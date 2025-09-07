DO’S: Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις και κλείσε τα κεφάλαια που πρέπει. Όσο απλό είναι αυτό που διαβάζεις, τόσο απλό πρέπει να είναι και το να το κάνεις πράξη. Απόφυγε να γεμίσεις με φόβους και άγχη, λόγω αυτής της διαδικασίας, γιατί όλο αυτό, πέρα από αναγκαίο, γίνεται και για το δικό σου καλό. Σταμάτα να βλέπεις προβλήματα, εκεί που δεν υπάρχουν.

DON’TS: Μην αρνείσαι να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Στο κομμάτι των επαγγελματικών, μην κινείσαι απερίσκεπτα και μην πιστεύεις πως αυτά που ακούς θα τα δεις κιόλας να γίνονται πράξη. Μη αγνοείς την σημαντικότητα που φέρει η διαδικασία του να βάλεις προτεραιότητες. Μην κωλώσεις να συζητήσεις αυτά που σε απασχολούν, για να τα λύσεις πια.