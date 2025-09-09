Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, ένας 33χρονος στη Θεσσαλονίκη, που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο, επειδή επιτέθηκε με σπασμένο γυαλί και τραυμάτισε τους γονείς και τον αδελφό του, αντιδρώντας σε ευχέλαιο που έκανε ιερέας – προσκεκλημένος της οικογενείας – στο σπίτι τους.

«Καθόμασταν στο τραπέζι και κάποια στιγμή ο ιερέας είπε να διαβάσει μια «ευχούλα». Τη στιγμή που σηκώθηκε, ο γιος μου αντέδρασε κι άρχισε να φωνάζει», κατέθεσε ο πατέρας με εμφανή τα σημάδια της επίθεσης στο κεφάλι του.

Όπως ανέφερε, η αντίδραση του γιου του τον αιφνιδίασε- «άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί, έτριζαν όλα τα παράθυρα, θα μπορούσε να με σκοτώσει…» ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ. Στο ακροατήριο κατέθεσαν -επίσης- η μητέρα και ο αδελφός του κατηγορούμενου, που, περιέγραψαν το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες στο σπίτι τους.

«Θεωρώ πως με την αγάπη που θα του δείξουμε δεν θα κάνει κάτι κακό» υπογράμμισε ο αδελφός του.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 33χρονου, όταν ενημερώθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας και διεκόμισαν τα θύματα σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τι είπε στην απολογία του ο δράστης

Στην απολογία του ο 33χρονος έδειξε να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε. «Αν είναι ζωντανοί ή νεκροί δεν κάνει διαφορά. Έχω πλήρη συνείδηση των πράξεών μου. Δεν έχω σχέση μαζί τους» απολογήθηκε, μεταξύ άλλων.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ του έδειξε τον δρόμο προς τη φυλακή, αφού η έφεση αποφασίστηκε να να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.