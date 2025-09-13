Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου με πλαστικά στην Κηφισιά
Το εργοστάσιο είναι στην περιοχή Καλυφτάκη στην Κηφισιά και η Τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
- Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
- Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια – Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
- Πάτρα: Τρεις νεαροί διαρρήκτες επιτέθηκαν σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίες που τους έπιασε στα πράσα
- Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν στην Καμπούλ για την ανταλλαγή κρατουμένων με τους Ταλιμπάν
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κηφισιά σε χώρο εργοστασίου κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη με πλαστικά και έλαβε διαστάσεις.
Ισχυρές δυνάμεις
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα.
Για την ώρα δεν υπάρχει καμία αναφορά εγκλωβισμένο άτομο.
Λόγω της φωτιάς η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αιγιδών από το ύψος της οδού Σενέκα.
- «Μαγεία» Ποντένσε στο Καραϊσκάκη και 3-0 ο Ολυμπιακός (vids)
- LIVE: Ατρόμητος – Άρης
- Η Charli xcx ξεκινά τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη γαμήλια τελετή στη Σικελία – «Χόρευαν όλη τη νύχτα»
- Ο Ορτέγκα διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού (2-0, vids)
- Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
- Άρης: Η πρώτη 11άδα του Μανόλο Χιμένεθ – Οι «εκλεκτοί» για τον Ατρόμητο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις