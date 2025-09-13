DO’S: Αν παρατηρήσεις τις εξελίξεις γύρω σου θα διαπιστώσεις πως όλα μπορούν να μπουν σε σειρά εύκολα και γρήγορα. Μοιράσου τόσο τις ιδέες όσο και τα δημιουργικά σου κομμάτια. Γιατί να τα κρατάς μόνο για την πάρτη σου άλλωστε; Δέξου το feedback που θα προέλθει από αυτές τις αλληλεπιδράσεις, προκειμένου να βελτιωθείς ακόμα περισσότερο.

DON’TS: Μη διστάσεις να δεις κάποια πράγματα από μια άλλη- άκρως διαφορετική- οπτική με σκοπό να διευρύνεις τόσο τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα όσο και τα γενικότερα όριά σου. Στα επαγγελματικά, μην χάνεις τον δρόμο σου σχετικά με το πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μη γίνεις απρόσεκτος στα οικονομικά και μην ξοδεύεις αλόγιστα.