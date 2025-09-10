Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Τι είπε ο πατέρας του 13χρονου

Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω την γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στην γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του», είπε ο πατέρας του 13χρονου, μιλώντας στo Mega.

«Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα και βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα. Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.

Το ανήλικο θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη.