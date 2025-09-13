magazin
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 13.09.2025]
Ημερήσια 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 13.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Γίνε δημιουργικός μεν, άλλαξε τρόπο σκέψης δε, για να δημιουργήσεις ευνοϊκές προοπτικές για σένα. Λάβε υπόψη σου και εναλλακτικές, για να είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Συγκεντρώσου στις δουλειές σου, έτσι ώστε να τις τακτοποιήσεις όλες. Δώσε βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια, προκειμένου να γλιτώσεις ενέργεια και χρόνο.

DON’TS: Μην πεις «όχι» σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών μπορείς να πάρεις έμπνευση και να βρεις τι είναι αυτό το δημιουργικό που μπορείς να ξεκινήσεις. Μην είσαι αρνητικός ούτε στο φλερτ. Μην εστιάζεις σε πράγματα που δεν έχουν σημασία, γιατί έτσι θα χάσεις την συγκέντρωσή σου. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν παρατηρήσεις τις εξελίξεις γύρω σου θα διαπιστώσεις πως όλα μπορούν να μπουν σε σειρά εύκολα και γρήγορα. Μοιράσου τόσο τις ιδέες όσο και τα δημιουργικά σου κομμάτια. Γιατί να τα κρατάς μόνο για την πάρτη σου άλλωστε; Δέξου το feedback που θα προέλθει από αυτές τις αλληλεπιδράσεις, προκειμένου να βελτιωθείς ακόμα περισσότερο.

DON’TS: Μη διστάσεις να δεις κάποια πράγματα από μια άλλη- άκρως διαφορετική- οπτική με σκοπό να διευρύνεις τόσο τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα όσο και τα γενικότερα όριά σου. Στα επαγγελματικά, μην χάνεις τον δρόμο σου σχετικά με το πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μη γίνεις απρόσεκτος στα οικονομικά και μην ξοδεύεις αλόγιστα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργική σου διάθεση, για να διαχειριστείς όσα προκύπτουν με άνεση και ηρεμία. Μοιράσου με ευκολία με τους άλλους τα συναισθήματα που νιώθεις να σε πλημμυρίζουν. Δεν είναι κακό να δείξεις αυτή σου την πλευρά άλλωστε, σωστά; Συζήτησε αυτά που θες με την οικογένειά σου, για να φτιάξεις το κλίμα μεταξύ σας και να μπουσταριστείς.

DON’TS: Μην αγνοείς την έντονη επιθυμία που σε έχει κατακλύσει για αλλαγή και πρόοδο. Άλλωστε η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, που λέμε! Όμως πρόσεξε να μην προβείς σε νευρικά ξεσπάσματα, έτσι; Μη μιλάς γενικά κι αόριστα, γιατί δε γίνεσαι κατανοητός. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από αυτά που θεωρείς σημαντικά και θέλεις να τα υλοποιήσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πάντα (σχεδόν), για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τις καταστάσεις γύρω σου. Δώσε βάση σε οτιδήποτε επανέρχεται λόγω του ότι το είχες αγνοήσει εξαιτίας της βιασύνης σου. Καλά μπορεί και απλά να εθελοτυφλούσες. Αλλά σιγά μην ξέφευγες από τις συνέπειες!

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, όταν θα πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Ωστόσο μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο σκέψης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο. Η αλήθεια είναι πως μόνο έτσι θα εξελιχθείς πάντως. Μην κωλώσεις να βγάλεις την καλλιτεχνική σου πλευρά προς τα έξω. Μην αποκαλύψεις αυτά που σου έχουν εμπιστευτεί κάποιοι.

Λέων

Λέων

DO’S: Μπορείς να διατηρήσεις τόσο τη δημιουργική όσο και την κοινωνική σου διάθεση ψηλά σήμερα. Κι αυτό γιατί έχεις μεγάλη ανάγκη να γνωρίσεις κόσμο ή να ασχοληθείς με πράγματα που σε ενδιαφέρουν και μπορούν να σε φέρουν σε επαφή με κάτι το καινούργιο ή ακόμα και το εντελώς διαφορετικό. Γενικώς πρέπει να ανανεωθείς, οπότε απλά go for it!

DON’TS: Μη διστάσεις να χρησιμοποιήσεις τόσο τις πληροφορίες που λαμβάνεις, όσο και τις ιδέες που γεννιούνται μέσα στο κεφάλι σου, προκειμένου να υλοποιήσεις όλα τα σχέδιά σου. Επιπλέον μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία εκεί που θα δημιουργήσει αρκετά ευνοϊκές συνθήκες για σένα πάνω στο κομμάτι αυτό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, ώστε να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα είναι συγκεκριμένες και καλά οργανωμένες. Στα επαγγελματικά, κάνε τις προτάσεις που θέλεις, γιατί έτσι μπορεί να κερδίσεις τις εντυπώσεις, αλλά και να δημιουργήσεις πρόσφορο έδαφος για σένα. Κάνε και κάποια οικονομικά ανοίγματα, αν το επιθυμείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να μετατρέψεις τις αδυναμίες σε δυνατά σου σημεία. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί σε προειδοποιεί σχετικά με το τι να προσέξεις. Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να κλείσεις εντελώς κάποιες υποθέσεις, ειδικά αν δε δρομολογούνται με τίποτα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Η σημερινή μέρα κουβαλάει ένα αρκετά αισιόδοξο mood, το οποίο εσύ πρέπει απλά να διατηρήσεις. Οπότε ασχολήσου με οτιδήποτε σε βοηθάει σε αυτό. Βρες χρόνο για να ασχοληθείς με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σου αποφεύγοντας ευθύνες που δεν είναι δικές σου. Δες τα πάντα μόνος σου, ώστε να αποφύγεις να επηρεαστείς από τα σχόλια τρίτων.

DON’TS: Μην φοβηθείς να πάρεις απόσταση από τις εντάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να ξεκουραστείς και σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός. Μην αγνοείς τη βοήθεια που σου παρέχουν κάποιοι συνάδελφοί σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κινηθείς με ευελιξία και ευκολία. Μην είσαι απρόσεκτος και επίμονος σε αυτά που λες.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που θέλεις. Εστίασε πάνω στους στόχους σου, ώστε να μπορέσεις να τους δουλέψεις. Ξεκαθάρισε το κλίμα μέσα στην παρέα σου, για να μπορέσεις να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί και να επανέλθουν τα πράγματα σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Εκμεταλλεύσου την ευελιξία που υπάρχει στη δουλειά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κινηθείς με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου. Κοινώς μην ξοδεύεις αλόγιστα. Πάντως σε αυτόν τον τομέα ίσως υπάρξουν καλά νέα. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα και μην ξεσπάσεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις το κλίμα που επικρατεί, για να γίνουν ξεκάθαροι οι στόχοι σου. Προσπάθησε επίσης να βρεις καινούργιους τρόπους και να προωθήσεις τη δουλειά σου, αλλά και να κερδίσεις αυτό που θες ευκολότερα. Άντε μπας και καταφέρεις να περιορίσεις το άγχος σου! Απόλαυσε το φλερτ είτε είσαι ελεύθερος είτε όχι.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα σου νερά και να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό, εναλλακτικό ή και καλλιτεχνικό. Μην έρθεις σε ρήξη με κάποιους συναδέλφους ή φίλους σου επειδή υπάρχουν απρόσμενες αντιδράσεις από αυτούς. Μην είσαι απρόσεκτος στις απαντήσεις που θα τους δώσεις. Μην ανεβάσεις τους τόνους γενικώς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα στο μυαλό σου, για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τις δουλειές που επείγουν, ώστε να τις βάλεις σε προτεραιότητα. Διαχειρίσου τα πάντα με αισιοδοξία, αλλά μείνε ευέλικτος, γιατί θα προκύψουν αρκετές νέες λεπτομέρειες. Οπότε προσπάθησε να τις κατανοήσεις και να κινηθείς αναλόγως.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε καμία κριτική να βάλει φρένο στην έντονη δημιουργικότητά σου, καθώς μέσω αυτής θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ασφαλές κλίμα για σένα. Παράλληλα μη διστάσεις να εκφράσεις τις ιδέες σου. Στα επαγγελματικά, μην εθελοτυφλείς, καθώς θα συμβούν κάποια σκηνικά που θα σου αποδείξουν τι ανθρώπους έχεις γύρω σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ρίξε καινούργιες ιδέες στο τραπέζι μεν, δες τα πάντα πιο ουσιαστικά δε. Θέλεις να ανανεωθείς, για να προχωρήσεις μπροστά κοιτώντας το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Το ίδιο εφάρμοσε και στα προσωπικά σου. Κάνε τις σωστές κινήσεις, για να φέρεις τα οικονομικά σου σε μία ισορροπία και να βγεις από το αδιέξοδο στο οποίο έχεις βρεθεί.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε συζητήσεις, καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή έμπνευσης για σένα. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που θα δεις γύρω σου, καθώς αυτές θα σε βοηθήσουν πολύ. Μην κωλώσεις να φλερτάρεις με το άτομο που σε ενδιαφέρει, καθώς σήμερα είναι μία μέρα που μπορείς να το προσεγγίσεις. Μην είσαι υπερβολικός.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να τακτοποιήσεις κάποια θέματα που έχουν προκύψει μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου. Κοινώς μπορείς να ρίξεις γέφυρες επικοινωνίας, μέχρι εκεί όμως που αντέχεις. Γενικώς, δηλαδή, προσπάθησε για το οτιδήποτε χωρίς να πιέζεσαι. Ασχολήσου με όσα σε βοηθάνε να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο να προσαρμοστείς λίγο στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Μην χάσεις την παρατηρητικότητά σου, γιατί πολλά και διάφορα θα παιχτούν σήμερα. Μην κωλώσεις να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό, ώστε να μπορέσεις να εκφραστείς μέσα από αυτό. Μην εκνευριστείς και μην ξεσπάσεις πάνω στην οικογένειά σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 8η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 8η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες
«Μη ρωτάς» 12.09.25

Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες

Το φόρεμα από κρέας, ένα από τα τρία που φόρεσε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2010, δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε την καριέρα της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων
Fizz 12.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου υπέβαλε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο.

Σύνταξη
«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται
Μόδα και στάση ζωής 12.09.25

«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» - Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται

Η μόδα δείχνει την υποστήριξή της προς τον λαό της Γάζας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά κομμάτια που παίρνουν θέση, αποστέλλοντας τα έσοδα απευθείας σε παλαιστινιακούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Νέα κόντρα 12.09.25

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
Μπάσκετ 12.09.25

Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία έδωσε σύνθημα ανάκαμψης και τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Μπάσκετ 12.09.25

Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»

Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.

Σύνταξη
Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες
«Μη ρωτάς» 12.09.25

Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες

Το φόρεμα από κρέας, ένα από τα τρία που φόρεσε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2010, δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε την καριέρα της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας 12.09.25

Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Ο βοηθός του ηγούμενου της μονής στα Καλάβρυτα ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα αρχαία αντικείμενα και ότι δεν ανήκαν στη μονή, ούτε στην Εκκλησία.

Σύνταξη
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Σε άλλο επίπεδο η Τουρκία 94-68 την αγνώριστη Εθνική μας - Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο