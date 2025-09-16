DO’S: Μήπως να ηρεμήσεις και να σταματήσεις να είσαι στην τσίτα όλη την ώρα; Λέω τώρα εγώ! Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις μεν, τα οποία μπορούν να μπουν εύκολα σε σειρά δε. Αν καταφέρεις λοιπόν να παραμείνεις ψύχραιμος και άνετος, όλο αυτό θα το βγάλεις με ευχάριστη διάθεση. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.

DON’TS: Μην απαντάς έντονα, επειδή νομίζεις ότι υπάρχουν σχόλια που γίνονται για σένα πίσω από την πλάτη σου. Μην προσπαθείς να πληγώσεις τους άλλους, επειδή έχεις πληγωθεί κι εσύ. Σαν να το προκαλέσεις εσύ στον εαυτό σου όλο αυτό… Μην κωλώσεις να βάλεις σε εφαρμογή τις αλλαγές που θέλεις να δεις, γιατί αυτό θα σου φτιάξει τη διάθεση.