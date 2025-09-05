newspaper
Καιρός: Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
Ελλάδα 05 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τις μέγιστες θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν τους 34 βαθμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το βόρειο Ιόνιο και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στη δυτική Μακεδονία με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι – απόγευμα τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη βόρεια Κρήτη.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμομωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ιδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

Stream newspaper
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
«Βγαίνουμε στο φως» 04.09.25

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνοντας κάλεσμα σε συγκεντρώσεις για τις 19:00 του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25 Upd: 22:13

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
Συναγερμός 04.09.25

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακρόπολη
Ελλάδα 04.09.25

Συνελήφθη 17χρονος για τις αρπαγές μωρών σε Πειραιά και Ομόνοια - Ο ίδιος παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και έκοβε πρόστιμα

Η αρπαγή του βρέφους έγινε στα Καμίνια και το μωρό βρέθηκε στην οδό Καλλιρόης - Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άρπαζε τα μωρά για να καταδείξει ότι οι Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ήπειρος: Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι – Εξαφανίστηκε όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες
Έρευνα σε εξέλιξη 04.09.25

Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι - Ο σύζυγός της πήγε να βγάλει φωτογραφίες και όταν γύρισε δεν την βρήκε

Το ζευγάρι από την Ολλανδία βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο Ζαγόρι - Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί, όπως ισχυρίστηκε, και όταν επέστρεψε και δεν την βρήκε, την αναζήτησε και μετά κάλεσε το 112

Σύνταξη
Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας
Σημεία αναφοράς 05.09.25

Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας

Πως τα τοπόσημα μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην τοπική πρόοδο και ευημερία σε μια εποχή που η περιφέρεια της χώρας αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Η εξέλιξη 05.09.25

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού - Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος των πολιτικών εναντίωσης στη μετανάστευση. Το δημογραφικό, τεράστια η απειλή για την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05.09.25

Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρωσία: Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ – Μπορούν όμως να κανονιστούν
Κρεμλίνο 05.09.25

«Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ», αλλά δεν αποκλείονται

Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ, δηλώνει το Κρεμλίνο, απαντώντας στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, προσθέτει ωστόσο ότι θα μπορούσαν να κανονιστούν γρήγορα.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, ότι θα οδηγήσει σε προσαρτήσεις
Προσαρτήσεις 05.09.25

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, για τη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να καταδικάσει το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη και προειδοποίησε τη Γαλλία ότι με την πολιτική της θα προκαλέσει νέες προσαρτήσεις εδαφών από το Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ
Ξεκάθαρη τοποθέτηση 05.09.25

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Η γενοκτονία (του Ισραήλ) στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα.

Σύνταξη
Ιράν: Διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στην Ντόχα υπό την απειλή κυρώσεων
Απειλή κυρώσεων 05.09.25

Διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ιράν στην Ντόχα

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στην Ντόχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την απειλή των κυρώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»
Επίσημο 05.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλά αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ώστε να προβάλει στρατιωτική ισχύ

Σύνταξη
