Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 13.09.2025]
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Κριός
DO’S: Γίνε δημιουργικός μεν, άλλαξε τρόπο σκέψης δε, για να δημιουργήσεις ευνοϊκές προοπτικές για σένα. Λάβε υπόψη σου και εναλλακτικές, για να είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Συγκεντρώσου στις δουλειές σου, έτσι ώστε να τις τακτοποιήσεις όλες. Δώσε βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια, προκειμένου να γλιτώσεις ενέργεια και χρόνο.
DON’TS: Μην πεις «όχι» σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών μπορείς να πάρεις έμπνευση και να βρεις τι είναι αυτό το δημιουργικό που μπορείς να ξεκινήσεις. Μην είσαι αρνητικός ούτε στο φλερτ. Μην εστιάζεις σε πράγματα που δεν έχουν σημασία, γιατί έτσι θα χάσεις την συγκέντρωσή σου. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.
Ταύρος
DO’S: Αν παρατηρήσεις τις εξελίξεις γύρω σου θα διαπιστώσεις πως όλα μπορούν να μπουν σε σειρά εύκολα και γρήγορα. Μοιράσου τόσο τις ιδέες όσο και τα δημιουργικά σου κομμάτια. Γιατί να τα κρατάς μόνο για την πάρτη σου άλλωστε; Δέξου το feedback που θα προέλθει από αυτές τις αλληλεπιδράσεις, προκειμένου να βελτιωθείς ακόμα περισσότερο.
DON’TS: Μη διστάσεις να δεις κάποια πράγματα από μια άλλη- άκρως διαφορετική- οπτική με σκοπό να διευρύνεις τόσο τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα όσο και τα γενικότερα όριά σου. Στα επαγγελματικά, μην χάνεις τον δρόμο σου σχετικά με το πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μη γίνεις απρόσεκτος στα οικονομικά και μην ξοδεύεις αλόγιστα.
Δίδυμοι
DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργική σου διάθεση, για να διαχειριστείς όσα προκύπτουν με άνεση και ηρεμία. Μοιράσου με ευκολία με τους άλλους τα συναισθήματα που νιώθεις να σε πλημμυρίζουν. Δεν είναι κακό να δείξεις αυτή σου την πλευρά άλλωστε, σωστά; Συζήτησε αυτά που θες με την οικογένειά σου, για να φτιάξεις το κλίμα μεταξύ σας και να μπουσταριστείς.
DON’TS: Μην αγνοείς την έντονη επιθυμία που σε έχει κατακλύσει για αλλαγή και πρόοδο. Άλλωστε η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, που λέμε! Όμως πρόσεξε να μην προβείς σε νευρικά ξεσπάσματα, έτσι; Μη μιλάς γενικά κι αόριστα, γιατί δε γίνεσαι κατανοητός. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από αυτά που θεωρείς σημαντικά και θέλεις να τα υλοποιήσεις.
Καρκίνος
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πάντα (σχεδόν), για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τις καταστάσεις γύρω σου. Δώσε βάση σε οτιδήποτε επανέρχεται λόγω του ότι το είχες αγνοήσει εξαιτίας της βιασύνης σου. Καλά μπορεί και απλά να εθελοτυφλούσες. Αλλά σιγά μην ξέφευγες από τις συνέπειες!
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, όταν θα πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Ωστόσο μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο σκέψης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο. Η αλήθεια είναι πως μόνο έτσι θα εξελιχθείς πάντως. Μην κωλώσεις να βγάλεις την καλλιτεχνική σου πλευρά προς τα έξω. Μην αποκαλύψεις αυτά που σου έχουν εμπιστευτεί κάποιοι.
Λέων
DO’S: Μπορείς να διατηρήσεις τόσο τη δημιουργική όσο και την κοινωνική σου διάθεση ψηλά σήμερα. Κι αυτό γιατί έχεις μεγάλη ανάγκη να γνωρίσεις κόσμο ή να ασχοληθείς με πράγματα που σε ενδιαφέρουν και μπορούν να σε φέρουν σε επαφή με κάτι το καινούργιο ή ακόμα και το εντελώς διαφορετικό. Γενικώς πρέπει να ανανεωθείς, οπότε απλά go for it!
DON’TS: Μη διστάσεις να χρησιμοποιήσεις τόσο τις πληροφορίες που λαμβάνεις, όσο και τις ιδέες που γεννιούνται μέσα στο κεφάλι σου, προκειμένου να υλοποιήσεις όλα τα σχέδιά σου. Επιπλέον μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία εκεί που θα δημιουργήσει αρκετά ευνοϊκές συνθήκες για σένα πάνω στο κομμάτι αυτό.
Παρθένος
DO’S: Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, ώστε να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα είναι συγκεκριμένες και καλά οργανωμένες. Στα επαγγελματικά, κάνε τις προτάσεις που θέλεις, γιατί έτσι μπορεί να κερδίσεις τις εντυπώσεις, αλλά και να δημιουργήσεις πρόσφορο έδαφος για σένα. Κάνε και κάποια οικονομικά ανοίγματα, αν το επιθυμείς.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να μετατρέψεις τις αδυναμίες σε δυνατά σου σημεία. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί σε προειδοποιεί σχετικά με το τι να προσέξεις. Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να κλείσεις εντελώς κάποιες υποθέσεις, ειδικά αν δε δρομολογούνται με τίποτα.
Ζυγός
DO’S: Η σημερινή μέρα κουβαλάει ένα αρκετά αισιόδοξο mood, το οποίο εσύ πρέπει απλά να διατηρήσεις. Οπότε ασχολήσου με οτιδήποτε σε βοηθάει σε αυτό. Βρες χρόνο για να ασχοληθείς με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σου αποφεύγοντας ευθύνες που δεν είναι δικές σου. Δες τα πάντα μόνος σου, ώστε να αποφύγεις να επηρεαστείς από τα σχόλια τρίτων.
DON’TS: Μην φοβηθείς να πάρεις απόσταση από τις εντάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να ξεκουραστείς και σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός. Μην αγνοείς τη βοήθεια που σου παρέχουν κάποιοι συνάδελφοί σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κινηθείς με ευελιξία και ευκολία. Μην είσαι απρόσεκτος και επίμονος σε αυτά που λες.
Σκορπιός
DO’S: Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που θέλεις. Εστίασε πάνω στους στόχους σου, ώστε να μπορέσεις να τους δουλέψεις. Ξεκαθάρισε το κλίμα μέσα στην παρέα σου, για να μπορέσεις να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί και να επανέλθουν τα πράγματα σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Εκμεταλλεύσου την ευελιξία που υπάρχει στη δουλειά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κινηθείς με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου. Κοινώς μην ξοδεύεις αλόγιστα. Πάντως σε αυτόν τον τομέα ίσως υπάρξουν καλά νέα. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα και μην ξεσπάσεις.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις το κλίμα που επικρατεί, για να γίνουν ξεκάθαροι οι στόχοι σου. Προσπάθησε επίσης να βρεις καινούργιους τρόπους και να προωθήσεις τη δουλειά σου, αλλά και να κερδίσεις αυτό που θες ευκολότερα. Άντε μπας και καταφέρεις να περιορίσεις το άγχος σου! Απόλαυσε το φλερτ είτε είσαι ελεύθερος είτε όχι.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα σου νερά και να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό, εναλλακτικό ή και καλλιτεχνικό. Μην έρθεις σε ρήξη με κάποιους συναδέλφους ή φίλους σου επειδή υπάρχουν απρόσμενες αντιδράσεις από αυτούς. Μην είσαι απρόσεκτος στις απαντήσεις που θα τους δώσεις. Μην ανεβάσεις τους τόνους γενικώς.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα στο μυαλό σου, για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τις δουλειές που επείγουν, ώστε να τις βάλεις σε προτεραιότητα. Διαχειρίσου τα πάντα με αισιοδοξία, αλλά μείνε ευέλικτος, γιατί θα προκύψουν αρκετές νέες λεπτομέρειες. Οπότε προσπάθησε να τις κατανοήσεις και να κινηθείς αναλόγως.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε καμία κριτική να βάλει φρένο στην έντονη δημιουργικότητά σου, καθώς μέσω αυτής θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ασφαλές κλίμα για σένα. Παράλληλα μη διστάσεις να εκφράσεις τις ιδέες σου. Στα επαγγελματικά, μην εθελοτυφλείς, καθώς θα συμβούν κάποια σκηνικά που θα σου αποδείξουν τι ανθρώπους έχεις γύρω σου.
Υδροχόος
DO’S: Ρίξε καινούργιες ιδέες στο τραπέζι μεν, δες τα πάντα πιο ουσιαστικά δε. Θέλεις να ανανεωθείς, για να προχωρήσεις μπροστά κοιτώντας το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Το ίδιο εφάρμοσε και στα προσωπικά σου. Κάνε τις σωστές κινήσεις, για να φέρεις τα οικονομικά σου σε μία ισορροπία και να βγεις από το αδιέξοδο στο οποίο έχεις βρεθεί.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε συζητήσεις, καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή έμπνευσης για σένα. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που θα δεις γύρω σου, καθώς αυτές θα σε βοηθήσουν πολύ. Μην κωλώσεις να φλερτάρεις με το άτομο που σε ενδιαφέρει, καθώς σήμερα είναι μία μέρα που μπορείς να το προσεγγίσεις. Μην είσαι υπερβολικός.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να τακτοποιήσεις κάποια θέματα που έχουν προκύψει μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου. Κοινώς μπορείς να ρίξεις γέφυρες επικοινωνίας, μέχρι εκεί όμως που αντέχεις. Γενικώς, δηλαδή, προσπάθησε για το οτιδήποτε χωρίς να πιέζεσαι. Ασχολήσου με όσα σε βοηθάνε να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο να προσαρμοστείς λίγο στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Μην χάσεις την παρατηρητικότητά σου, γιατί πολλά και διάφορα θα παιχτούν σήμερα. Μην κωλώσεις να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό, ώστε να μπορέσεις να εκφραστείς μέσα από αυτό. Μην εκνευριστείς και μην ξεσπάσεις πάνω στην οικογένειά σου.
