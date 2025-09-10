DO’S: Άρπαξε κάθε πληροφορία και γύρνα την υπέρ σου. Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις δυνάμεις, ώστε να πάρεις μετά και τις κατάλληλες αποφάσεις. Αν εντοπίσεις κάτι που σου προκαλεί πόνο, αλλά δεν φταις εσύ γι’ αυτό, τότε προτίμησε να το αγνοήσεις εντελώς. Πάρε αποστάσεις από κάποια άτομα, αλλά γεφύρωσε την απόσταση που υπάρχει με κάποια άλλα.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση της μέρας, γιατί δεν θα σου μείνει ενέργεια να διαχειριστείς τις αμέτρητες συνειδητοποιήσεις που θα συμβούν. Μη γίνεσαι παρορμητικός, όταν εκφράζεις τις ιδέες σου, ειδικά απέναντι στους συναδέλφους σου. Μη γίνεσαι ούτε αντιδραστικός απέναντι σε οτιδήποτε δεν σου αρέσει, γιατί αυτό θα προκαλέσει καυγάδες.