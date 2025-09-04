newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Καιρός: Ο Σεπτέμβρης δεν δείχνει το φθινοπωρινό του πρόσωπο μέχρι στιγμής – Η ανάρτηση Κολυδά
Ελλάδα 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:11

Καιρός: Ο Σεπτέμβρης δεν δείχνει το φθινοπωρινό του πρόσωπο μέχρι στιγμής – Η ανάρτηση Κολυδά

«Καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να απέχουν πολύ από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Με καλοκαιρινές συνθήκες μπήκε το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η πρώτη εβδομάδα του μήνα θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς:

Καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να απέχουν πολύ από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ο αθροιστικός υετός έως τις 12 Σεπτεμβρίου δίνει κάποια ποσά υετού στα δυτικά και βόρεια , αλλά όχι σημαντικά.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Σε δύο δόσεις 04.09.25

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία - Συναγερμός στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Έκθεση Κομισιόν 04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Το πρόγραμμα Antinero 04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
Eurobasket 2025 04.09.25

Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»

O Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τους Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
«Μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο» 04.09.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» – 48ωρη απεργία λόγω των βαν
Απόφαση ΣΑΤΑ 04.09.25

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί την Τρίτη - «Τα βαν θέλουν να μας κλέψουν τη δουλειά» λέει ο Λυμπερόπουλος

«Η κυβέρνηση είναι ευάλωτη στη διαπλοκή αλλά 'χασάπηδες' και 'φραπέδες' δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε» διαμήνυσε ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό
Eurobasket 2025 04.09.25

«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων (4/9, 21:30) και μπορεί να τερματίσει από πρώτη μέχρι και τέταρτη ανάλογα το αποτέλεσμα με τη «φούρια ρόχα»

Σύνταξη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική 04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών
Καλοκαίρι για πάντα 04.09.25

Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών

Ο Αύγουστος μπορεί να τελείωσε αλλά οι γεύσεις των ελληνικών νησιών μας ακολουθούν και στην πόλη. Δύο συνταγές που φωνάζουν «καλοκαίρι».

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Σε δύο δόσεις 04.09.25

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
