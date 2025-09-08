magazin
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Παντρεύτηκε ο γιος του Πάτρικ με το μοντέλο Άμπι Τσάμπιον
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Παντρεύτηκε ο γιος του Πάτρικ με το μοντέλο Άμπι Τσάμπιον

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει πολύ στενή σχέση με τον γιο του που ασχολείται με την υποκριτική και το modeling.

O Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και η Άμπι Τσάμπιον παντρεύτηκαν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο Αϊντάχο, σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε δίπλα στη λίμνη Coeur d’Alene.

Ο γαμπρός  φορούσε ένα σμόκιν σε λευκό χρώμα, ενώ η σύζυγός του επέλεξε ένα κλασικό νυφικό, με μακρύ πέπλο και οι δύο τους έλαμπαν από χαρά.

Ποιοι βρέθηκαν στο μυστήριο

Στον λαμπερό γάμο παρευρέθηκαν οι γονείς του ηθοποιού, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Μαρία Σράιβερ, καθώς και η αδερφή του Κάθριν Σβαρτσενέγκερ Πρατ με τον σύζυγό της, Κρις Πρατ. Από την οικογένεια του μοντέλου, παρόντες ήταν η μητέρα της Λόρα και ο πατέρας της Γκρεγκ.

Μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκε και ο Ρομπ Λόου, όπως και ο Τζέισον Άιζακς, συμπρωταγωνιστής του Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ στη σειρά «White Lotus», όπου υποδυόταν τον πατέρα του στην τελευταία σεζόν.

Η ρομαντική γνωριμία του ζευγαριού

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν 10 χρόνια τον Σεπτέμβριο του 2015 και επιβεβαίωσε τη σχέση του μέσω Instagram τον Φεβρουάριο του 2016. Ακολούθησε η συνεργασία τους στην καμπάνια της Calvin Klein Jeans για το φθινόπωρο του 2019 με τίτλο «Get Between Me and #MyCalvins», ενώ συμμετείχαν και στη συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας του Tommy Hilfiger.

Η πρόταση γάμου

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ έκανε πρόταση γάμου στο μοντέλο τον Δεκέμβριο του 2023, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram. «Για πάντα», είχαν γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής τους.

«Με τα χρόνια, την ερωτεύομαι όλο και περισσότερο. Λόγω του ατόμου που είναι, αλλά και λόγω του πώς έχει εξελιχθεί η σχέση μας», είχε δηλώσει σε συνέντευξη του ο Πάτρικ.

«Λίγες μέρες αφότου αρραβωνιαστήκαμε, πήρα έναν ρόλο στη σειρά και έπρεπε να πω στην Άμπι ότι, παρόλο που σχεδιάζαμε να παντρευτούμε το 2024, θα έπρεπε να τα βάλουμε όλα σε αναμονή επειδή θα πήγαινα στην Ταϊλάνδη για επτά μήνες».

Και έτσι ο γάμος μετατέθηκε για το 2025.

Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ: Στην υποκριτική από τα 13 και στο modeling από τα 15

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια πριν 31 χρόνια και είναι ο μεγαλύτερος γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της δημοσιογράφου και συγγραφέα Μαρία Σράιβερ.

Ο γιος του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια εργάστηκε ως μοντέλο και σε ηλικία 15 ετών είχε τη δική του σειρά ενδυμάτων. Δύο χρόνια νωρίτερα στα 13 του, συμμετείχε στην ταινία «The Benchwarmers», ενώ αργότερα εμφανίστηκε στην ταινία «Grown Ups 2» και στο βιντεοκλίπ της Αριάνα Γκράντε για το τραγούδι «Right There».

Η καριέρα του στην τηλεόραση απογειώθηκε με τον ρόλο του στη σειρά «Gen V», το spin-off του «The Boys», όπου υποδύθηκε τον Luke Riordan, γνωστό ως «Golden Boy». Η μεγάλη πρόκληση στη διαδρομή του είναι το «The White Lotus», όπου υποδύεται τον Σάξον. τον πρωτότοκο γιο μιας δυσλειτουργικής οικογένειας, τους Ράτκλιφ.

Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ: «Έχω δουλέψει σκληρά, δεν πήρα τον ρόλο λόγω του πατέρα μου»

Πριν λίγους μήνες, ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του σε συνέντευξη στους Sunday Times, για το γεγονός ότι τον αντιμετωπίζουν ως «παιδί νεποτισμού», παρά τις θετικές κριτικές που λαμβάνει για την ερμηνεία του στην 3η σεζόν του «The White Lotus».

Στη σειρά, ο γιος του ‘Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρίας Σράιβερ, υποδύεται τον Saxton Ratliff έναν προνομιούχο νεαρό, παιδί ενός εγκληματία που φλερτάρει ακατάπαυστα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι γυμνός στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου με τον μικρότερο αδελφό του.

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ
Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο

Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξε ελικόπτερο προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας με την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.

Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκρότησης μιας ισχυρής συμμαχίας ευθύνης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Κεντρικού Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου στη ΔΕΘ.

ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος

Ο 35χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη - Το θύμα δεν γνώριζε τον θύτη - Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

