Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 10.09.2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 10.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Άρπαξε κάθε πληροφορία και γύρνα την υπέρ σου. Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις δυνάμεις, ώστε να πάρεις μετά και τις κατάλληλες αποφάσεις. Αν εντοπίσεις κάτι που σου προκαλεί πόνο, αλλά δεν φταις εσύ γι’ αυτό, τότε προτίμησε να το αγνοήσεις εντελώς. Πάρε αποστάσεις από κάποια άτομα, αλλά γεφύρωσε την απόσταση που υπάρχει με κάποια άλλα.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση της μέρας, γιατί δεν θα σου μείνει ενέργεια να διαχειριστείς τις αμέτρητες συνειδητοποιήσεις που θα συμβούν. Μη γίνεσαι παρορμητικός, όταν εκφράζεις τις ιδέες σου, ειδικά απέναντι στους συναδέλφους σου. Μη γίνεσαι ούτε αντιδραστικός απέναντι σε οτιδήποτε δεν σου αρέσει, γιατί αυτό θα προκαλέσει καυγάδες.

Ταύρος

DO’S: Πάρε αποστάσεις από ορισμένα άτομα και για να ηρεμήσεις, αλλά και για να παραμείνεις συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Ωστόσο αν συνειδητοποιήσεις ότι σου λείπουν τρέλα, τότε κάνε και κάνα βήμα πίσω. Γενικώς απόφυγε να κινηθείς ή να αποφασίσεις το οτιδήποτε βιαστικά. Γίνε πιο ξεκάθαρος και συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς.

DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Στα επαγγελματικά, μην κοντραριστείς λόγω αυτών που θα μάθεις εντελώς από σπόντα. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που αφορούν άλλα άτομα. Κοινώς κουτσομπολιά. Μην εθελοτυφλείς. Μην κοιτάς, δηλαδή, από την άλλη, επειδή κάτι σε πονάει. Κι αυτό γιατί, αν το αναγνωρίσεις, τότε θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις.

Δίδυμοι

DO’S: Αφού καταλαβαίνεις ότι υπάρχει δυσκολία στην συνεννόηση και μια μεγάλη απόσταση απόψεων, γιατί δεν αποφασίζεις να κάνεις κάτι γι’ αυτό; Από πλευράς σου, ας πούμε, μπορείς να σταματήσεις να αγνοείς τα άτομα γύρω σου, μπας και τους δώσεις το κίνητρο να σε ακούσουν κι εκείνοι. Παράλληλα σταμάτα τις δικαιολογίες- ακόμα και προς τον εαυτό σου.

DON’TS: Μην πέφτεις ψυχολογικά απλά και μόνο επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι οι αλλαγές που κάνεις τώρα σίγουρα φέρουν συνέπειες. Υπολόγισε και τα απρόοπτα, έτσι; Στα ερωτικά, αλλά και στην παρέα, μην απαιτείς να σε ακούν και να σε καταλαβαίνουν οι απέναντι, ειδικά αν είναι να εκφράζεσαι με ένταση! Μην αρχίσεις τα παράπονα όμως κι εσύ. Γκρινιάρη!

Καρκίνος

DO’S: Παρατήρησε τους πάντες γύρω σου, για να βρεις ποιοι είναι αυτοί που έχουν πάρει αποστάσεις από εσένα. Αν διαπιστώσεις ότι αυτό αφορά τον σύντροφό σου, τότε προσπάθησε να βρεις το γιατί. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα λίγο πιο προσεκτικά, καθώς θα συμβούν διάφορα γεγονότα που θα σε εκνευρίσουν λίγο.

DON’TS: Κινείσαι πάνω σε λεπτές γραμμές και ισορροπίες, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε πιέσει. Μα τι σου λέω τώρα κι εσένα! Μην αναβάλεις να πάρεις ορισμένες αποφάσεις, ακόμα κι αν δεν είναι εύκολες. Μην αρνείσαι να δεχτείς συμβουλές και μην το παίζεις πάντα θύμα. Μη διστάσεις όμως να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου και να τις φέρεις στα μέτρα σου.

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς τα ζόρικα σκηνικά που θα προκύψουν. Επειδή πρέπει να δεις τα πάντα λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί δε δοκιμάζεις να απομακρυνθείς από τις καταστάσεις ή τα άτομα που δεν σε βοηθούν να παραμείνεις ψύχραιμος όταν καλείσαι να το κάνεις; Δες με άλλο μάτι αυτά που έχεις να κάνεις, αλλά δες και αν έχεις τις δυνάμεις γι’ αυτά.

DON’TS: Μη γίνεσαι βαρύς κι απόλυτος λόγω του ότι έχεις να κάνεις πολλές και δύσκολες αλλαγές. Μη γίνεσαι υπερβολικός, όταν προσπαθείς να υποστηρίξεις τον εαυτό και τις απόψεις σου, γιατί τότε δεν τις γλιτώνεις τις συγκρούσεις. Μην υπεραναλύσεις τις ανασφάλειές σου. Μην εστιάζεις μόνο στα «πρέπει», γιατί έτσι θα χάσεις όλη σου την χαρά!

Παρθένος

DO’S: Διαχειρίσου ψύχραιμα τα βαθιά κι έντονα συναισθήματά σου, αλλά κράτα και τα μάτια σου ανοιχτά, προκειμένου να αντιληφθείς ποιες καταστάσεις γύρω σου δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνουν. Μάλιστα ίσως συνειδητοποιήσεις πως κάποια άτομα έχουν απομακρυνθεί από εσένα. Όμως αν τα πάντα κυλάνε ευκολότερα από τότε, μήπως κέρδισες εσύ;

DON’TS: Μην προσπαθείς να κλείσεις μέσα σου τα έντονα σκηνικά που σου προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, γιατί δεν θα τα ξεπεράσεις ποτέ. Αντιθέτως κοίτα τα κατάματα! Ωστόσο μην τα αναπαράγεις συνέχεια! Όχου πια! Μην πέφτεις στην παγίδα της υπερανάλυσης. Μην πιστέψεις αυτούς που θα σου τάξουν πολλά χρήματα, γιατί πρόκειται για scammers.

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να βρεις τον λόγο για τον οποίο κάποιοι σε έχουν κάνει στην μπάντα, που λέμε. Απόφυγε να απογοητευτείς από αυτά που θα μάθεις ή θα συνειδητοποιήσεις, ακόμα κι αν δεν σου αρέσουν. Αποδέξου τις αποφάσεις που σου παρουσιάζουν ως τετελεσμένες, γιατί δεν έχεις κι άλλη επιλογή, έτσι; Σταμάτα να βγάζεις ένταση στα δικά σου άτομα.

DON’TS: Μην συγκρουστείς ανάμεσα στα «θέλω» και στα «πρέπει» σου, αλλά μην κωλώσεις να πάρεις και κάποια ωφέλιμη για σένα απόφαση. Μην αφήσεις πάντως τις πληγές και τα τραύματά σου να σε νικήσουν. Μην προσπαθήσεις να ηρεμήσεις το μυαλό σου με το να εκμεταλλευτείς κάποιες καινούργιες γνωριμίες που έχεις κάνει τώρα τελευταία.

Σκορπιός

DO’S: Πέρνα από κόσκινο τις συνήθειες και τα κομμάτια της δουλειάς σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να εστιάσεις στις αλλαγές που πρέπει να κάνεις σε αυτούς τους τομείς. Ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά, όπου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που δεν σε εκφράζουν καθόλου ή δεν σε βοηθάνε να κυνηγήσεις αυτό το κάτι παραπάνω που θέλεις.

DON’TS: Μην στεναχωριέσαι για τις αποστάσεις που έχουν προκύψει μεταξύ εσού και κάποιων ατόμων, καθώς είναι για καλό. Μην χαλαστείς από κάποια σχόλια που θα ακούσεις μέσα στη μέρα. Μη δώσεις καμία σημασία. Μη νομίζεις πως θα πετύχεις αυτά που θες χωρίς κόπο, έτσι; Μην προσπαθήσεις να χωρέσεις κι άλλα καρπούζια κάτω από μια μασχάλη.

Τοξότης

DO’S: Πάρε τα πράγματα στα χέρια σου, αφού τα δεις όλα λίγο πιο σοβαρά. Έτσι θα βρεις τι είναι αυτό που χρειάζεται να αλλάξεις, προκειμένου όχι μόνο να εξελιχθείς, αλλά και να απελευθερωθείς από οτιδήποτε σε πιέζει και σε επηρεάζει αρνητικά ψυχολογικά. Απόφυγε τις αντιδραστικές και τις πεισματικές κινήσεις. Θυμήσου να πηγαίνεις ένα βήμα τη φορά.

DON’TS: Μην παίρνεις κατάκαρδα το γεγονός πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ εσού και των ανθρώπων γύρω σου, γιατί θα καταλήξεις να σε βάλεις σε μπελάδες και καυγάδες χωρίς να υπάρχει λόγος! Μην πάρεις ούτε αχρείαστες αποστάσεις. Μην σκύψεις το κεφάλι στις ευθύνες που έχεις αναλάβει, γιατί αυτές πρέπει να βγουν όπως και να έχει.

Αιγόκερως

DO’S: Συνέχισε να κρατάς τις αποστάσεις σου με συγκεκριμένα άτομα, ώστε να παρατηρήσεις λίγο το πως εξελίσσονται τα συναισθήματά σου ή το κλίμα στην οικογένεια και στο σπίτι. Αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει αποστάσεις από εσένα εξέτασε το αν και σε τι βαθμό αυτό σε επηρεάζει. Κλείσε μέσα σου τους κύκλους που πρέπει, για να προχωρήσεις.

DON’TS: Μη διοχετεύσεις όλη σου την ένταση στα επαγγελματικά. Μην τσακωθείς λόγω του εκνευρισμού σου ή των διαφορετικών απόψεων. Μη γίνεσαι αντιδραστικός. Μην αφήσεις παλιά τραύματα να ξανά ξυπνήσουν, γιατί ίσως σου βγάλουν κάποιες παλιές και όχι ωφέλιμες συμπεριφορές. Μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί πρόκειται να πάνε καλά.

Υδροχόος

DO’S: Πρόσεξε το πως εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, ώστε να αποφύγεις τους καυγάδες. Απόφυγε το πείσμα, την αντιδραστικότητα ή και το να πάρεις αποστάσεις από διάφορα άτομα, γιατί δεν θα πετύχεις και κάτι με αυτό τον τρόπο. Μπορείς να συζητήσεις ανοιχτά για αυτά που σε προβληματίζουν αποφεύγοντας να πας τάπα όποιον σε κάνει να νιώθεις άβολα.

DON’TS: Μην κινηθείς παρορμητικά επειδή έχεις μπει σε διαδικασία να σκέφτεσαι υπερβολικά κάποια πράγματα. Μη βιάζεσαι γενικώς, γιατί τότε αγνοείς τα ενδεχόμενα που υπάρχουν και ίσως κάνεις λάθη. Μην απορρίψεις εναλλακτικές, επειδή βλέπεις τις αποφάσεις που έχεις πάρει ήδη ως μονόδρομο. Δεν είναι κακό να δώσεις δίκιο και σε κάποιον άλλον, έτσι;

Ιχθύες

DO’S: Πρέπει να δεις τα πάντα γύρω σου για αυτό που πραγματικά είναι. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά πρέπει να σταματήσεις να τα βλέπεις όλα πίσω από τα ροζ- ρομαντικά γυαλάκια σου. Η ζωή είναι σκληρή- I know! Πρέπει να προσαρμοστείς στις εξελίξεις, αν θες να εναρμονιστείς με το κλίμα και να πας μπροστά. Κάνε και αυτά που θέλεις όμως.

DON’TS: Μην επιμένεις στο να γίνονται όλα με τον δικό σου τρόπο. Μην θεωρείς πως εξαρτάσαι ακόμα από παλιές, αρνητικές ή και στρεσογόνες καταστάσεις (/άτομα). Οπότε μη διστάζεις να το κλείσεις το ρημάδι το κεφάλαιο! Ναι σε αυτό που πονάει αναφέρομαι! Ταυτόχρονα μην απομακρυνθείς από τα λάθος άτομα λόγω του ότι έχεις πολλά νεύρα! Αμάν!

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 5η μέρα

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Ποιος είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι
Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ'Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ'Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Έφη Αλεβίζου
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα επανεκτιμάται ως μια από τις πιο ισχυρές επιρροές στη μόδα και τη διακόσμηση, με τον Μανόλο Μπλάνικ και νέες ιστορικές προσεγγίσεις να φωτίζουν τη διαχρονική της κληρονομιά

Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή
Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή

Το YouTube έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο του NFL, μεταδίδοντας τον πρώτο του αποκλειστικό αγώνα και επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της τηλεόρασης βρίσκεται πλέον στο streaming

Λουκάς Καρνής
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)
Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Λιθουανία μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης για να τον συμπληρώσει με Ελλάδα!

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη
Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη

Η Εθνική μας ομάδα γράφει ιστορία με την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης βάζει την «σφραγίδα» του, θριαμβεύοντας και στην άκρη του πάγκου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»
Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματικός αρχηγός, φρόντισε να «προσγειώσει» τους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας κι ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε τη Λιθουανία με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα δώσει μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό.

Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

