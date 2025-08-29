He is back: Ο Χάρι επιστρέφει στο Λονδίνο – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ήταν το 2020 όταν σε μια απόφαση – σοκ για την Αγγλία, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν γνωστό ότι ετοιμάζονται να περάσουν στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού και να εγκατασταθούν μόνιμα στις ΗΠΑ. Αυτή ήταν και η αρχή του τέλους.

Από τότε, μέρα με τη μέρα και μήνα με το μήνα, οι σχέσεις του δούκα του Σάσσεξ με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο – ιδιαίτερα αυτή με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Τα δύο αδέρφια έχουν κόψει και την «καλημέρα» εδώ και καιρό, ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη Μέγκαν Μαρκλ και παρά κάποιες χαλαρές προσπάθειες του Χάρι για συμφιλίωση, η κατάσταση είναι δύσκολη.

Ωστόσο, στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Χάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Λονδίνο, έστω και για ένα ταξίδι αστραπή. Ο δούκας του Σάσεξ θα παραστεί στην 20ή τελετή απονομής των βραβείων WellChild, όπως ανακοίνωσε η φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Απρίλιο, όταν είχε παραστεί σε ακρόαση στο Λονδίνο για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειάς του στη χώρα.

Τα βραβεία, με την υποστήριξη της GSK, θα λάβουν χώρα στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι ιδιαίτερα συμβολική, καθώς συμπίπτει με την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Ο δούκας του Σάσεξ, ο οποίος είναι προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης εδώ και 17 χρόνια, θα απονείμει βραβείο και θα εκφωνήσει ομιλία, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

«Είναι πάντα μεγάλη τιμή για μένα να παρευρίσκομαι στα βραβεία του WellChild και να συναντώ τα απίστευτα παιδιά, τις οικογένειες και τους ειδικούς που μας εμπνέουν όλους με τη δύναμη και το πνεύμα τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρίγκιπας Χάρι.

«Εδώ και 20 χρόνια, αυτά τα βραβεία αναδεικνύουν το θάρρος των νέων ανθρώπων που ζουν με σύνθετες ανάγκες υγείας και ρίχνουν φως στους αφοσιωμένους φροντιστές που τους υποστηρίζουν σε κάθε βήμα. Οι ιστορίες τους, μας θυμίζουν τη δύναμη της αλληλεγγύης, της σύνδεσης και της κοινότητας», πρόσθεσε.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Dylan Martinez