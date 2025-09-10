newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 16:27
Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 18χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό 13χρονου
Ελλάδα 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:51

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 18χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό 13χρονου

Το θύμα ένα 13χρονο αγόρι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σύνταξη
Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Τι είπε ο πατέρας του 13χρονου

Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω την γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στην γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του», είπε ο πατέρας του 13χρονου, μιλώντας στo Mega.

«Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα και βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα. Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.

Το ανήλικο θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Κόσμος 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σπορ 10.09.25

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αρθρο που εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την πορεία της στο Eurobasket, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
«Τι στο καλό να φορέσω;» – Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα
A midlife crisis 10.09.25

«Τι στο καλό να φορέσω;» - Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα

«Οι βεβαιότητες της νιότης ξεγλιστρούν και βρίσκομαι σε μια κρίση ταυτότητας όσον αφορά την ενδυμασία. Το γεγονός ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να προσδιορίσεις τι είναι «κουλ» δεν βοηθάει. Πού στέκεται λοιπόν ένας μέσος άντρας που απλώς ελπίζει για το καλύτερο;» γράφει ο Larry Ryan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη
Παλαιστίνη 10.09.25

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο