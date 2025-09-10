Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 10.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άρπαξε κάθε πληροφορία και γύρνα την υπέρ σου. Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις δυνάμεις, ώστε να πάρεις μετά και τις κατάλληλες αποφάσεις. Αν εντοπίσεις κάτι που σου προκαλεί πόνο, αλλά δεν φταις εσύ γι’ αυτό, τότε προτίμησε να το αγνοήσεις εντελώς. Πάρε αποστάσεις από κάποια άτομα, αλλά γεφύρωσε την απόσταση που υπάρχει με κάποια άλλα.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση της μέρας, γιατί δεν θα σου μείνει ενέργεια να διαχειριστείς τις αμέτρητες συνειδητοποιήσεις που θα συμβούν. Μη γίνεσαι παρορμητικός, όταν εκφράζεις τις ιδέες σου, ειδικά απέναντι στους συναδέλφους σου. Μη γίνεσαι ούτε αντιδραστικός απέναντι σε οτιδήποτε δεν σου αρέσει, γιατί αυτό θα προκαλέσει καυγάδες.
Ταύρος
DO’S: Πάρε αποστάσεις από ορισμένα άτομα και για να ηρεμήσεις, αλλά και για να παραμείνεις συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Ωστόσο αν συνειδητοποιήσεις ότι σου λείπουν τρέλα, τότε κάνε και κάνα βήμα πίσω. Γενικώς απόφυγε να κινηθείς ή να αποφασίσεις το οτιδήποτε βιαστικά. Γίνε πιο ξεκάθαρος και συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς.
DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Στα επαγγελματικά, μην κοντραριστείς λόγω αυτών που θα μάθεις εντελώς από σπόντα. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που αφορούν άλλα άτομα. Κοινώς κουτσομπολιά. Μην εθελοτυφλείς. Μην κοιτάς, δηλαδή, από την άλλη, επειδή κάτι σε πονάει. Κι αυτό γιατί, αν το αναγνωρίσεις, τότε θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Αφού καταλαβαίνεις ότι υπάρχει δυσκολία στην συνεννόηση και μια μεγάλη απόσταση απόψεων, γιατί δεν αποφασίζεις να κάνεις κάτι γι’ αυτό; Από πλευράς σου, ας πούμε, μπορείς να σταματήσεις να αγνοείς τα άτομα γύρω σου, μπας και τους δώσεις το κίνητρο να σε ακούσουν κι εκείνοι. Παράλληλα σταμάτα τις δικαιολογίες- ακόμα και προς τον εαυτό σου.
DON’TS: Μην πέφτεις ψυχολογικά απλά και μόνο επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι οι αλλαγές που κάνεις τώρα σίγουρα φέρουν συνέπειες. Υπολόγισε και τα απρόοπτα, έτσι; Στα ερωτικά, αλλά και στην παρέα, μην απαιτείς να σε ακούν και να σε καταλαβαίνουν οι απέναντι, ειδικά αν είναι να εκφράζεσαι με ένταση! Μην αρχίσεις τα παράπονα όμως κι εσύ. Γκρινιάρη!
Καρκίνος
DO’S: Παρατήρησε τους πάντες γύρω σου, για να βρεις ποιοι είναι αυτοί που έχουν πάρει αποστάσεις από εσένα. Αν διαπιστώσεις ότι αυτό αφορά τον σύντροφό σου, τότε προσπάθησε να βρεις το γιατί. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα λίγο πιο προσεκτικά, καθώς θα συμβούν διάφορα γεγονότα που θα σε εκνευρίσουν λίγο.
DON’TS: Κινείσαι πάνω σε λεπτές γραμμές και ισορροπίες, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε πιέσει. Μα τι σου λέω τώρα κι εσένα! Μην αναβάλεις να πάρεις ορισμένες αποφάσεις, ακόμα κι αν δεν είναι εύκολες. Μην αρνείσαι να δεχτείς συμβουλές και μην το παίζεις πάντα θύμα. Μη διστάσεις όμως να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου και να τις φέρεις στα μέτρα σου.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς τα ζόρικα σκηνικά που θα προκύψουν. Επειδή πρέπει να δεις τα πάντα λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί δε δοκιμάζεις να απομακρυνθείς από τις καταστάσεις ή τα άτομα που δεν σε βοηθούν να παραμείνεις ψύχραιμος όταν καλείσαι να το κάνεις; Δες με άλλο μάτι αυτά που έχεις να κάνεις, αλλά δες και αν έχεις τις δυνάμεις γι’ αυτά.
DON’TS: Μη γίνεσαι βαρύς κι απόλυτος λόγω του ότι έχεις να κάνεις πολλές και δύσκολες αλλαγές. Μη γίνεσαι υπερβολικός, όταν προσπαθείς να υποστηρίξεις τον εαυτό και τις απόψεις σου, γιατί τότε δεν τις γλιτώνεις τις συγκρούσεις. Μην υπεραναλύσεις τις ανασφάλειές σου. Μην εστιάζεις μόνο στα «πρέπει», γιατί έτσι θα χάσεις όλη σου την χαρά!
Παρθένος
DO’S: Διαχειρίσου ψύχραιμα τα βαθιά κι έντονα συναισθήματά σου, αλλά κράτα και τα μάτια σου ανοιχτά, προκειμένου να αντιληφθείς ποιες καταστάσεις γύρω σου δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνουν. Μάλιστα ίσως συνειδητοποιήσεις πως κάποια άτομα έχουν απομακρυνθεί από εσένα. Όμως αν τα πάντα κυλάνε ευκολότερα από τότε, μήπως κέρδισες εσύ;
DON’TS: Μην προσπαθείς να κλείσεις μέσα σου τα έντονα σκηνικά που σου προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, γιατί δεν θα τα ξεπεράσεις ποτέ. Αντιθέτως κοίτα τα κατάματα! Ωστόσο μην τα αναπαράγεις συνέχεια! Όχου πια! Μην πέφτεις στην παγίδα της υπερανάλυσης. Μην πιστέψεις αυτούς που θα σου τάξουν πολλά χρήματα, γιατί πρόκειται για scammers.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να βρεις τον λόγο για τον οποίο κάποιοι σε έχουν κάνει στην μπάντα, που λέμε. Απόφυγε να απογοητευτείς από αυτά που θα μάθεις ή θα συνειδητοποιήσεις, ακόμα κι αν δεν σου αρέσουν. Αποδέξου τις αποφάσεις που σου παρουσιάζουν ως τετελεσμένες, γιατί δεν έχεις κι άλλη επιλογή, έτσι; Σταμάτα να βγάζεις ένταση στα δικά σου άτομα.
DON’TS: Μην συγκρουστείς ανάμεσα στα «θέλω» και στα «πρέπει» σου, αλλά μην κωλώσεις να πάρεις και κάποια ωφέλιμη για σένα απόφαση. Μην αφήσεις πάντως τις πληγές και τα τραύματά σου να σε νικήσουν. Μην προσπαθήσεις να ηρεμήσεις το μυαλό σου με το να εκμεταλλευτείς κάποιες καινούργιες γνωριμίες που έχεις κάνει τώρα τελευταία.
Σκορπιός
DO’S: Πέρνα από κόσκινο τις συνήθειες και τα κομμάτια της δουλειάς σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να εστιάσεις στις αλλαγές που πρέπει να κάνεις σε αυτούς τους τομείς. Ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά, όπου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που δεν σε εκφράζουν καθόλου ή δεν σε βοηθάνε να κυνηγήσεις αυτό το κάτι παραπάνω που θέλεις.
DON’TS: Μην στεναχωριέσαι για τις αποστάσεις που έχουν προκύψει μεταξύ εσού και κάποιων ατόμων, καθώς είναι για καλό. Μην χαλαστείς από κάποια σχόλια που θα ακούσεις μέσα στη μέρα. Μη δώσεις καμία σημασία. Μη νομίζεις πως θα πετύχεις αυτά που θες χωρίς κόπο, έτσι; Μην προσπαθήσεις να χωρέσεις κι άλλα καρπούζια κάτω από μια μασχάλη.
Τοξότης
DO’S: Πάρε τα πράγματα στα χέρια σου, αφού τα δεις όλα λίγο πιο σοβαρά. Έτσι θα βρεις τι είναι αυτό που χρειάζεται να αλλάξεις, προκειμένου όχι μόνο να εξελιχθείς, αλλά και να απελευθερωθείς από οτιδήποτε σε πιέζει και σε επηρεάζει αρνητικά ψυχολογικά. Απόφυγε τις αντιδραστικές και τις πεισματικές κινήσεις. Θυμήσου να πηγαίνεις ένα βήμα τη φορά.
DON’TS: Μην παίρνεις κατάκαρδα το γεγονός πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ εσού και των ανθρώπων γύρω σου, γιατί θα καταλήξεις να σε βάλεις σε μπελάδες και καυγάδες χωρίς να υπάρχει λόγος! Μην πάρεις ούτε αχρείαστες αποστάσεις. Μην σκύψεις το κεφάλι στις ευθύνες που έχεις αναλάβει, γιατί αυτές πρέπει να βγουν όπως και να έχει.
Αιγόκερως
DO’S: Συνέχισε να κρατάς τις αποστάσεις σου με συγκεκριμένα άτομα, ώστε να παρατηρήσεις λίγο το πως εξελίσσονται τα συναισθήματά σου ή το κλίμα στην οικογένεια και στο σπίτι. Αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει αποστάσεις από εσένα εξέτασε το αν και σε τι βαθμό αυτό σε επηρεάζει. Κλείσε μέσα σου τους κύκλους που πρέπει, για να προχωρήσεις.
DON’TS: Μη διοχετεύσεις όλη σου την ένταση στα επαγγελματικά. Μην τσακωθείς λόγω του εκνευρισμού σου ή των διαφορετικών απόψεων. Μη γίνεσαι αντιδραστικός. Μην αφήσεις παλιά τραύματα να ξανά ξυπνήσουν, γιατί ίσως σου βγάλουν κάποιες παλιές και όχι ωφέλιμες συμπεριφορές. Μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί πρόκειται να πάνε καλά.
Υδροχόος
DO’S: Πρόσεξε το πως εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, ώστε να αποφύγεις τους καυγάδες. Απόφυγε το πείσμα, την αντιδραστικότητα ή και το να πάρεις αποστάσεις από διάφορα άτομα, γιατί δεν θα πετύχεις και κάτι με αυτό τον τρόπο. Μπορείς να συζητήσεις ανοιχτά για αυτά που σε προβληματίζουν αποφεύγοντας να πας τάπα όποιον σε κάνει να νιώθεις άβολα.
DON’TS: Μην κινηθείς παρορμητικά επειδή έχεις μπει σε διαδικασία να σκέφτεσαι υπερβολικά κάποια πράγματα. Μη βιάζεσαι γενικώς, γιατί τότε αγνοείς τα ενδεχόμενα που υπάρχουν και ίσως κάνεις λάθη. Μην απορρίψεις εναλλακτικές, επειδή βλέπεις τις αποφάσεις που έχεις πάρει ήδη ως μονόδρομο. Δεν είναι κακό να δώσεις δίκιο και σε κάποιον άλλον, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Πρέπει να δεις τα πάντα γύρω σου για αυτό που πραγματικά είναι. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά πρέπει να σταματήσεις να τα βλέπεις όλα πίσω από τα ροζ- ρομαντικά γυαλάκια σου. Η ζωή είναι σκληρή- I know! Πρέπει να προσαρμοστείς στις εξελίξεις, αν θες να εναρμονιστείς με το κλίμα και να πας μπροστά. Κάνε και αυτά που θέλεις όμως.
DON’TS: Μην επιμένεις στο να γίνονται όλα με τον δικό σου τρόπο. Μην θεωρείς πως εξαρτάσαι ακόμα από παλιές, αρνητικές ή και στρεσογόνες καταστάσεις (/άτομα). Οπότε μη διστάζεις να το κλείσεις το ρημάδι το κεφάλαιο! Ναι σε αυτό που πονάει αναφέρομαι! Ταυτόχρονα μην απομακρυνθείς από τα λάθος άτομα λόγω του ότι έχεις πολλά νεύρα! Αμάν!
