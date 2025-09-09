DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός σε οτιδήποτε κι αν κληθείς να κάνεις. Αν χρειαστείς κάπου κάποια βοήθεια, να την ζητήσεις μεν, με ευγενικό και όμορφο τρόπο δε. Πάντως μπορείς να είσαι ήρεμος καθόλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας, καθώς θα δεις πως τελικά μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλα αρκετά εύκολα και γρήγορα.

DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα και μην κάνεις λάθη, όταν αντιληφθείς ότι από κάπου έχεις λάβει μισές ή παραποιημένες πληροφορίες. Μην έρθεις σε ρήξη με τους άλλους εξαιτίας αυτού του χάους. Για να το αποφύγεις δεν πρέπει να πεις πολλά και άσχημα πάνω στα νεύρα σου. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα και μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις.