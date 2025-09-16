Υπό έλεγχο η φωτιά σε προαύλιο εταιρείας στην περιοχή του Ρέντη
Από τη φωτιά ένα μεγάλο πυκνό σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό που ήταν ορατό από πολλές περιοχές της Αττικής
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην οδό Αγίων Πάντων στην περιοχή του Ρέντη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εταιρείας και καίει λάστιχα, παλέτες, κοντέινερ και άλλα εύφλεκτα υλικά.
Ένα μεγάλο πυκνό σύννεφο καπνού έχει υψωθεί στον ουρανό και φαίνεται από πολλές περιοχές της Αττικής.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.
Η πυρκαγιά καίει δίπλα σε πολυκατοικίες και καταστήματα ενώ ακούγονται συνεχώς εκρήξεις.
Σε ύφεση
Μετά από μία ώρα η φωτιά ήταν σε ύφεση χωρίς ενεργή εστία.
Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία έκλεισε την οδό Μακρυγιάννη από το ύψος της Θηβών.
