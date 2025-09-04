Με καλοκαιρινές συνθήκες μπήκε το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η πρώτη εβδομάδα του μήνα θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς:

Καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να απέχουν πολύ από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ο αθροιστικός υετός έως τις 12 Σεπτεμβρίου δίνει κάποια ποσά υετού στα δυτικά και βόρεια , αλλά όχι σημαντικά.