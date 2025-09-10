Θεσσαλονίκη: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη σε πολυκατοικία που μένει σωφρονιστικός υπάλληλος
Ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε σωφρονιστικός υπάλληλος, τον περασμένο Ιούλιο
Ομάδα με την ονομασία Sagre Nero ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη τον περασμένο Ιούλιο σε είσοδο πολυκατοικίας, στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει σωφρονιστικός υπάλληλος.
Η ανακοίνωση της ομάδας για την έκρηξη στη Θεσσαλονίκη
Με ανάρτησή της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αναφέρει ότι επελέγη ο συγκεκριμένος σωφρονιστικός υπάλληλος για να αρχίσει «μια σειρά νέων επιθέσεων σε διευθυντές, αρχιφύλακες, υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και φορείς που σχετίζονται με νόμους και φυλακές».
Υπενθυμίζεται ότι από την τότε έκρηξη ένας άντρας και μια γυναίκα τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
