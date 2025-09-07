magazin
Εβδομαδιαία 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:30
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [07.09 – 13.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Πίεση: Ο χυμός που ίσως την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

Πίεση: Ο χυμός που ίσως την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις και κλείσε τα κεφάλαια που πρέπει. Όσο απλό είναι αυτό που διαβάζεις, τόσο απλό πρέπει να είναι και το να το κάνεις πράξη. Απόφυγε να γεμίσεις με φόβους και άγχη, λόγω αυτής της διαδικασίας, γιατί όλο αυτό, πέρα από αναγκαίο, γίνεται και για το δικό σου καλό. Σταμάτα να βλέπεις προβλήματα, εκεί που δεν υπάρχουν.

DON’TS: Μην αρνείσαι να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Στο κομμάτι των επαγγελματικών, μην κινείσαι απερίσκεπτα και μην πιστεύεις πως αυτά που ακούς θα τα δεις κιόλας να γίνονται πράξη. Μη αγνοείς την σημαντικότητα που φέρει η διαδικασία του να βάλεις προτεραιότητες. Μην κωλώσεις να συζητήσεις αυτά που σε απασχολούν, για να τα λύσεις πια.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επικεντρώσου στον εαυτό σου. Μάθε να σε προσέχεις και να σε βάζεις σε προτεραιότητα. Οι υπόλοιποι μπορούν να περιμένουν. Έτσι θα βάλεις φρένο στην προσπάθεια του οποιουδήποτε να σε πιέσει ή να σου επιβληθεί. Επειδή έχεις πολλές δημιουργικές ιδέες, θα σου πω πως πρέπει να σταματήσεις να τις κρύβεις, επειδή δεν τις αποδέχονται ορισμένοι.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός και μην πατάς τα όρια- ούτε τα δικά σου ούτε και των υπολοίπων. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, γιατί θα τις μετανιώσεις. Μην αγνοείς την καρδούλα και το ένστικτό σου. Μην αφήσεις τρίτους να καθορίσουν το τι θα κάνεις εσύ στο κομμάτι των ερωτικών σου. Τι λόγος τους πέφτει στην τελική; Μην ξεκινήσεις ζόρικες συζητήσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένειά σου. Να ξέρεις πως αυτά περιμένουν εσένα, για να διευθετηθούν, καθώς δεν μπορεί να τα κουμαντάρει κάνεις καλύτερα, έτσι; Άντε το τσίμπησες και το κοπλιμέντο σου! Για να σε γειώσω, όμως, θα σου πω πως το ίδιο πρέπει να κάνεις και με τα προσωπικά κι ενδόμυχα ζητήματά σου.

DON’TS: Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος στον τρόπο ή στα λόγια που χρησιμοποιείς, όταν εκφράζεσαι, γιατί ό,τι γράφει, να ξέρεις πως δεν ξεγράφει! Σε αυτό το mood, λοιπόν, μην κινείσαι έντονα ή ακόμα και ανώριμα. Μην είσαι αρνητής του καινούργιου με οτιδήποτε μπορεί να συνεπάγεται αυτό (π.χ. νέες σχέσεις, νέα δουλειά/ πόστο, νέες γνωριμίες κλπ.).

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αποφάσισε πως η λογική και η ψυχραιμία πρέπει να παραμείνουν κοντά σου no matter what life throws at you! Ειδικά στις συναναστροφές με τους δικούς σου ανθρώπους ή ακόμα και στις στιγμές που νιώθεις ότι δεν μπορούν να πουν κάποια χαζομάρα παραπάνω. Κι όμως μπορούν! Αλλά εσύ ζεν! Ωστόσο μπορείς με ήρεμο τρόπο να βάλεις κάποια όρια.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στον καθένα να σε χειραγωγεί ή να σε εκμεταλλεύεται, απλά και μόνο επειδή θες να το παίξεις καλός άνθρωπος. Μπορείς να είσαι πράγματι καλός κι ευγενικός χωρίς, όμως, να πιάνεσαι κορόιδο! Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, καθώς μπορείς να λάμψεις και να κερδίσεις τον εντυπωσιασμό όλων.

Λέων

Λέων

DO’S: Ασχολήσου λίγο πιο προσεκτικά με κάποια εσωτερικά μεν, άκρως σοβαρά θέματα δε, όπως είναι τα συναισθήματα και οι αξίες σου. Μέσα από αυτή τη διεργασία θα ξανά βρεις τον δρόμο σου, τον οποίο μη γελιόμαστε, κάπου στην πορεία έχασες. Άσε που έτσι ίσως να ενδυναμώσεις και την ψυχολογία σου. Κόψε οτιδήποτε δεν είναι αυθεντικά δικό σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ή αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου, ειδικά αν εκκρεμούν οφειλές. Γενικώς μη μένεις χωρίς πλάνο των εσόδων- εξόδων σου. Μη διστάσεις να εκφράσεις τις ανάγκες σου. Στα ερωτικά, μην είσαι αρνητικός απέναντι σε άτομα που φέρονται με έναν τρόπο διαφορετικό από των προηγούμενων. Αυτό ίσως αποδειχθεί και καλό, έτσι;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Τώρα είναι η ώρα να κάνεις αυτό το νέο ξεκίνημα ή να ανοίξεις το νέο κεφάλαιο που πλανάρεις εδώ και πολύ καιρό! Αρκεί όμως να περιορίσεις το άγχος και τον φόβο σου και να μπεις με αισιοδοξία και δυναμικότητα σε όλο αυτό. Αύξησε την αυτοπεποίθησή σου χωρίς να γίνεσαι υπερβολικά ψώνιο. Πιστεύεις θα το πετύχεις ή τελικά θα το φας το κεφάλι σου;

DON’TS: Μην φοβηθείς να βάλεις τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του με το να του κόψεις τον βήχα εξαρχής. Μη διστάσεις, λοιπόν, να δείξεις ότι μπορείς να ηγηθείς των καταστάσεων. Μην συνεχίσεις τα πάρε- δώσε με άτομα που δεν σου ταιριάζουν, καθώς οι απόψεις σας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Ακόμα κι αν στο παρελθόν ήταν αλλιώς τα πράγματα μεταξύ σας.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τη βαβούρα, για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Κράτα χαμηλό προφίλ, ώστε να μη δώσεις περιθώριο σε κανένα να σε επηρεάσει. Δες ξανά, αλλά λίγο πιο αναλυτικά, κάποια παρελθοντικά περιστατικά, προκειμένου να κάνεις peace με αυτά και να αποδεχθείς πως ό,τι έγινε, έγινε! Τέλος τώρα. Ακολούθα πίστα το ένστικτό σου.

DON’TS: Μη δίνεις στους πάντες τα πάντα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνεις όταν το απόθεμά σου θα τελειώσει, έτσι; Επίσης παίρνεις κάτι πίσω ή μόνο οι άλλοι ευχαριστιούνται; Δες το κι αυτό λοιπόν! Μη διστάσεις να συζητήσεις με σκοπό να αλλάξεις τις συνθήκες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ειδικά αν έχεις εντοπίσει πως η άλλη πλευρά λέει ψέματα κατ’ εξακολούθηση.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Παρατήρησε προσεκτικά τους φίλους σου, για να τους διαχωρίσεις σε «αδέρφια» και σε «φίδια». Με την πρώτη κατηγορία ανθρώπων, παντός, μπορείτε να ξεκινήσετε κάτι από κοινού, από δραστηριότητες/ χόμπι μέχρι δουλειά. Έπειτα κάνε ένα γενικότερο ξεκαθάρισμα- απολογισμό της ζωής σου τον τελευταίο καιρό. Κλείσε τα κεφάλαια που δεν σε καλύπτουν.

DON’TS: Μην κολλάς περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή- το πότε θα νιώσεις απολύτως safe δηλαδή- για να κάνεις αυτό που πραγματικά θες. Ειδικά αν έχεις περάσει φάσεις της ζωής σου προσχεδιάζοντάς το. Ωστόσο μην θες να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων. Μην επενδύσεις σε νέες γνωριμίες, αν δεν είσαι σίγουρος για την άλλη πλευρά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επικεντρώσου στο κομμάτι των επαγγελματικών, μπας και σταματήσει κάποτε να σε τρώει! Επειδή, όμως, θέλεις διακαώς να αναγνωριστείς και να σου δώσουν τα εύσημα, που λέμε, τότε πρέπει να κάνεις και κάτι παραπάνω! Παράλληλα, σε ενδιαφέρει και το να προοδεύεις διαρκώς, κάτι που θα το πετύχεις μόνο αν προχωράς συνεχώς no matter what.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από εξωτερικούς παράγοντες και μην χάσεις ούτε τον δρόμο σου (βλ. όραμα), αλλά ούτε και τη δημιουργικότητά σου. Επίσης αν δεν χάσεις ούτε τον δυναμισμό σου, τότε θα μπορέσεις να πετύχεις πολλά από αυτά που θες. Μη διστάσεις να διοργανώσεις κάποιο ταξίδι μέσω του οποίου θα επεκτείνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σταμάτα να επηρεάζεσαι αρνητικά από τα πάντα, γιατί έτσι θα μένεις διαρκώς πίσω σε στόχους και επιθυμίες. Γιατί δεν πας κάνα ταξιδάκι να ηρεμήσεις; Αν το κάνεις αυτό, όμως, εστίασε και στις γνώσεις/ εμπειρίες που μπορεί να σου δώσει, όχι μόνο στο χαϊλίκι, εντάξει; Στα επαγγελματικά, ρίξε τις ιδέες σου στο τραπέζι είτε ακουστούν είτε όχι. Τι είσαι; Καμία κότα;

DON’TS: Μη διστάσεις να ανανεώσεις κάποιες σχέσεις σου. Αν δεν μπορείς να το πετύχεις, τότε μη διστάσεις να πεις απλά «Αντίο»… Μη γίνεσαι ανυπόμονος νομίζοντας πως θα πετύχεις τη ζωή που θέλεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Ταυτόχρονα μην προσπαθείς να κάνεις κάτι που είναι πολύ παραπάνω από τις δυνάμεις σου, γιατί ίσως απογοητευτείς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κάνε embrace αυτή την αλλαγή που νιώθεις να σε κατακλύζει και να ξεκινάει πρώτα από μέσα σου. Προσπάθησε, λοιπόν, να ψάχνεις την ουσία στο καθετί και σταμάτα να μένεις στο φαίνεσθαι, γιατί έτσι δεν θα πας μακριά, φίλε μου! Επίσης κόψε τις εφήμερες σχέσεις, ειδικά αφού έχουν αρχίσει να χαλάνε ακόμα κι εσένα τον ίδιο! Γενικώς δες τη ζωή αλλιώτικα.

DON’TS: Μη διστάσεις να θεσπίσεις το να κάνεις συζητήσεις με τον εαυτό σου, πριν πάρεις οποιοσδήποτε απόφαση ή κάνεις κάποια σημαντική αλλαγή. Μη μιλάς χωρίς φίλτρο, γιατί έτσι μπορεί να χάσεις άτομα που είναι σημαντικά για σένα (ακόμα κι αν κάποιες φορές τους φέρεσαι γαϊδουρινά!). Μήπως να τα λες όλα με λίγο πιο δημιουργικό τρόπο; Λέω εγώ τώρα!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Φέρε τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στο προσκήνιο κι ασχολήσου με αυτές. Έτσι θα μπορέσεις να διαχωρίσεις τα άτομα που έχεις γύρω σου σε αξία ή ανάξια. Μόλις αντιληφθείς ποιοι άνθρωποι δεν σου κάνουν πια, τότε με συνοπτικές διαδικασίες μπορείς να τους δώσεις τα παπούτσια στο χέρι. Γίνε πιο creative, αν νιώθεις πως αυτό λείπει από τη ζωή σου.

DON’TS: Μην χάσεις ούτε την ευγένεια αλλά ούτε και την ψυχραιμία σου, όταν προσπαθείς να εξηγήσεις τι δεν σου αρέσει, τι σε βρίσκει αντίθετο ή απλά τα συναισθήματά σου. Μην κωλώνεις να μιλήσεις για όσα σε απασχολούν. Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς, αν μια καινούργια γνωριμία δεν αποδώσει καρπούς, γιατί θα έχεις πάρει έστω την χαρά της δοκιμής.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

