρέπει όχι μόνο να είσαι άκρως προσεκτικός στις κινήσεις σου εκεί, αλλά και να αποφύγεις τις βιασύνες. Παράλληλα δες κατάματα τις δυσκολίες που υπάρχουν για να μπορέσεις να φτάσεις και στις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις.
DON’TS: Μη βγάλεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Ή έστω μην τα εκφράσεις μέσω σκληρής και απότομης συμπεριφοράς. Μην χάσεις τις ισορροπίες στην παρέα και μην ταραχτείς από αυτά που θα ακούσεις από κάποιους φίλους σου, καθώς ίσως έχουν κάποιο δίκιο. Μην έρθεις σε ρήξη και μην πάρεις απότομες αποστάσεις. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου.
Ταύρος
DO’S: Βρες τι δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά και τι είναι αυτό που σου βάζει γενικώς εμπόδια, ώστε να μπορέσεις να τους βρεις λύσεις. Ή έστω να τα διαχειριστείς με έναν τρόπο που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι παίζει και πως μπορείς να το απομακρύνεις από κοντά σου έστω και σταδιακά. Προσπάθησε να μετατρέψεις τις αδυναμίες σου σε δύναμη.
DON’TS: Μην επιτρέπεις στα ζόρια που σε έχουν βρει να σε περιορίσουν στο να δεις τα θετικά που υπάρχουν. Ακόμα και αν είναι ελάχιστα, πίστεψέ με, υπάρχουν! Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διακρίνεις τι έχει πραγματικά αξία. Μη διστάσεις να βάλεις σε προτεραιότητα τις δουλειές σου. Μην εμπλακείς σε κουτσομπολιά.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις την επικοινωνία, καθώς σήμερα δεν είναι ένα κομμάτι που μπορεί να πάει εύκολα καλά. Βρες τον δρόμο σου τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά. Καιρός δεν είναι; Πριν πεις αυτά που θέλεις, δώσε περιθώριο στην ατμόσφαιρα να χαλαρώσει. Κάνε υποχωρήσεις στις συνεννοήσεις σου, για να πάνε καλά.
DON’TS: Μην ασχοληθείς με πράγματα που το μόνο που θα πετύχουν είναι να σου αποσπάσουν εντελώς την προσοχή. Μην μπεις στη δύσκολη θέση του να δώσεις εξηγήσεις στα άτομα που δεν πρέπει, καθώς δεν χρωστάς τίποτα! Μην σπαταλάς τον χρόνο σου σε σκέψεις που σε επηρεάζουν συναισθηματικά και σε κάνουν να μην ξέρεις πως να κινηθείς.
Καρκίνος
DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε αυτά που λες όταν συζητάς. Όχι μόνο αυτό αλλά και στις μετακινήσεις που θα κάνεις, έτσι; Επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θέλεις σήμερα, σταμάτα να τα διεκδικείς με απόλυτο τρόπο, μπας και πάρεις έστω τα μισά από αυτά! Γίνε επιφυλακτικός και περίμενε πρώτα τις πράξεις και μετά πίστεψε στα λόγια.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να ακούσεις κάποια περίεργα πράγματα, οπότε δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Παράλληλα μην αρνηθείς τη βοήθεια αυτών που θέλουν να στην προσφέρουν, για να διαχειριστείς αυτή την κουλή κατάσταση. Μη γίνεις πεισματάρης και μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα, αν σου προκύψει καμία αντιπαράθεση παραπάνω.
Λέων
DO’S: Πρόσεξε σήμερα αυτά που λες να είναι και μετρημένα, αλλά να είναι και απολύτως ξεκάθαρα! Ειδικά αν θέλεις να την βγάλεις καθαρή σε κάποιες ζόρικες καταστάσεις, τότε πρέπει να είσαι πολύ ειλικρινής σε αυτά που λες. Άνοιξε τα μάτια σου και δες κατάματα τα οικονομικά σου. Για πολλούς λόγους στο λέω αυτό και όχι δεν είναι απαραίτητα κακό!
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση της σημερινής μέρας να σου δημιουργήσει καυγάδες με κάποιους συναδέλφούς σου. Τώρα αν αυτό είναι αναπόφευκτο, τότε μην αφήσεις το άγχος σου για αλλαγές της τελευταίας στιγμής να ξεφύγει. Γενικώς δηλαδή μην πηγαίνεις κόντρα στους άλλους και μην προκαλείς αντιπαραθέσεις. Μην κινείσαι ανοργάνωτα.
Παρθένος
DO’S: Πάρε αποστάσεις για να τα βάλεις όλα σε σωστή σειρά. Σταμάτα να εθελοτυφλείς και δες κατάματα τα λάθη σου. Ήρθε η στιγμή να τα παραδεχτείς- έστω και στον εαυτό σου. Είναι μια αρχή και αυτή, έτσι; Βάλε όρια, γιατί το κλίμα που επικρατεί τώρα γύρω σου δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Προσπάθησε να ανακτήσεις τον έλεγχο της ζωής σου.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα επαγγελματικά, γιατί είναι κάτι που έχεις συνηθίσει στο κάτω κάτω. Μη διστάσεις να απομονωθείς για λίγο, προκειμένου και να δεις τα πάντα ξεκάθαρα, αλλά και να τους βρεις λύσεις άμεσα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Κοινώς μην κάνεις περιττά έξοδα. Όμως μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα ερωτικά.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος, γιατί τα πράγματα πρόκειται να είναι λίγο έντονα. Σταμάτα να γίνεσαι αντιδραστικός, γιατί αυτό δημιουργεί χάσμα μεταξύ εσού και των ανθρώπων του περιβάλλοντός σου. Δες τι μπορείς να αλλάξεις. Γίνε πιο ξεκάθαρος. Δέξου βοήθεια από αυτούς που θέλουν να στην προσφέρουν.
DON’TS: Μην αγχωθείς από τις παραπάνω ευθύνες που θα σου ανατεθούν. Μη φοβηθείς να κινηθείς αυτόνομα, καθώς αυτό θα σου δημιουργήσει άνεση στο να διαχειριστείς τα πάντα πιο εύκολα. Μην αρνείσαι να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα (σε προσωπικά και επαγγελματικά), επειδή νομίζεις πως έτσι θα χάσεις τον έλεγχο. Μην είσαι τόσο καχύποπτος.
Σκορπιός
DO’S: Άκου το ένστικτό σου και κράτα αποστάσεις από εκεί που νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Έτσι θα μπορέσεις να τους δεις όλους γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Παράλληλα πάρε αποστάσεις και για να ελέγξεις αν οι απόψεις σου για ορισμένους συναδέλφους σου είναι οι σωστές ή αν χρήζουν επαναξιολόγησης. Προσέγγισε τα άτομα που θες.
DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην αγχωθείς από τα απαιτητικά σκηνικά. Μην ασχοληθείς με κουτσομπολιά. Μη μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις σε οτιδήποτε περίεργο μπορεί να ακούσεις. Μην απογοητευτείς ούτε από τις πολλές ευθύνες που θα σου ανατεθούν στη δουλειά, γιατί αυτές θα βγάλουν την πιο δημιουργική σου πτυχή προς τα έξω.
Τοξότης
DO’S: Κάνε ένα προσεκτικό check στα σχέδιά σου και έλεγξε τον βαθμό στον οποίο έχουν προχωρήσει. Έτσι θα μπορέσεις να καταλάβεις τι από όλα αυτά που κάνεις όντως δουλεύει και τι πρέπει να αλλάξει. Άρα πρέπει να αποφύγεις να εθελοτυφλείς ή να ωραιοποιείς τα πράγματα. Ανάλαβε τις ευθύνες σου και σταμάτα πια να τις αποφεύγεις.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από αυτά που θα μάθεις- ακόμα κι αν είναι ζόρικα. Επομένως μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις για να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις γενικώς. Μην καταπιέζεις τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου. Όμως μην πιέζεις και κανέναν άλλο, έτσι; Ταυτόχρονα μην επηρεάζεσαι από τους άλλους. Μα τι σε έχει πιάσει πια;
Αιγόκερως
DO’S: Παρότι το κλίμα είναι βαρύ και παρότι οι συζητήσεις που κάνεις σε προσγειώνουν ανώμαλα στην πραγματικότητα, εγώ θα σου πω να σταθείς στο ύψος σου, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Άλλωστε έχεις συνηθίσει σε αυτά. Πάντως πρέπει να αναπροσαρμόσεις λίγο και τις κινήσεις σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις.
DON’TS: Μην ξεσπάσεις τα άγχη, τις ανασφάλειες και τα νεύρα σου στη δουλειά. Όμως μη γίνεις ούτε workaholic. Μην κάνεις άλλες υποχρεώσεις, αφού βλέπεις ότι έτσι όλοι σου πατάνε τα όρια, σωστά; Μην αγνοείς την ανάγκη σου για οπισθοχώρηση προς τα μέσα, δηλαδή προς το σπίτι σου. Μέσω αυτής της ηρεμίας θα μπορέσεις να ξεμπλοκάρεις.
Υδροχόος
DO’S: Αν χρειαστεί, κάνε ένα βήμα πίσω και επαναξιολόγησε τα δεδομένα, για να δεις αν οι αποφάσεις που πήρες ή οι κινήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα μπορούν να συνεχίσουν να αποδίδουν. Βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά, για να βρεις την άκρη που ψάχνεις. Πάρε έμπνευση από όπου μπορείς και γίνε λίγο πιο δημιουργικός.
DON’TS: Μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις και την καχυποψία να σε εμποδίσουν από το να προχωρήσεις τα σχέδιά σου. Κοινώς μη γίνεις κότα! Μην απογοητευτείς όμως από τις επαγγελματικές πιέσεις ή από το περίεργο κλίμα που επικρατεί μέσα στην σχέση σου. Μη γίνεις πιεστικός λόγω άγχους, γιατί θα προκαλέσεις εντάσεις. Λογικό το βρίσκω!
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να κρατήσεις αποστάσεις σήμερα. Μείνε συγκεντρωμένος σε αυτά που σου αναθέτουν, γιατί πρόκειται να είναι πολλά! Διαχειρίσου σωστά τις πληροφορίες που θα λάβεις μεν, οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου δε. Όλο αυτό πρέπει να γίνει χωρίς πίεση, έτσι; Εκφράσου άνετα. Δέξου την υποστήριξη που σου χαρίζεται.
DON’TS: Μην χαωθείς λόγω της περίεργης συνεννόησης που επικρατεί στη δουλειά. Μην απογοητευτείς από το έντονο και σκληρό vibe που επικρατεί μέσα στην σχέση σου. Μη ζοριστείς να πάρεις αποφάσεις, επειδή υπάρχει πολύ παρασκήνιο κι εσύ αυτό το νιώθεις! Μην κινείσαι περίεργα, γιατί θα χάσεις την ευκαιρία να ξεσκεπάσεις αυτούς που κινούνται ύποπτα.
