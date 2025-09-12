DO’S: Πάρε χρόνο και αποστάσεις, για να μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα με ψυχραιμία. Άσε που έτσι δεν θα σε επηρεάσει και κανείς! Εστίασε και στα ερωτικά σου αλλά και στην ψυχολογία σου. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πως κάτι πρέπει να αλλάξεις εκεί πέρα και μάλιστα γρήγορα! Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι και τόσο για το τι μπορεί να παίζεται παρασκηνιακά, καθώς η αλήθεια έχει μία τάση να βγαίνει πάντα στο φως! Μην το ξεχνάς αυτό! Μην υποστηρίξεις τις απόψεις σου με έντονο τρόπο, γιατί τότε θα φανείς εντελώς εγωιστής στους ανθρώπους γύρω σου, ενώ δεν είναι αυτή η πρόθεσή σου. Ωστόσο μην αγνοείς την αυτοφροντίδα σου.