15.09.2025 | 23:44
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.09.2025]
16 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μήπως να ηρεμήσεις και να σταματήσεις να είσαι στην τσίτα όλη την ώρα; Λέω τώρα εγώ! Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις μεν, τα οποία μπορούν να μπουν εύκολα σε σειρά δε. Αν καταφέρεις λοιπόν να παραμείνεις ψύχραιμος και άνετος, όλο αυτό θα το βγάλεις με ευχάριστη διάθεση. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.

DON’TS: Μην απαντάς έντονα, επειδή νομίζεις ότι υπάρχουν σχόλια που γίνονται για σένα πίσω από την πλάτη σου. Μην προσπαθείς να πληγώσεις τους άλλους, επειδή έχεις πληγωθεί κι εσύ. Σαν να το προκαλέσεις εσύ στον εαυτό σου όλο αυτό… Μην κωλώσεις να βάλεις σε εφαρμογή τις αλλαγές που θέλεις να δεις, γιατί αυτό θα σου φτιάξει τη διάθεση.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Μπορείς να είσαι παρατηρητικός, μόνο αν καταφέρεις να αποφύγεις τις υπερβολές και τη δημιουργία σεναρίων επιστημονικής φαντασίας. Γίνε δημιουργικός. Μάζεψε πληροφορίες, αλλά κοίτα να είσαι προσεκτικός απέναντι στην παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς έτσι θα μπορέσεις να φτάσεις ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σου. Γίνε πιο συγκεκριμένος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κινηθείς με νευρικότητα ή αμυντική στάση, επειδή νομίζεις πως παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια εις βάρος σου. Μην αρχίσεις τις μπηχτές και τα σχόλια νομίζοντας πως έτσι θα δείξεις στους άλλους ότι μέχρι εδώ ήσουν. Γιατί να μην τους το πεις με απλά και κατανοητά λόγια; Μην τους εμπιστεύεσαι όλους, δεν είναι αυτό που νομίζεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν σε ενδιαφέρει να κρύψεις από τους απέναντι τις ανασφάλειές σου, τότε πρέπει σήμερα να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Λογικό! Αυτό θα τους στερήσει το δικαίωμα και να σου κάνουν ανούσια σχόλια, οπότε θα βγεις διπλά κερδισμένος. Δέξου βοήθεια και υποστήριξη, για να διορθώσεις αυτά που πρέπει. Άσε που έτσι θα νιώσεις και λίγο καλύτερα.

DON’TS: Μην είσαι τόσο αμυντικός στην στάση σου, γιατί μετά απαντάς απότομα έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες από το πουθενά. Μη γίνεσαι τόσο άμεσος, ώστε να φτάνεις στο σημείο της αγένειας! Μπορεί να νιώθεις αρκετά πιεσμένος, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Άρα πώς περιμένεις να σε καταλάβουν; Μη γίνεσαι σπάταλος.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Κράτα χαμηλά την μπάλα σήμερα. Κοινώς απόφυγε τα πολλά και τα μεγάλα λόγια και ειδικά πάνω στα νεύρα σου. Κατάλαβε πως κάποια από αυτά που ακούς και σε ενοχλούν, έχουν λογική. Δημιούργησε ένα ασφαλές και όμορφο κλίμα για εσένα και το έτερον ήμισυ ή τους φίλους σου. Έτσι θα πάρεις φόρα και θα ξεκινήσεις να υλοποιείς αυτά που θες.

DON’TS: Μην αφήνεις τη νευρικότητα που νιώθεις να σε κάνει αμυντικό προς όλους. Μην απαντάς απότομα σε οτιδήποτε ακούς, αλλά ούτε και να νιώθεις πως όλα έχουν ως στόχο να σε προσβάλλουν. Μην κλαίγεσαι θέλοντας να αποδείξεις σε όλους ότι είσαι πιεσμένος. Μια απλή επισήμανση νομίζω πως αρκεί! Μην πατάς τους άλλους κοιτώντας το δικό σου καλό.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα μπορείς να μαζευτείς και να κινηθείς επιφυλακτικά, ώστε να κόψεις κίνηση, που λέμε, σχετικά με τις πράξεις και τις συμπεριφορές των άλλων. Ωστόσο απόφυγε να εκφραστείς με τρόπο έντονο που μπορεί να πληγώσει, έτσι; Πρέπει να είσαι ο bigger person, που λέμε. Από την άλλη, αν πρέπει, βάλε τον καθένα στη θέση του, αλλά με τρόπο. Ξέρεις εσύ!

DON’TS: Μην εκνευριστείς με αυτά που θα ακούσεις. Βέβαια δεν πρέπει να βιαστείς και να απαντήσεις παρορμητικά, γιατί μπορεί αργότερα να ανακαλύψεις ότι πολλά από αυτά που ειπώθηκαν ήταν scam. Μην επηρεαστείς από τις απόψεις άλλων και μην τους υποστηρίξεις νομίζοντας πως έχουν δίκιο, γιατί μπορεί και να εκπλαγείς αρνητικά στο τέλος της ημέρας.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις σήμερα απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Ίσως κάποιοι φίλοι σου που έχουν όρεξη, αρχίσουν τα δήθεν χιουμοριστικά σχόλια, τα οποία όμως εσένα σε ενοχλούν. Πάντως καλό θα ήταν να αποφύγεις τα καυστικά κι έντονα σχόλια ως απάντηση. Αντιθέτως μπορείς να μιλήσεις ξεκάθαρα και να πεις τι σε ενοχλεί.

DON’TS: Αν βλέπεις ότι οι στόχοι σου δεν προχωράνε, μη διστάσεις να κάνεις αλλαγές ή να προσπαθήσεις να διορθώσεις πιθανά λάθη που έχουν γίνει. Το ίδιο ισχύει και για τις συμπεριφορές που βλέπεις- ακόμα κι αν μιλάμε για τη δική σου συμπεριφορά.  Μην κωλώσεις να διεκδικήσεις το δίκιο σου, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι με κάποιους δεν θα μιλήσεις ξανά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μείνε μακριά από παρασκηνιακές συζητήσεις, σχολιασμούς και κουτσομπολιά, γιατί να ξέρεις πως αργά ή γρήγορα όλα μαθαίνονται. Κρίμα δεν είναι να εκτεθείς; Ρίξε γέφυρες επικοινωνίας, για να αναπτύξεις σχέσεις με γερές βάσεις ή να λύσεις τις παρεξηγήσεις που μπορεί να έχουν προκύψει. Οι δύσκολες δουλειές κάνουν τις σωστές συνεργασίες.

DON’TS: Μην είσαι αιχμηρός σε αυτά που λες νομίζοντας πως έτσι θα τους βάλεις όλους στη θέση τους. Βέβαια το να βάλεις κάποια όρια και να διεκδικήσεις τον σεβασμό δεν είναι κακό, έτσι; Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί χάνεις τον χρόνο σου. Μη διστάσεις να κάνεις ότι μπορείς για να δημιουργήσεις ένα θετικό κλίμα για το πρόσωπό σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ίσως ακούσεις πολλά πράγματα τα οποία είναι λίγο τραβηγμένα. Εσύ λοιπόν πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα, ώστε να περιορίσεις την πιθανότητα να σε μπλέξουν χωρίς καν να φταις. Ίσως εντελώς ξαφνικά προκύψει μία συζήτηση στα κρυφά. Να ξέρεις πάντως πως μέσω αυτής θα γεννηθεί μία ευκαιρία για κάτι νέο και ωφέλιμο για σένα.

DON’TS: Μη γίνεις ούτε αιχμηρός και έντονος χρησιμοποιώντας μπηχτές, αλλά ούτε και να αποκαλύψεις μυστικά που ξέρεις προσπαθώντας να κάνεις επίδειξη δύναμης. Κοινώς να τρομοκρατήσεις τους άλλους. Μην εκνευριστείς με τους φίλους σου αν επιλέξουν τον δρόμο της αλήθειας. Μην κωλώσεις να δουλέψεις ατομικά, αν ξέρεις ότι μόνος σου θα το πας καλύτερα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλό είναι να φέρεις ξανά στο μυαλό σου λόγια και καταστάσεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν και εμπλέκονται φίλοι σου, προκειμένου να βρεις τον βαθμό στον οποίο έχεις επηρεαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να ξεκαθαρίσεις τον τρόπο με τον οποίο σου μίλησαν ή να βρεις το νόημα των σχολίων που έγιναν τότε και όχι για να νιώσεις πάλι ανασφαλής.

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να εστιάσεις στα αδύναμα σημεία των άλλων για να τους πληγώσεις, επειδή κάποτε σε πλήγωσαν εκείνοι. Μην υποτιμάς ούτε τα άτομα αλλά ούτε και τις συνθήκες σχετικά με τα επαγγελματικά σου. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια στη δουλειά από τους πιο έμπειρους συναδέλφους σου ή να κάνεις ωφέλιμες συζητήσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Το ζητούμενο είναι διπλό. Από τη μία πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη και από την άλλη πρέπει να ξεφύγεις από τις φοβίες σου. Έτσι θα μπορέσεις να τελειώσεις όλες σου τις δουλειές άνετα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Αξιοποίησε και τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται για να γλυτώσεις χρόνο. Ίσως κλείσεις ένα καλό deal.

DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός και νευρικός εξαιτίας της πίεσης και της έντασης στη δουλειά και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι των deadlines. Το ότι οι δικοί σου άνθρωποι είναι σε θέση να καταλάβουν τι νιώθεις, δεν σημαίνει πως έχεις το δικαίωμα να γίνεσαι απόλυτος και επιθετικός. Μάλιστα αυτό μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις ή να ξύσει παλιές πληγές.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κινήσου με με γρήγορους ρυθμούς γιατί η αλήθεια είναι πως υπάρχει αρκετή πίεση. Δέξου βοήθεια από αυτούς που πιστεύουν σε σένα. Μάλιστα αυτά τα άτομα μπορεί να σε βοηθήσουν να βρεις το δίκιο σου, αρκεί να μην τους βάλεις τις φωνές άδικα! Βρες τι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο σου και ασχολήσου με αυτό. Σταμάτα να έχεις τη μύγα και να «μυγιάζεσαι».

DON’TS: Μην θεωρείς πως τα πάντα από αυτά που ακούς να σχολιάζονται στη δουλειά έχουν εσένα ως στόχο. Δεν είναι κακό να απαντήσεις και να ζητήσεις τα ρέστα, απλά μη γίνεις υπερβολικά εριστικός θέλοντας να δείξεις ότι έχεις καταλάβει ότι σου την λένε έμμεσα. Παράλληλα μη χώνεσαι σε συζητήσεις στις οποίες δεν σου έχει απευθύνει κανείς τον λόγο.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργική διάθεση με την οποία ξεκινά σήμερα η μέρα σου. Ωστόσο καλό είναι να είσαι επιφυλακτικός στον βαθμό στον οποίο ανοίγεσαι. Υπάρχουν ορισμένοι που θα πάρουν την καλή σου διάθεση ως αφορμή και θα ξεπεράσουν τα όρια με το να σου κάνουν σχόλια άκρως ενοχλητικά. Βάλε στη θέση τους αυτά τα άτομα λοιπόν.

DON’TS: Μη διστάσεις να συνδυάσεις τα επαγγελματικά με την καλοπέραση. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ενώ παίρνεις μέρος σε όμορφες συζητήσεις με τους συναδέλφους που τα έχετε καλές σχέσεις. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσεις να εκμαιεύσεις και αρκετά χρήσιμες πληροφορίες. Μην αφήνεις ανοιχτές οικονομικές εκκρεμότητες.

Wall Street
Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο
«Ό,τι έχω ζήσει...» 15.09.25

Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο

Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Όσοι ήταν εκεί ξέρουν. Όσοι δεν ήταν θα έχουν σίγουρα δει δεκάδες αναρτήσεις στα social media. Το ερώτημα ένα: Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ»;

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Βραζιλία: Δεν έχει λάβει ακόμη θεωρήσεις εισόδου από τις ΗΠΑ για τη ΓΣ του ΟΗΕ
«Ανησυχητική» καθυστέρηση 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στη Βραζιλία για τη ΓΣ του ΟΗΕ

«Ανησυχητική» κρίνει ο ΟΗΕ την καθυστέρηση από τις ΗΠΑ χορήγησης βίζας στη Βραζιλία προκειμένου η αντιπροσωπεία της να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL
Γερμανία 16.09.25

Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL

Η Rheinmetall εξαγοράζει το ναυπηγικό τμήμα της NVL, η οποία είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισ. ευρώ, και κατά το τρέχον έτος έχει μέχρι στιγμής εγγράψει παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Σύνταξη
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Συναγερμός 15.09.25

Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι

Σύνταξη
Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο
Eden Project 15.09.25

Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο

Ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, οραματιστής της high-tech αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Ένα από τα πλέον εμβληματικά του έργα ήταν και το Eden Project στην Κορνουάλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Μάντσεστερ
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη – Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ – Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία

Ο Κιρ Στάρμερ, ακολούθησε τους πολιτικούς και φορείς που ζήτησαν την πολιτική καταδίκη του Έλον Μασκ για την χρήση εμπρηστικού λόγου, ο οποίος είναι βέβαιο πως θα υποδαυλίσει την ακροδεξιά βία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Άλλα Αθλήματα 15.09.25

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
