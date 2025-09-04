newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καιρός: Μικρή πτώση θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι ισχυρές
Ελλάδα 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:16

Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές έχει σήμερα ο καιρός - Αναλυτικά η πρόγνωση τη

Σύνταξη
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Αλλάζει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες. Ειδικότερα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες από το μεσημέρι στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην ανατολική νησιωτική χώρα γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και πρόσκαιρα στα κεντρικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο και στα ορεινά κυρίως της Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και στην Εϋβοια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες. Βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Economy
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

inWellness
inTown
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Σε δύο δόσεις 04.09.25

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
Ελλάδα 03.09.25

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά

Σύνταξη
Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
Μελέτη METEO 03.09.25

Ο ρόλος που έπαιξαν τα μελτέμια στις πυρκαγιές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας- Εσπασε τα ρεκόρ ο φετινός Ιούνιος- Αλλη μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής - Μιλάει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών
Καλοκαίρι για πάντα 04.09.25

Ο Αύγουστος μπορεί να τελείωσε αλλά οι γεύσεις των ελληνικών νησιών μας ακολουθούν και στην πόλη. Δύο συνταγές που φωνάζουν «καλοκαίρι».

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Σε δύο δόσεις 04.09.25

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
A.I. 04.09.25

Την ώρα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιδρούν στην όλο και αυξανόμενη χρήση της στις τέχνες, η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν πάει κόντρα στο ρεύμα και στηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Economist 04.09.25

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Πρόγραμμα Μπάιντεν 04.09.25

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Ισημερινός 04.09.25

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04.09.25

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Παραγωγή ναρκωτικών 04.09.25

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
ΗΠΑ 04.09.25

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Τραμ/Funicular 04.09.25

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

