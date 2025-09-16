Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μήπως να ηρεμήσεις και να σταματήσεις να είσαι στην τσίτα όλη την ώρα; Λέω τώρα εγώ! Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις μεν, τα οποία μπορούν να μπουν εύκολα σε σειρά δε. Αν καταφέρεις λοιπόν να παραμείνεις ψύχραιμος και άνετος, όλο αυτό θα το βγάλεις με ευχάριστη διάθεση. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.
DON’TS: Μην απαντάς έντονα, επειδή νομίζεις ότι υπάρχουν σχόλια που γίνονται για σένα πίσω από την πλάτη σου. Μην προσπαθείς να πληγώσεις τους άλλους, επειδή έχεις πληγωθεί κι εσύ. Σαν να το προκαλέσεις εσύ στον εαυτό σου όλο αυτό… Μην κωλώσεις να βάλεις σε εφαρμογή τις αλλαγές που θέλεις να δεις, γιατί αυτό θα σου φτιάξει τη διάθεση.
Ταύρος
DO’S: Μπορείς να είσαι παρατηρητικός, μόνο αν καταφέρεις να αποφύγεις τις υπερβολές και τη δημιουργία σεναρίων επιστημονικής φαντασίας. Γίνε δημιουργικός. Μάζεψε πληροφορίες, αλλά κοίτα να είσαι προσεκτικός απέναντι στην παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς έτσι θα μπορέσεις να φτάσεις ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σου. Γίνε πιο συγκεκριμένος.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κινηθείς με νευρικότητα ή αμυντική στάση, επειδή νομίζεις πως παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια εις βάρος σου. Μην αρχίσεις τις μπηχτές και τα σχόλια νομίζοντας πως έτσι θα δείξεις στους άλλους ότι μέχρι εδώ ήσουν. Γιατί να μην τους το πεις με απλά και κατανοητά λόγια; Μην τους εμπιστεύεσαι όλους, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
Δίδυμοι
DO’S: Αν σε ενδιαφέρει να κρύψεις από τους απέναντι τις ανασφάλειές σου, τότε πρέπει σήμερα να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Λογικό! Αυτό θα τους στερήσει το δικαίωμα και να σου κάνουν ανούσια σχόλια, οπότε θα βγεις διπλά κερδισμένος. Δέξου βοήθεια και υποστήριξη, για να διορθώσεις αυτά που πρέπει. Άσε που έτσι θα νιώσεις και λίγο καλύτερα.
DON’TS: Μην είσαι τόσο αμυντικός στην στάση σου, γιατί μετά απαντάς απότομα έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες από το πουθενά. Μη γίνεσαι τόσο άμεσος, ώστε να φτάνεις στο σημείο της αγένειας! Μπορεί να νιώθεις αρκετά πιεσμένος, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Άρα πώς περιμένεις να σε καταλάβουν; Μη γίνεσαι σπάταλος.
Καρκίνος
DO’S: Κράτα χαμηλά την μπάλα σήμερα. Κοινώς απόφυγε τα πολλά και τα μεγάλα λόγια και ειδικά πάνω στα νεύρα σου. Κατάλαβε πως κάποια από αυτά που ακούς και σε ενοχλούν, έχουν λογική. Δημιούργησε ένα ασφαλές και όμορφο κλίμα για εσένα και το έτερον ήμισυ ή τους φίλους σου. Έτσι θα πάρεις φόρα και θα ξεκινήσεις να υλοποιείς αυτά που θες.
DON’TS: Μην αφήνεις τη νευρικότητα που νιώθεις να σε κάνει αμυντικό προς όλους. Μην απαντάς απότομα σε οτιδήποτε ακούς, αλλά ούτε και να νιώθεις πως όλα έχουν ως στόχο να σε προσβάλλουν. Μην κλαίγεσαι θέλοντας να αποδείξεις σε όλους ότι είσαι πιεσμένος. Μια απλή επισήμανση νομίζω πως αρκεί! Μην πατάς τους άλλους κοιτώντας το δικό σου καλό.
Λέων
DO’S: Σήμερα μπορείς να μαζευτείς και να κινηθείς επιφυλακτικά, ώστε να κόψεις κίνηση, που λέμε, σχετικά με τις πράξεις και τις συμπεριφορές των άλλων. Ωστόσο απόφυγε να εκφραστείς με τρόπο έντονο που μπορεί να πληγώσει, έτσι; Πρέπει να είσαι ο bigger person, που λέμε. Από την άλλη, αν πρέπει, βάλε τον καθένα στη θέση του, αλλά με τρόπο. Ξέρεις εσύ!
DON’TS: Μην εκνευριστείς με αυτά που θα ακούσεις. Βέβαια δεν πρέπει να βιαστείς και να απαντήσεις παρορμητικά, γιατί μπορεί αργότερα να ανακαλύψεις ότι πολλά από αυτά που ειπώθηκαν ήταν scam. Μην επηρεαστείς από τις απόψεις άλλων και μην τους υποστηρίξεις νομίζοντας πως έχουν δίκιο, γιατί μπορεί και να εκπλαγείς αρνητικά στο τέλος της ημέρας.
Παρθένος
DO’S: Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις σήμερα απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Ίσως κάποιοι φίλοι σου που έχουν όρεξη, αρχίσουν τα δήθεν χιουμοριστικά σχόλια, τα οποία όμως εσένα σε ενοχλούν. Πάντως καλό θα ήταν να αποφύγεις τα καυστικά κι έντονα σχόλια ως απάντηση. Αντιθέτως μπορείς να μιλήσεις ξεκάθαρα και να πεις τι σε ενοχλεί.
DON’TS: Αν βλέπεις ότι οι στόχοι σου δεν προχωράνε, μη διστάσεις να κάνεις αλλαγές ή να προσπαθήσεις να διορθώσεις πιθανά λάθη που έχουν γίνει. Το ίδιο ισχύει και για τις συμπεριφορές που βλέπεις- ακόμα κι αν μιλάμε για τη δική σου συμπεριφορά. Μην κωλώσεις να διεκδικήσεις το δίκιο σου, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι με κάποιους δεν θα μιλήσεις ξανά.
Ζυγός
DO’S: Μείνε μακριά από παρασκηνιακές συζητήσεις, σχολιασμούς και κουτσομπολιά, γιατί να ξέρεις πως αργά ή γρήγορα όλα μαθαίνονται. Κρίμα δεν είναι να εκτεθείς; Ρίξε γέφυρες επικοινωνίας, για να αναπτύξεις σχέσεις με γερές βάσεις ή να λύσεις τις παρεξηγήσεις που μπορεί να έχουν προκύψει. Οι δύσκολες δουλειές κάνουν τις σωστές συνεργασίες.
DON’TS: Μην είσαι αιχμηρός σε αυτά που λες νομίζοντας πως έτσι θα τους βάλεις όλους στη θέση τους. Βέβαια το να βάλεις κάποια όρια και να διεκδικήσεις τον σεβασμό δεν είναι κακό, έτσι; Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί χάνεις τον χρόνο σου. Μη διστάσεις να κάνεις ότι μπορείς για να δημιουργήσεις ένα θετικό κλίμα για το πρόσωπό σου.
Σκορπιός
DO’S: Ίσως ακούσεις πολλά πράγματα τα οποία είναι λίγο τραβηγμένα. Εσύ λοιπόν πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα, ώστε να περιορίσεις την πιθανότητα να σε μπλέξουν χωρίς καν να φταις. Ίσως εντελώς ξαφνικά προκύψει μία συζήτηση στα κρυφά. Να ξέρεις πάντως πως μέσω αυτής θα γεννηθεί μία ευκαιρία για κάτι νέο και ωφέλιμο για σένα.
DON’TS: Μη γίνεις ούτε αιχμηρός και έντονος χρησιμοποιώντας μπηχτές, αλλά ούτε και να αποκαλύψεις μυστικά που ξέρεις προσπαθώντας να κάνεις επίδειξη δύναμης. Κοινώς να τρομοκρατήσεις τους άλλους. Μην εκνευριστείς με τους φίλους σου αν επιλέξουν τον δρόμο της αλήθειας. Μην κωλώσεις να δουλέψεις ατομικά, αν ξέρεις ότι μόνος σου θα το πας καλύτερα.
Τοξότης
DO’S: Καλό είναι να φέρεις ξανά στο μυαλό σου λόγια και καταστάσεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν και εμπλέκονται φίλοι σου, προκειμένου να βρεις τον βαθμό στον οποίο έχεις επηρεαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να ξεκαθαρίσεις τον τρόπο με τον οποίο σου μίλησαν ή να βρεις το νόημα των σχολίων που έγιναν τότε και όχι για να νιώσεις πάλι ανασφαλής.
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να εστιάσεις στα αδύναμα σημεία των άλλων για να τους πληγώσεις, επειδή κάποτε σε πλήγωσαν εκείνοι. Μην υποτιμάς ούτε τα άτομα αλλά ούτε και τις συνθήκες σχετικά με τα επαγγελματικά σου. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια στη δουλειά από τους πιο έμπειρους συναδέλφους σου ή να κάνεις ωφέλιμες συζητήσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Το ζητούμενο είναι διπλό. Από τη μία πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη και από την άλλη πρέπει να ξεφύγεις από τις φοβίες σου. Έτσι θα μπορέσεις να τελειώσεις όλες σου τις δουλειές άνετα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Αξιοποίησε και τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται για να γλυτώσεις χρόνο. Ίσως κλείσεις ένα καλό deal.
DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός και νευρικός εξαιτίας της πίεσης και της έντασης στη δουλειά και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι των deadlines. Το ότι οι δικοί σου άνθρωποι είναι σε θέση να καταλάβουν τι νιώθεις, δεν σημαίνει πως έχεις το δικαίωμα να γίνεσαι απόλυτος και επιθετικός. Μάλιστα αυτό μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις ή να ξύσει παλιές πληγές.
Υδροχόος
DO’S: Κινήσου με με γρήγορους ρυθμούς γιατί η αλήθεια είναι πως υπάρχει αρκετή πίεση. Δέξου βοήθεια από αυτούς που πιστεύουν σε σένα. Μάλιστα αυτά τα άτομα μπορεί να σε βοηθήσουν να βρεις το δίκιο σου, αρκεί να μην τους βάλεις τις φωνές άδικα! Βρες τι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο σου και ασχολήσου με αυτό. Σταμάτα να έχεις τη μύγα και να «μυγιάζεσαι».
DON’TS: Μην θεωρείς πως τα πάντα από αυτά που ακούς να σχολιάζονται στη δουλειά έχουν εσένα ως στόχο. Δεν είναι κακό να απαντήσεις και να ζητήσεις τα ρέστα, απλά μη γίνεις υπερβολικά εριστικός θέλοντας να δείξεις ότι έχεις καταλάβει ότι σου την λένε έμμεσα. Παράλληλα μη χώνεσαι σε συζητήσεις στις οποίες δεν σου έχει απευθύνει κανείς τον λόγο.
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργική διάθεση με την οποία ξεκινά σήμερα η μέρα σου. Ωστόσο καλό είναι να είσαι επιφυλακτικός στον βαθμό στον οποίο ανοίγεσαι. Υπάρχουν ορισμένοι που θα πάρουν την καλή σου διάθεση ως αφορμή και θα ξεπεράσουν τα όρια με το να σου κάνουν σχόλια άκρως ενοχλητικά. Βάλε στη θέση τους αυτά τα άτομα λοιπόν.
DON’TS: Μη διστάσεις να συνδυάσεις τα επαγγελματικά με την καλοπέραση. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ενώ παίρνεις μέρος σε όμορφες συζητήσεις με τους συναδέλφους που τα έχετε καλές σχέσεις. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσεις να εκμαιεύσεις και αρκετά χρήσιμες πληροφορίες. Μην αφήνεις ανοιχτές οικονομικές εκκρεμότητες.
