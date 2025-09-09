Ένας 34χρονος γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο που έκοβε δέντρα

Δημοτικό υπάλληλο ξυλοκόπησε ένας 34χρονος στην Ευκαρπία, στη Θεσσαλονίκη, όσο εργαζόταν.

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 61 ετών υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας του δήμου Παύλου Μελά, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, την ώρα που εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων.

Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε η κοπή ενός μικρού δένδρου, το οποίο είχε φυτέψει ο 34χρονος. Ξεσπώντας την οργή του πάνω στον δημοτικό υπάλληλο, τού επιτέθηκε με μπουνιά, ενώ προκάλεσε φθορές στο χαρτοκοπτικό μηχάνημα.

Ο 34χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.