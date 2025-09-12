Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 12.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εκμεταλλεύσου την όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα γύρω σου. Κυρίως για να νιώσεις ασφαλής και να κινηθείς με τον τρόπο με τον οποίο εσύ επιθυμείς. Πες αυτά που θες, γιατί ίσως γίνουν αποδεκτά από τους άλλους ευκολότερα. Ανοίξου εσύ για να σου ανοιχτούν και οι άλλοι, αλλά δέξου κι εσύ το feedback που θα σου δώσουν, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα μπορεί να δεις κάποιες θετικές εξελίξεις. Μην κινείσαι ανοργάνωτα, αν θέλεις να προχωρήσεις τις δουλειές σου. Μη διστάσεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι στην καθημερινότητά σου. Μην πέσεις ψυχολογικά, αν υπάρξουν και κάποιες εντάσεις στα ερωτικά σου.
Ταύρος
DO’S: Γίνε αισιόδοξος για να φτιάξεις κάπως τη διάθεσή σου. Μετά θα προχωρήσεις και τις δουλειές, αλλά και τα πλάνα σου. Απομακρύνσου από σκέψεις και συμπεριφορές που πλέον δεν σε εκφράζουν καθόλου. Δες τα πάντα υπό άλλο πρίσμα, για να μπορέσεις να τα καταλάβεις καλύτερα και άρα να τα βάλεις στη θέση τους. Απόφυγε την πίεση όμως.
DON’TS: Μην αφήνεις την απογοήτευση να σε κάνει να αρνείσαι να πετάξεις από πάνω σου κάποια ανούσια πράγματα. Μην αντιδράς έντονα εξαιτίας αυτού. Μην αγνοείς την καλλιτεχνική σου πλευρά που «χτυπιέται» να βγει προς τα έξω! Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ ή και στις νέες γνωριμίες, καθώς αυτά μπορούν να σου φτιάξουν αρκετά τη μέρα!
Δίδυμοι
DO’S: Πάρε χρόνο και αποστάσεις, για να μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα με ψυχραιμία. Άσε που έτσι δεν θα σε επηρεάσει και κανείς! Εστίασε και στα ερωτικά σου αλλά και στην ψυχολογία σου. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πως κάτι πρέπει να αλλάξεις εκεί πέρα και μάλιστα γρήγορα! Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι και τόσο για το τι μπορεί να παίζεται παρασκηνιακά, καθώς η αλήθεια έχει μία τάση να βγαίνει πάντα στο φως! Μην το ξεχνάς αυτό! Μην υποστηρίξεις τις απόψεις σου με έντονο τρόπο, γιατί τότε θα φανείς εντελώς εγωιστής στους ανθρώπους γύρω σου, ενώ δεν είναι αυτή η πρόθεσή σου. Ωστόσο μην αγνοείς την αυτοφροντίδα σου.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε στις ιδέες και στα projects που τρέχεις τελευταία. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με τα επαγγελματικά σου, μπορεί όμως να σχετίζονται και με κάποιο ενδιαφέρον αντικείμενο με το οποίο καταπιάνεσαι. Πάντως κάνε ό,τι μπορείς για να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Εντόπισε τι σε εμποδίζει να προχωρήσεις μπροστά και περιόρισέ το.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που θα προκύψουν μέσω φίλων, καθώς εκεί ίσως κρύβεται κάποιο νέο γκομενάκι! Και να μην βγει το μεταξύ σας έστω θα ανανεωθείς. Κάτι είναι κι αυτό! Μην εκνευριστείς με την οικογένειά σου, αν έχει αντιρρήσεις σχετικά με κάποιες από τις αποφάσεις σου. Γενικώς μην πεις κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει.
Λέων
DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Θέλω να καταλάβεις πως υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας εκεί, σαν κάποιου είδους προστασίας, οπότε δεν έχεις παρά να νιώσεις αισιόδοξος! Οργάνωσε σωστά τις μελλοντικές σου κινήσεις. Φρόντισε να απλώνεις τις ποδάρες σου μόνο μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα!
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να σε κρατάνε πίσω. Μη γίνεις αντιδραστικός και μην τα πεις όλα έξω από τα δόντια νομίζοντας πως έτσι θα βάλεις τους πάντες στη θέση τους. Μη διστάσεις να δημιουργήσεις μόνος σου τις ευκαιρίες που θέλεις για τον εαυτό σου. Ξέρεις άλλωστε τι λένε για το βουνό, το οποίο δεν πάει μόνο του εκεί που πρέπει, σωστά;
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις θετικός κι αισιόδοξος, προκειμένου να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Αξιοποίησε τη μεγάλη ελευθερία κινήσεων που σου επιτρέπει η σημερινή μέρα. Κάνε νέες γνωριμίες γιατί μπορεί μέσω αυτών να γνωρίσεις οπτικές που δεν είχες καν σκεφτεί. Μπορεί απλά να μην τις είχες λάβει σοβαρά υπόψη σου, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.
DON’TS: Μη διστάσεις να σκεφτείς κάποια πράγματα out of the box, που λέμε, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να αφήσεις πίσω αυτά που σε έχουν κουράσει ή νιώθεις να σε περιορίζουν. Μην επιτρέψεις ούτε στις ανασφάλειες αλλά ούτε και στα παρασκηνιακά σκηνικά να σε απογοητεύσουν. Μην είσαι απρόσεκτος στο πως επικοινωνείς με τα δικά σου άτομα.
Ζυγός
DO’S: Επικεντρώσου στα θέματά σου και αγνόησε τις εξωτερικές παρεμβολές. Βρες τι είναι σημαντικό και τι όχι, για να αποφύγεις τα διλήμματα και τα πιθανά ενδεχόμενα που προκύπτουν. Βρες και τους τρόπους που μπορούν να σου φτιάξουν την ψυχολογία. Τι είναι αυτό που σε μπλοκάρει και σε κρατάει στάσιμο; Ξέρεις; Αν όχι σου αναθέτω δουλειά για το σπίτι!
DON’TS: Μην αγνοείς άλλο πια τα οικονομικά σου, γιατί εκεί επικρατεί Ο χαμός τελευταία! Ειδικά αν έχεις και ανοιχτές εκκρεμότητες, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος, αν θελήσεις να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Μη δείξεις μονομιάς την αγανάκτησή σου, γιατί οι απέναντι δεν θα καταλάβουν από που τους ήρθε και θα εξαπολύσουν πυρ εναντίον σου! Τους αδικείς;
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και του αμόρε, των φίλων ή των συνεργατών σου. Άλλαξε πρώτα αυτά που πρέπει και μετά σχολίασε το τι πρέπει να αλλάξουν οι άλλοι. Όπως ας πούμε την στάση και την συμπεριφορά σου, έτσι; Μάλιστα μπορείς να αλλάξεις και την φιλοσοφία με την οποία διαχειρίζεσαι τα πάντα.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εντάσεις στα επαγγελματικά να σε κάνουν να νιώσεις απογοητευμένος και σήμερα. Μην εκνευριστείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά, αλλά μην τα αφήσεις ούτε να αλλάξουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω σου. Μην αποσπάσαι από αυτά που συμβαίνουν, για να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας όλα αυτά που σου ανατίθενται.
Τοξότης
DO’S: Πρώτα βάλε την καθημερινότητά σου σε μία σειρά, για να μπορέσεις μετά να αλλάξεις άνετα και τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Βρες χρόνο τόσο για σένα όσο και για τα ενδιαφέροντά σου. Άλλωστε αν τα δρομολογήσεις όλα όπως πρέπει και όταν πρέπει, θα σου μείνει χρόνος, σωστά; Παράλληλα βγάλε το δημιουργικό σου κομμάτι προς τα έξω.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποια συζήτηση, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί εκεί πέρα. Μην απογοητευτείς από αυτά που μπορεί να ακούσεις από φίλους ή ακόμα και από κάποιους συναδέλφους σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις τις εντάσεις. Ωστόσο μη διστάσεις να βάλεις κάποια όρια, ναι;
Αιγόκερως
DO’S: Εξωτερίκευσε τη δημιουργική σου διάθεση, καθώς αυτό το mood είναι που θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα άκρως ευνοϊκό κλίμα για εσένα και τα προσωπικά σου. Ωστόσο προσπάθησε να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε δεν σε εκφράζει πια, για να μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες.
DON’TS: Μην κωλώσεις να ζητήσεις υποστήριξη από κάποιους συναδέλφους σου. Ωστόσο μην αγνοήσεις τις συμβουλές που θα σου δώσουν, καθώς αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Μην εστιάζεις σε τυπικές και ανούσιες διαδικασίες, γιατί χάνεις τον χρόνο σου. Μην απογοητεύεσαι από τα ερωτικά σου.
Υδροχόος
DO’S: Αξιοποίησε τη βελτιωμένη σου διάθεση, για να δεις τα πράγματα με ψυχραιμία και να μπορέσεις να τα διαχειριστείς με περισσότερη άνεση. Φέρε στο μυαλό σου παρελθοντικά σκηνικά και δες πως μπορούσες να τα έχεις διαχειριστεί διαφορετικά. Αυτό το κάνεις για να βελτιωθείς και όχι για να νιώσεις περίεργα ή να στεναχωρηθείς, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοήσεις τις εναλλακτικές που θα παρατηρήσεις σήμερα. Μη διστάσεις να απομακρυνθείς από σκέψεις και συναισθήματα που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να σε κρατάνε πίσω. Μην είσαι αδιάφορος ως προς τις συμφωνίες που καλείσαι να κλείσεις, γιατί ενδέχεται να πετύχεις ένα καλό οικονομικό deal. Μην επενδύεις σε όποιον να’ ναι.
Ιχθύες
DO’S: Πάρε μέρος σε πολλές συζητήσεις μεν, μείνε παρατηρητικός δε. Έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τα άτομα και τις καταστάσεις που σε κρατάνε πίσω. Επεξεργάσου, λοιπόν, αυτά που σου λένε τα άτομα αυτά, προκειμένου να βρεις την πηγή του κακού και να απομακρυνθείς από αυτήν. Όλο αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία, χωρίς πίεση και χωρίς φωνές.
DON’TS: Μην αφήσεις να πάει χαμένη η ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί να οργανώσεις καλύτερα τον προσωπικό σου χώρο, ώστε να μπορέσεις να νιώσεις κι εσύ λίγο πιο ασφαλής. Μην κωλώσεις να διακόψεις κάποιες συνήθειες που νιώθεις ότι δεν σε γεμίζουν πια. Μην τσακωθείς με κανέναν γενικώς και μην αναλωθείς σε αρνητικά σκηνικά. Δεν αξίζει!
