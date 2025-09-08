O Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και η Άμπι Τσάμπιον παντρεύτηκαν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο Αϊντάχο, σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε δίπλα στη λίμνη Coeur d’Alene.

Ο γαμπρός φορούσε ένα σμόκιν σε λευκό χρώμα, ενώ η σύζυγός του επέλεξε ένα κλασικό νυφικό, με μακρύ πέπλο και οι δύο τους έλαμπαν από χαρά.

Patrick Schwarzenegger marries longtime girlfriend Abby Champion in lavish Idaho wedding

https://t.co/J3rVJ1qBMI pic.twitter.com/EPxs3pZCta — Page Six (@PageSix) September 7, 2025

Patrick Schwarzenegger Marries Abby Champion in Star-Studded Wedding https://t.co/Ny8PWzaMdF pic.twitter.com/V52k7LYWre — TMZ (@TMZ) September 7, 2025

Ποιοι βρέθηκαν στο μυστήριο

Στον λαμπερό γάμο παρευρέθηκαν οι γονείς του ηθοποιού, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Μαρία Σράιβερ, καθώς και η αδερφή του Κάθριν Σβαρτσενέγκερ Πρατ με τον σύζυγό της, Κρις Πρατ. Από την οικογένεια του μοντέλου, παρόντες ήταν η μητέρα της Λόρα και ο πατέρας της Γκρεγκ.

Μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκε και ο Ρομπ Λόου, όπως και ο Τζέισον Άιζακς, συμπρωταγωνιστής του Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ στη σειρά «White Lotus», όπου υποδυόταν τον πατέρα του στην τελευταία σεζόν.

Η ρομαντική γνωριμία του ζευγαριού

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν 10 χρόνια τον Σεπτέμβριο του 2015 και επιβεβαίωσε τη σχέση του μέσω Instagram τον Φεβρουάριο του 2016. Ακολούθησε η συνεργασία τους στην καμπάνια της Calvin Klein Jeans για το φθινόπωρο του 2019 με τίτλο «Get Between Me and #MyCalvins», ενώ συμμετείχαν και στη συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας του Tommy Hilfiger.

Η πρόταση γάμου

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ έκανε πρόταση γάμου στο μοντέλο τον Δεκέμβριο του 2023, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram. «Για πάντα», είχαν γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής τους.

«Με τα χρόνια, την ερωτεύομαι όλο και περισσότερο. Λόγω του ατόμου που είναι, αλλά και λόγω του πώς έχει εξελιχθεί η σχέση μας», είχε δηλώσει σε συνέντευξη του ο Πάτρικ.

«Λίγες μέρες αφότου αρραβωνιαστήκαμε, πήρα έναν ρόλο στη σειρά και έπρεπε να πω στην Άμπι ότι, παρόλο που σχεδιάζαμε να παντρευτούμε το 2024, θα έπρεπε να τα βάλουμε όλα σε αναμονή επειδή θα πήγαινα στην Ταϊλάνδη για επτά μήνες».

Και έτσι ο γάμος μετατέθηκε για το 2025.

Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ: Στην υποκριτική από τα 13 και στο modeling από τα 15

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια πριν 31 χρόνια και είναι ο μεγαλύτερος γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της δημοσιογράφου και συγγραφέα Μαρία Σράιβερ.

Ο γιος του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια εργάστηκε ως μοντέλο και σε ηλικία 15 ετών είχε τη δική του σειρά ενδυμάτων. Δύο χρόνια νωρίτερα στα 13 του, συμμετείχε στην ταινία «The Benchwarmers», ενώ αργότερα εμφανίστηκε στην ταινία «Grown Ups 2» και στο βιντεοκλίπ της Αριάνα Γκράντε για το τραγούδι «Right There».

Η καριέρα του στην τηλεόραση απογειώθηκε με τον ρόλο του στη σειρά «Gen V», το spin-off του «The Boys», όπου υποδύθηκε τον Luke Riordan, γνωστό ως «Golden Boy». Η μεγάλη πρόκληση στη διαδρομή του είναι το «The White Lotus», όπου υποδύεται τον Σάξον. τον πρωτότοκο γιο μιας δυσλειτουργικής οικογένειας, τους Ράτκλιφ.

Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ: «Έχω δουλέψει σκληρά, δεν πήρα τον ρόλο λόγω του πατέρα μου»

Πριν λίγους μήνες, ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του σε συνέντευξη στους Sunday Times, για το γεγονός ότι τον αντιμετωπίζουν ως «παιδί νεποτισμού», παρά τις θετικές κριτικές που λαμβάνει για την ερμηνεία του στην 3η σεζόν του «The White Lotus».

Στη σειρά, ο γιος του ‘Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρίας Σράιβερ, υποδύεται τον Saxton Ratliff έναν προνομιούχο νεαρό, παιδί ενός εγκληματία που φλερτάρει ακατάπαυστα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι γυμνός στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου με τον μικρότερο αδελφό του.