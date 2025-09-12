magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 12.09.2025]
Ημερήσια 12 Σεπτεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 12.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εκμεταλλεύσου την όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα γύρω σου. Κυρίως για να νιώσεις ασφαλής και να κινηθείς με τον τρόπο με τον οποίο εσύ επιθυμείς. Πες αυτά που θες, γιατί ίσως γίνουν αποδεκτά από τους άλλους ευκολότερα. Ανοίξου εσύ για να σου ανοιχτούν και οι άλλοι, αλλά δέξου κι εσύ το feedback που θα σου δώσουν, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα μπορεί να δεις κάποιες θετικές εξελίξεις. Μην κινείσαι ανοργάνωτα, αν θέλεις να προχωρήσεις τις δουλειές σου. Μη διστάσεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι στην καθημερινότητά σου. Μην πέσεις ψυχολογικά, αν υπάρξουν και κάποιες εντάσεις στα ερωτικά σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Γίνε αισιόδοξος για να φτιάξεις κάπως τη διάθεσή σου. Μετά θα προχωρήσεις και τις δουλειές, αλλά και τα πλάνα σου. Απομακρύνσου από σκέψεις και συμπεριφορές που πλέον δεν σε εκφράζουν καθόλου. Δες τα πάντα υπό άλλο πρίσμα, για να μπορέσεις να τα καταλάβεις καλύτερα και άρα να τα βάλεις στη θέση τους. Απόφυγε την πίεση όμως.

DON’TS: Μην αφήνεις την απογοήτευση να σε κάνει να αρνείσαι να πετάξεις από πάνω σου κάποια ανούσια πράγματα. Μην αντιδράς έντονα εξαιτίας αυτού. Μην αγνοείς την καλλιτεχνική σου πλευρά που «χτυπιέται» να βγει προς τα έξω! Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ ή και στις νέες γνωριμίες, καθώς αυτά μπορούν να σου φτιάξουν αρκετά τη μέρα!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε χρόνο και αποστάσεις, για να μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα με ψυχραιμία. Άσε που έτσι δεν θα σε επηρεάσει και κανείς! Εστίασε και στα ερωτικά σου αλλά και στην ψυχολογία σου. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πως κάτι πρέπει να αλλάξεις εκεί πέρα και μάλιστα γρήγορα! Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι και τόσο για το τι μπορεί να παίζεται παρασκηνιακά, καθώς η αλήθεια έχει μία τάση να βγαίνει πάντα στο φως! Μην το ξεχνάς αυτό! Μην υποστηρίξεις τις απόψεις σου με έντονο τρόπο, γιατί τότε θα φανείς εντελώς εγωιστής στους ανθρώπους γύρω σου, ενώ δεν είναι αυτή η πρόθεσή σου. Ωστόσο μην αγνοείς την αυτοφροντίδα σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε στις ιδέες και στα projects που τρέχεις τελευταία. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με τα επαγγελματικά σου, μπορεί όμως να σχετίζονται και με κάποιο ενδιαφέρον αντικείμενο με το οποίο καταπιάνεσαι. Πάντως κάνε ό,τι μπορείς για να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Εντόπισε τι σε εμποδίζει να προχωρήσεις μπροστά και περιόρισέ το.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που θα προκύψουν μέσω φίλων, καθώς εκεί ίσως κρύβεται κάποιο νέο γκομενάκι! Και να μην βγει το μεταξύ σας έστω θα ανανεωθείς. Κάτι είναι κι αυτό! Μην εκνευριστείς με την οικογένειά σου, αν έχει αντιρρήσεις σχετικά με κάποιες από τις αποφάσεις σου. Γενικώς μην πεις κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει.

Λέων

Λέων

DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Θέλω να καταλάβεις πως υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας εκεί, σαν κάποιου είδους προστασίας, οπότε δεν έχεις παρά να νιώσεις αισιόδοξος! Οργάνωσε σωστά τις μελλοντικές σου κινήσεις. Φρόντισε να απλώνεις τις ποδάρες σου μόνο μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα!

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να σε κρατάνε πίσω. Μη γίνεις αντιδραστικός και μην τα πεις όλα έξω από τα δόντια νομίζοντας πως έτσι θα βάλεις τους πάντες στη θέση τους. Μη διστάσεις να δημιουργήσεις μόνος σου τις ευκαιρίες που θέλεις για τον εαυτό σου. Ξέρεις άλλωστε τι λένε για το βουνό, το οποίο δεν πάει μόνο του εκεί που πρέπει, σωστά;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις θετικός κι αισιόδοξος, προκειμένου να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Αξιοποίησε τη μεγάλη ελευθερία κινήσεων που σου επιτρέπει η σημερινή μέρα. Κάνε νέες γνωριμίες γιατί μπορεί μέσω αυτών να γνωρίσεις οπτικές που δεν είχες καν σκεφτεί. Μπορεί απλά να μην τις είχες λάβει σοβαρά υπόψη σου, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.

DON’TS: Μη διστάσεις να σκεφτείς κάποια πράγματα out of the box, που λέμε, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να αφήσεις πίσω αυτά που σε έχουν κουράσει ή νιώθεις να σε περιορίζουν. Μην επιτρέψεις ούτε στις ανασφάλειες αλλά ούτε και στα παρασκηνιακά σκηνικά να σε απογοητεύσουν. Μην είσαι απρόσεκτος στο πως επικοινωνείς με τα δικά σου άτομα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επικεντρώσου στα θέματά σου και αγνόησε τις εξωτερικές παρεμβολές. Βρες τι είναι σημαντικό και τι όχι, για να αποφύγεις τα διλήμματα και τα πιθανά ενδεχόμενα που προκύπτουν. Βρες και τους τρόπους που μπορούν να σου φτιάξουν την ψυχολογία. Τι είναι αυτό που σε μπλοκάρει και σε κρατάει στάσιμο; Ξέρεις; Αν όχι σου αναθέτω δουλειά για το σπίτι!

DON’TS: Μην αγνοείς άλλο πια τα οικονομικά σου, γιατί εκεί επικρατεί Ο χαμός τελευταία! Ειδικά αν έχεις και ανοιχτές εκκρεμότητες, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος, αν θελήσεις να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Μη δείξεις μονομιάς την αγανάκτησή σου, γιατί οι απέναντι δεν θα καταλάβουν από που τους ήρθε και θα εξαπολύσουν πυρ εναντίον σου! Τους αδικείς;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και του αμόρε, των φίλων ή των συνεργατών σου. Άλλαξε πρώτα αυτά που πρέπει και μετά σχολίασε το τι πρέπει να αλλάξουν οι άλλοι. Όπως ας πούμε την στάση και την συμπεριφορά σου, έτσι; Μάλιστα μπορείς να αλλάξεις και την φιλοσοφία με την οποία διαχειρίζεσαι τα πάντα.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εντάσεις στα επαγγελματικά να σε κάνουν να νιώσεις απογοητευμένος και σήμερα. Μην εκνευριστείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά, αλλά μην τα αφήσεις ούτε να αλλάξουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω σου. Μην αποσπάσαι από αυτά που συμβαίνουν, για να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας όλα αυτά που σου ανατίθενται.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρώτα βάλε την καθημερινότητά σου σε μία σειρά, για να μπορέσεις μετά να αλλάξεις άνετα και τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Βρες χρόνο τόσο για σένα όσο και για τα ενδιαφέροντά σου. Άλλωστε αν τα δρομολογήσεις όλα όπως πρέπει και όταν πρέπει, θα σου μείνει χρόνος, σωστά; Παράλληλα βγάλε το δημιουργικό σου κομμάτι προς τα έξω.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποια συζήτηση, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί εκεί πέρα. Μην απογοητευτείς από αυτά που μπορεί να ακούσεις από φίλους ή ακόμα και από κάποιους συναδέλφους σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις τις εντάσεις. Ωστόσο μη διστάσεις να βάλεις κάποια όρια, ναι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εξωτερίκευσε τη δημιουργική σου διάθεση, καθώς αυτό το mood είναι που θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα άκρως ευνοϊκό κλίμα για εσένα και τα προσωπικά σου. Ωστόσο προσπάθησε να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε δεν σε εκφράζει πια, για να μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες.

DON’TS: Μην κωλώσεις να ζητήσεις υποστήριξη από κάποιους συναδέλφους σου. Ωστόσο μην αγνοήσεις τις συμβουλές που θα σου δώσουν, καθώς αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Μην εστιάζεις σε τυπικές και ανούσιες διαδικασίες, γιατί χάνεις τον χρόνο σου. Μην απογοητεύεσαι από τα ερωτικά σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε τη βελτιωμένη σου διάθεση, για να δεις τα πράγματα με ψυχραιμία και να μπορέσεις να τα διαχειριστείς με περισσότερη άνεση. Φέρε στο μυαλό σου παρελθοντικά σκηνικά και δες πως μπορούσες να τα έχεις διαχειριστεί διαφορετικά. Αυτό το κάνεις για να βελτιωθείς και όχι για να νιώσεις περίεργα ή να στεναχωρηθείς, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοήσεις τις εναλλακτικές που θα παρατηρήσεις σήμερα. Μη διστάσεις να απομακρυνθείς από σκέψεις και συναισθήματα που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να σε κρατάνε πίσω. Μην είσαι αδιάφορος ως προς τις συμφωνίες που καλείσαι να κλείσεις, γιατί ενδέχεται να πετύχεις ένα καλό οικονομικό deal. Μην επενδύεις σε όποιον να’ ναι.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πάρε μέρος σε πολλές συζητήσεις μεν, μείνε παρατηρητικός δε. Έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τα άτομα και τις καταστάσεις που σε κρατάνε πίσω. Επεξεργάσου, λοιπόν, αυτά που σου λένε τα άτομα αυτά, προκειμένου να βρεις την πηγή του κακού και να απομακρυνθείς από αυτήν. Όλο αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία, χωρίς πίεση και χωρίς φωνές.

DON’TS: Μην αφήσεις να πάει χαμένη η ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί να οργανώσεις καλύτερα τον προσωπικό σου χώρο, ώστε να μπορέσεις να νιώσεις κι εσύ λίγο πιο ασφαλής. Μην κωλώσεις να διακόψεις κάποιες συνήθειες που νιώθεις ότι δεν σε γεμίζουν πια. Μην τσακωθείς με κανέναν γενικώς και μην αναλωθείς σε αρνητικά σκηνικά. Δεν αξίζει!

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν
«Σκληρή αγάπη» 11.09.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε εθισμένη σε ουσίες, σχολίασε την αντίστοιχη εμπειρία που είχε ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Είπα-ξείπα 11.09.25

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» - Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»
Στο ψυγείο η κωμωδία 11.09.25

Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»

Ο Τζον Κλις, ο θρύλος της βρετανικής κωμωδίας και των Monty Python που δεν φημίζεται για τη διπλωματία του, έβαλε στο στόχαστρο το «δειλό» BBC για την απροθυμία του να προσβάλει ανθρώπους για τις απόψεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού
Κόσμος 12.09.25

Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού

Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησε ο ισραηλινός στρατός στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οδηγώντας τους συλληφθέντες σε μακρές πορείες μέχρι τα σημεία ελέγχου

Σύνταξη
SAFE: Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα αμυντικής θωράκιση της ΕΕ
Τι λέει η Αθήνα 11.09.25

Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο επίσημο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της ΕΕ. Πώς σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές το αίτημα.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Σκοτεινοί καιροί 11.09.25

Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και «αγαπημένου παιδιού» του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έφερε αναταραχή στον Τύπο των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη
Κόσμος 11.09.25

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη
Κοινό συμφέρον 11.09.25

Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, η σταθερότητα στη Λιβύη αποτελεί κοινό συμφέρον για Ρώμη και Άγκυρα. Στόχος, να γίνει χώρα στην οποία να μπορεί να επενδύει κανείς «υπέρ της ευημερίας όλων».

Σύνταξη
Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Και άλλες κατηγορίες 11.09.25

Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα

Σύνταξη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Συμφωνία με Βαρσοβία 11.09.25

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης

Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
