Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Ακυρώνει τη συναυλία του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ που στηρίζει τον Πούτιν

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη συναυλία του διάσημου Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ.

Ο μουσικός είναι γνωστός για την φιλική του σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και γι αυτό το λόγο έχει αποκλειστεί από συναυλίες στη Δύση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο 50χρονος πιανίστας τιμήθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018 με το Βραβείο της Τιμής ,ενώ τον Φεβρουάριο του 2022 ακυρώθηκε η εμφάνισή του με την Κρατική ορχήστρα της Βιέννης λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση της ΚΟΑ

«Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του».