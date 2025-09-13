Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου με πλαστικά στην Κηφισιά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κηφισιά σε χώρο εργοστασίου κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη με πλαστικά και έλαβε διαστάσεις.

Ισχυρές δυνάμεις

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Για την ώρα δεν υπάρχει καμία αναφορά εγκλωβισμένο άτομο.

Λόγω της φωτιάς η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αιγιδών από το ύψος της οδού Σενέκα.