Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα

Το Λονδίνο και η βασιλική οικογένεια βρίσκονται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο, καθώς ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, πυροδοτώντας έντονη φημολογία για μια πιθανή συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ’.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία έχει πολλά μηνύματα σχολιάζει ο βρετανικός Τύπος.

Ο Χάρι επιστρέφει στη γενέτειρα του στην τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ φέρνοντας ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα στην επίσκεψη του σημειώνει το CNN Interantional.

Ο Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος πλέον ζει στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο τους παιδιά, βρίσκεται στην Αγγλία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Η προηγούμενη επίσκεψή του ήταν τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της αποτυχημένης νομικής του μάχης κατά της βρετανικής κυβέρνησης για την αστυνομική του προστασία.

Σύμφωνα με πηγές, ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Ουίνδσορ, όπου άφησε στεφάνι και λουλούδια στον τόπο ταφής της εκλιπούσας βασίλισσας και του πρίγκιπα Φιλίππου.

Στη συνέχεια, παραβρέθηκε στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων WellChild Awards, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού του οποίου είναι πάτρονας εδώ και 17 χρόνια και ο οποίος στηρίζει σοβαρά άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους.

«Είμαι πάντοτε προνομιούχος που παρευρίσκομαι στα βραβεία WellChild και συναντώ τα απίστευτα παιδιά, τις οικογένειες και τους επαγγελματίες που μας εμπνέουν όλους με τη δύναμη και το πνεύμα τους», δήλωσε ο ίδιος.

Την επόμενη ημέρα, ο Χάρι θα επισκεφθεί το Community Recording Studio στο Νότιγχαμ, έναν οργανισμό που διδάσκει κινηματογραφικές, βιντεογραφικές και μουσικές δεξιότητες.

Εκεί αναμένεται να ανακοινώσει μια μεγάλη δωρεά προς τον φιλανθρωπικό οργανισμό Children in Need, για την αντιμετώπιση της βίας που πλήττει τους νέους.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει επίσης μια ιδιωτική ενημέρωση με εκπροσώπους του οργανισμού και της αστυνομίας, καθώς και μια άτυπη συνάντηση με νέους που έχει γνωρίσει στο παρελθόν.

Εν μέσω των φιλανθρωπικών του υποχρεώσεων, το κύριο ερώτημα που πλανάται είναι αν θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο μονάρχης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας για τις θερινές του διακοπές, αν και ταξιδεύει συχνά νότια για τη θεραπεία του.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την πιθανότητα συνάντησης.

Η τελευταία τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Χάρι επέστρεψε εσπευσμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του βασιλιά με καρκίνο.

Ωστόσο, υπήρξαν πρόσφατες ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές επιδιώκουν τη γεφύρωση του χάσματος, καθώς τον Ιούλιο φωτογραφήθηκαν υψηλόβαθμοι συνεργάτες τους να συναντώνται στο Λονδίνο, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ως πρώτο βήμα για την επαναλειτουργία των διαύλων επικοινωνίας.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, τίμησαν επίσης την επέτειο θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, επισκεπτόμενοι την Εθνική Ομοσπονδία Γυναικείων Ινστιτούτων στο Σάνινγκντεϊλ, έναν οργανισμό που η Ελισάβετ αγαπούσε ιδιαίτερα