Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε με καραμπίνα ανηλίκους γιατί… έκαναν φασαρία
Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την παρέμβαση των Αρχών για τη σύλληψή του - Παραμένει άγνωστο εάν κατέχει νόμιμα την καραμπίνα
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/9) στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας βγήκε από το σπίτι του οπλισμένος με καραμπίνα, επειδή τον ενόχλησε μια παρέα ανηλίκων.
Σύμφωνα με το MEGA, ο άνδρας ενοχλήθηκε από τις φωνές της παρέας που βρισκόταν σε πάρκο απέναντι από το σπίτι του. Βγήκε κραδαίνοντας την καραμπίνα, εκφόβισε τα παιδιά και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.
Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την παρέμβαση των Αρχών για τη σύλληψή του, καθώς παραμένει άγνωστο εάν κατέχει νόμιμα το όπλο, παρότι δεν προέβη σε κάποια ενέργεια σε βάρος των ανηλίκων.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
