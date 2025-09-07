Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.
- Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη: Ερευνούν τον Αμπράμοβιτς για ξέπλυμα χρήματος
- Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
- Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»
- 89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Στις παραλίες ώθησαν τους Αθηναίους οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, επικρατούν τις τρέχουσες ημέρες.
Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.
Όπως ανακοίνωσε το Αστεροσκοπείο, το Σάββατο οι μέγιστες τιμές ξεπέρασαν σε πολλούς σταθμούς τους 35 βαθμούς, ενώ στη Σκάλα Μεσσηνίας τα θερμόμετρα «έγραψαν» 37,7 βαθμούς.
Ο καιρός την Κυριακή
Σήμερα, Κυριακή, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 17 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 30, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29, και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
- Σάρωσε τα μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 (vids)
- Πυροβολισμός και αρπαγή 20χρονου από μαγαζί στον Εύοσμο – Βρέθηκε τελικά σε νοσοκομείο
- Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιστρέφει μικρό μέρος του υπερπλεονάσματος – Μοναδικός στόχος η ψηφοθηρία
- Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
- ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
- Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις