Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός σε οτιδήποτε κι αν κληθείς να κάνεις. Αν χρειαστείς κάπου κάποια βοήθεια, να την ζητήσεις μεν, με ευγενικό και όμορφο τρόπο δε. Πάντως μπορείς να είσαι ήρεμος καθόλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας, καθώς θα δεις πως τελικά μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλα αρκετά εύκολα και γρήγορα.
DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα και μην κάνεις λάθη, όταν αντιληφθείς ότι από κάπου έχεις λάβει μισές ή παραποιημένες πληροφορίες. Μην έρθεις σε ρήξη με τους άλλους εξαιτίας αυτού του χάους. Για να το αποφύγεις δεν πρέπει να πεις πολλά και άσχημα πάνω στα νεύρα σου. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα και μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις.
Ταύρος
DO’S: Πάρε και τον χρόνο σου, αλλά πάρε και τις αποστάσεις σου από τους άλλους, προκειμένου να ασχοληθείς κυρίως με αυτά που μπορούν να σε χαλαρώσουν. Έπειτα οργάνωσε λίγο πιο σωστά τις κινήσεις και το πρόγραμμά σου. Παράλληλα, αξιοποίησε και την ηρεμία της σημερινής μέρας, για να κινηθείς με μία παραπάνω άνεση και ελευθερία.
DON’TS: Μην μπερδευτείς από τις πληροφορίες που θα λάβεις μέσω ορισμένων παρασκηνιακών συζητήσεων. Ωστόσο πρέπει να προσέξεις λίγο, ώστε να μην εκτεθείς πολύ. Ούτε και να εκθέσεις κάποιον άλλο όμως. Πάρτο σαν ένα μάθημα και αποφάσισε να μην εμπλακείς ξανά σε κουτσομπολιά και συζητήσεις που περιέχουν σχόλια και χαρακτηρισμούς.
Δίδυμοι
DO’S: Μιας και που έχεις την ανάγκη να ανοιχτείς και να γίνεις πιο κοινωνικός, κανόνισε να βρεθείς με τους φίλους σου ή ακόμα και να κάνεις εντελώς καινούργιες γνωριμίες. Πρόσεξε, όμως, το κενό ανάμεσα στο «είμαι φίλος με τους άλλους και δε με παρεξηγούν» και στο «τα λέω χύμα και τσουβαλάτα και μου αξίζει όντως το να με παρεξηγήσουν», έτσι;
DON’TS: Μην αναλύεις αυτά που λένε οι φίλοι σου σε υπερβολικό βαθμό, γιατί τότε θα αρχίσεις να παρατηρείς κάποια κομμάτια που σε ενοχλούν ή που σε θίγουν. Μην είσαι απρόσεκτος, λοιπόν, στο πως απαντάς στα σχόλια που ακούς, γιατί είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Παράλληλα, μη βαριέσαι να επεξηγήσεις τα λεγόμενά σου.
Καρκίνος
DO’S: Τα επαγγελματικά σου σε καλούν να συγκεντρωθείς και να εστιάσεις σε αυτά. Επομένως πρέπει να αποφύγεις να αποπροσανατολιστείς από εξωτερικούς παράγοντες ή να μπεις στη διαδικασία να συζητήσεις διάφορα που είναι προφανή. Χαμένος χρόνος! Άλλωστε πρόκειται για μία ήπια μέρα η οποία σου επιτρέπει να παραμείνεις μόνο στην παρατήρηση.
DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος ή και περίεργος στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι λόγω του ότι βλέπεις τους γύρω σου να έχουν μία τέτοια συμπεριφορά. Κοινώς μην επηρεάζεσαι. Μη βιάζεσαι, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να συνεννοηθείς σωστά με τους άλλους και άρα θα δημιουργηθούν εμπόδια σε σημαντικές υποθέσεις. Μη γίνεσαι ούτε καχύποπτος.
Λέων
DO’S: Η μέρα ξεκινάει με μία ηρεμία η οποία, όμως, στην πορεία ενδέχεται να διαταραχθεί. Κυρίως όσον αφορά τις συζητήσεις που κάνεις. Πρόσεξε το κλίμα στην παρέα σου, γιατί ενδέχεται να δημιουργηθούν κάποιες αντιπαραθέσεις εντελώς από το πουθενά. Προσπάθησε να το δεις ως ένα ωφέλιμο feedback, ώστε να βρεις τι μπορεί να βελτιωθεί μεταξύ σας.
DON’TS: Μην παίρνεις προσωπικά όσα ακούς και μην θεωρείς πως όσα λέγονται γύρω σου έχουν στόχο εσένα. Μην επηρεαστείς όμως από τα σχόλια, τα οποία εσύ λαμβάνεις ως κριτική, και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκες ή εξακολουθείς να χειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις. Μη γεμίσεις με ανασφάλειες εξαιτίας αυτού και μην χάσεις τον στόχο σου.
Παρθένος
DO’S: Θα σε συμβούλευα να είσαι άκρως παρατηρητικός αλλά όχι και καχύποπτος. Παράλληλα, σταμάτα να νομίζεις πως ό,τι ακούς κρύβει και κάποιο μήνυμα από πίσω εξαιτίας της συναισθηματικής σου έντασης. Βέβαια μπορείς να ψαρέψεις έμμεσα κάποιες πληροφορίες που χρειάζεσαι. Πρέπει να είσαι άκρως προσεκτικός γενικώς στα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να περάσει κάποιο μήνυμα κάτω από τη μύτη σου ή να αποσπάσει εσένα και την προσοχή σου. Μην κάνεις κατά μέτωπο επιθέσεις, ε εννοώ συζητήσεις, γιατί αυτός θα είναι ο λόγος που θα ανέβουν σημαντικά οι τόνοι. Στα επαγγελματικά ή στο σπίτι μην πεις πολλά, γιατί δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις εξελίξεις.
Ζυγός
DO’S: Ίσως νιώθεις πως τα πάντα γύρω σου κυλούν όλως περιέργως ήρεμα και ότι όλα τακτοποιούνται άνετα. Εκεί κρύβεται όμως μία παγίδα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συζητήσεις που κάνεις με τους συνεργάτες σου, ειδικά αν αυτές είναι παρασκηνιακές. Παράλληλα, προσπάθησε να αντιληφθείς το αν γίνονται συζητήσεις για σένα πίσω από την πλάτη σου.
DON’TS: Μην μπλεχτείς σε καυγάδες και λογομαχίες λόγω των αποκαλύψεων που θα γίνουν. Μην πάρεις αποφάσεις εν βρασμώ και χωρίς να έχεις επεξεργαστεί πρώτα προσεκτικά τα δεδομένα που έχεις αυτή την στιγμή στα χέρια σου. Μη δώσεις καμία απολύτως βάση στα λόγια των απέναντι. Ειδικά αν πρόκειται για εξυπνάδες ή φιλοσοφίες του κ…..
Σκορπιός
DO’S: Be alert, γιατί το πρόγραμμα θα είναι φορτωμένο. Ωστόσο η μέρα μπορεί να κυλήσει ομαλά χωρίς πολλά προβλήματα. Όμως κάτι που θα είναι κομματάκι δύσκολο, είναι η συνεννόηση. Θα λάβεις πολλές λεπτομέρειες, θα παρατηρήσεις και πολλά, οπότε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο έργο σου και να κόψεις την φορά σε όσους παρεμβαίνουν στη δουλειά σου.
DON’TS: Ότι κι αν γίνει δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα παρατήσεις. Ακόμα κι αν αντιληφθείς ότι υπάρχουν trust issues. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην πεις πολλά πάνω στα νεύρα σου. Μην πετάξεις ούτε σπόντες νομίζοντας πως έτσι θα σε καταλάβει ο άλλος χωρίς να εκφραστείς ανοιχτά. Ούτε καν! Μην κάνεις σενάρια για παρασκηνιακές δράσεις.
Τοξότης
DO’S: Βγάλε προς τα έξω τη δημιουργική και καλή σου διάθεση, ώστε να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αισιόδοξα αυτά που έχεις να κάνεις σήμερα. Αν είσαι σε φάση που κυνηγάς κάποια συμφωνία, πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συζητήσεις που κάνεις γύρω από αυτήν. Λύσε τα προβλήματά σου μέσα από την συζήτηση και όχι με σπασμωδικές κινήσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς και μην αρχίσεις να κινείσαι με περίεργους τρόπους λόγω του ότι δεν υπάρχει σωστή συνεργασία, αλλά και λίγη έως καθόλου επικοινωνία, έτσι; Στα ερωτικά, μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου λόγω του ότι επικρατεί μια τεράστια αναμπουμπούλα η οποία καθόλου δεν σου αρέσει. Μην ξεστομίσεις βαριές κουβέντες.
Αιγόκερως
DO’S: Σε θέλω ψύχραιμο, με περισσότερη σκέψη και καλύτερη αξιολόγηση όσων βλέπεις. Σε βοηθάει η ατμόσφαιρα της μέρας, πάντως, καθώς είναι ήρεμη. Στα επαγγελματικά, μπορείς να προχωρήσεις τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Ωστόσο καλό είναι να αποφύγεις την αντιδραστικότητα σχετικά με οδηγίες που σου δίνονται, γιατί έτσι θα ανέβουν οι τόνοι.
DON’TS: Ίσως κάνεις κάποιες συζητήσεις οι οποίες θα τονίσουν τις διαφορές στις απόψεις τόσο τις δικές σου όσο και κάποιων συνεργατών σου. Αυτό δεν σημαίνει πως μπορείς να είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, σωστά; Μην επηρεαστείς από την έντασή σου και μην προβείς σε σπασμωδικές κινήσεις χάνοντας την ουδετερότητά σου.
Υδροχόος
DO’S: Μείνε στην έρευνα και στην παρατήρηση, για να μπορέσεις να κλείσεις τις υποθέσεις σου. Κανόνισε να κάνεις συναντήσεις που θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς και να προχωρήσεις πολλές από τις δουλειές σου. Όλα αυτά υπό την σκιά της κακής συνεννόησης. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε οτιδήποτε κάνεις σήμερα.
DON’TS: Μη γίνεις επίμονος και πιεστικός προσπαθώντας να πείσεις τους πάντες να σε ακολουθήσουν, γιατί αυτό θα δημιουργήσει όχι μόνο παρεξηγήσεις, αλλά και καυγάδες. Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες νομίζοντας πως είσαι άμεσος και πρακτικός. Μη νευριάζεις, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι οι άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που λες εσύ.
Ιχθύες
DO’S: Λόγω του ότι πρόκειται για μία φυσιολογική και ήρεμη μέρα, εσύ μπορείς να έχεις επιτέλους την ελευθερία κινήσεων που θέλεις. Βέβαια αυτό ενδέχεται να αλλάξει λίγο στην πορεία, καθώς δεν θα λείψουν οι εντάσεις με κάποιους συναδέλφους ή φίλους σου. Ακόμα κι αν δεν σου αρέσει αυτή η κατάσταση, πρέπει να κάνεις κάτι για να τη διευθετήσεις.
DON’TS: Μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου επειδή υπάρχει μία γενικότερη ασυνεννοησία ή βλέπεις ότι οι απέναντι επιμένουν στο να γίνουν τα πράγματα όπως εκείνοι θέλουν. Βέβαια δεν θα σε ωφελήσει κάπου το να περάσεις και στην αντεπίθεση δείχνοντας ότι κι εσύ μπορείς να είσαι επίμονος! Μην κάνεις ξεσπάσματα, επειδή έχεις να διαχειριστείς πολλά.
