Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 06.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε το ήρεμο κλίμα της σημερινής μέρας, για να προσπαθήσεις να βρεις τι σου έβαλε εμπόδια όσον αφορά τα επαγγελματικά σου πλάνα τις προηγούμενες μέρες. Όταν το ανακαλύψεις αυτό το κάτι, δες πως μπορείς να το τροποποιήσεις, ώστε να γυρίσεις το παιχνίδι υπέρ σου. Προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και της παρέας σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις και να γίνεις λίγο πιο ουδέτερος απέναντι στα γεγονότα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τα αδύναμα σημεία σου. Μην σοκαριστείς από αυτά που θα μάθεις ούτε από το ότι μάλλον θα σχετίζονται με την συμπεριφορά σου. Μην θίγεσαι και μην εκνευρίζεσαι εξαιτίας αυτών των σχολίων.
Ταύρος
DO’S: Αφού το κλίμα στη δουλειά διακατέχεται από μία όμορφη ηρεμία, γιατί δεν προσπαθείς κι εσύ, λοιπόν, να δουλέψεις πάνω σε όσα σε ενοχλούν; Έτσι θα αποτρέψεις τα νέα προβλήματα να δυναμιτίσουν εκ νέου την ατμόσφαιρα. Γίνε πιο παρατηρητικός και κράτα σημειώσεις. Έτσι θα μπορέσεις να συνδέσεις ένα- ένα τα κομμάτια και να καταλάβεις τι παίζει.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις οι οποίες μπορούν και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, αλλά και να σου δώσουν την ευκαιρία να βάλεις κάποια ωφέλιμα για σένα όρια. Μην απογοητευτείς από τα σχόλια που θα κάνουν ορισμένα άτομα και θα αφορούν τις δημιουργικές σου ιδέες. Μην πεις πάνω στα νεύρα σου πράγματα που δεν εννοείς.
Δίδυμοι
DO’S: Αφού όλα είναι ήρεμα, φρόντισε κι εσύ να βρεις ξανά την χαμένη σου αισιοδοξία. Έστω ένα μικρό μέρος της! Χαλάρωσε και δες τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Προσπάθησε να εκφράσεις αυτά που θέλεις βάζοντας όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς. Από την άλλη, βρες και τι είναι αυτό ακριβώς που επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στην παρέα.
DON’TS: Μην αφήσεις τα ανούσια σκηνικά να σε ενοχλήσουν, στα επαγγελματικά, γιατί τότε θα αφήσεις στη μέση κάποιες υποχρεώσεις σου χωρίς λόγο. Αυτά κάνεις και εκτίθεσαι και μετά γίνεσαι έξω φρενών! Παράλληλα, μην αρνείσαι ούτε να αναπροσαρμοστείς, αλλά ούτε και να οργανωθείς λίγο καλύτερα, έτσι; Μην κινείσαι εντελώς νευρικά και απότομα.
Καρκίνος
DO’S: Το καλύτερο για σένα είναι να περάσεις την σημερινή μέρα μόνος. Έστω να πάρεις κάποιες αποστάσεις από αυτούς τους αδιάκριτους που προσπαθούν, δήθεν διακριτικά, να μάθουν περισσότερα για σένα. Αν έχεις εντοπίσει ανταγωνιστικές συμπεριφορές, τότε προσπάθησε να τις κατανοήσεις λίγο καλύτερα, καθώς ίσως άλλο δείχνουν κι άλλο είναι.
DON’TS: Μην χάσεις τις ισορροπίες σου λόγω των έντονων συναισθημάτων. Μη διστάσεις να διευρύνεις τους ορίζοντες και την οπτική σου. Όχι μόνο αυτό αλλά μην κωλώσεις να αφήσεις το χειλάκι σου να σκάσει και να κάνεις embrace την αισιοδοξία που νιώθεις, δειλά- δειλά, να σε κατακλύζει. Μην εκνευριστείς, όμως, από αυτά που θα πέσουν στην αντίληψή σου.
Λέων
DO’S: Αν δεις ότι η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη, τότε συζήτησε όλα αυτά που σε ενοχλούν. Το να τα πεις ανοιχτά είναι προτιμότερο, πάντως, από το να τα δείχνεις με την στάση και την συμπεριφορά σου, δε νομίζεις; Πρόσεχε, όμως, πως προσεγγίζεις τα θέματα αυτά. Αν αντιληφθείς ότι πρέπει να αλλάξεις κάτι κι εσύ πάνω σου, τότε κάντο χωρίς δεύτερη σκέψη.
DON’TS: Μην αγνοείς άλλο πια τα συναισθήματά σου. Στα ερωτικά, μη δώσεις έκταση στις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στην σχέση σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Μην θίγεσαι με τα πάντα που ακούς. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μην μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις σε όλα, γιατί μετά δεν θα μαζεύεται το πράγμα.
Παρθένος
DO’S: Όχι μόνο πρέπει να παρατηρήσεις, αλλά πρέπει και να αναλύσεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο προσεκτικά σήμερα. Εκμεταλλεύσου το τώρα που επικρατεί ηρεμία. Άλλαξε τρόπο σκέψης και δράσης, για να μπορέσεις να εξηγήσεις πολλά ανεξήγητα που έχεις παρατηρήσει. Βρες τι link υπάρχει μεταξύ των συναισθημάτων σου και των real- life γεγονότων.
DON’TS: Μη διστάσεις να βουλώσεις κάποιες τρύπες που υπάρχουν στα οικονομικά σου. Υπάρχουν κάποιες έντονες καταστάσεις γενικώς, αλλά κυρίως στα προσωπικά σου, οπότε μην τις αγνοήσεις- για το καλό σου! Βέβαια, αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί, τότε δεν πρέπει να χάσεις καθόλου την ψυχραιμία σου, σωστά;
Ζυγός
DO’S: Πάρε μια βαθιά ανάσα, καθώς ενώ η ένταση φαίνεται να επιμένει, έχει τουλάχιστον μειωθεί αρκετά. Κάτι είναι κι αυτό! Έτσι προσπάθησε όχι μόνο να εκφραστείς λίγο περισσότερο, αλλά και με μία καλύτερη διάθεση. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που σε ενοχλεί. Να ξέρεις πως αυτό είναι το πρώτο βήμα, για να αλλάξεις λίγο αυτές τις αρνητικές συνθήκες.
DON’TS: Μην αγνοείς τα επαγγελματικά σου. Ίσως υπάρξουν κάποιες διαφωνίες και εντάσεις εκεί, τις οποίες δεν πρέπει να αφήσεις να επεκταθούν σε βαθμό που θα φτάσουν να ταράξουν εντελώς τα νερά. Μην είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά το πρόγραμμά σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην αποπροσανατολιστείς από την αναμπουμπούλα.
Σκορπιός
DO’S: Αξιολόγησε σε τι βαθμό σε επηρέασε η ένταση των προηγούμενων ημερών. Μέσα από όλο αυτό το χάος, κατάφερες να παρατηρήσεις κάποια πράγματα- ή τουλάχιστον αυτό έπρεπε να κάνεις. Σε αυτή την περίπτωση, βρες τα πατήματά σου μέσα στις νέες συνθήκες. Εστίασε σε κάποιες λεπτομέρειες, για να τις αναλύσεις και να φτάσεις εκεί που πρέπει.
DON’TS: Μην αναπαράγεις διαρκώς τα ίδια και τα ίδια σκηνικά μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει ένταση κι εκνευρισμό. Μην απογοητεύεσαι από τις συμπεριφορές των απέναντι. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, ειδικά αν δεν θες να πιαστείς εξαπίνης. Μην αγνοείς το φλερτ, αλλά μην αρπάζεσαι ακόμα και εκεί. Έλεος πια!
Τοξότης
DO’S: Αφού η μέρα είναι ήρεμη, αγνόησε την ένταση που παραμένει σε κάποιες από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Οργάνωσε καλύτερα τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις ή συναντήσεις, καθώς μέσω αυτών ίσως ξεκαθαριστούν τα πράγματα ευκολότερα. Απόφυγε να πέσεις από τα σύννεφα, βέβαια, από αυτά που θα σου αποκαλυφθούν.
DON’TS: Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας σου και ειδικά στον τομέα των ερωτικών αυτό. Έτσι, πάντως, θα μπορέσεις να διορθώσεις και κάποιες καταστάσεις. Από την άλλη, μην έρθεις σε αντιπαράθεση με την οικογένεια, αλλά μην είσαι απρόσεκτος γενικώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι σου.
Αιγόκερως
DO’S: Μπορείς να είσαι αισιόδοξος, χωρίς να αφήνεις τις άμυνές σου κάτω, διότι η ένταση θα παραμείνει για λίγο ακόμα κοντά σου. Ωστόσο προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα γύρω σου. Επικοινώνησε πιο προσεκτικά αυτά που σε ενοχλούν, για να λυθούν. Αυτό αν ακούσεις και την εκδοχή των υπολοίπων συνανθρώπων σου, έτσι;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Όμως δεν πρέπει να κωλώσεις στον αναπροσαρμόσεις κι εσύ τις κινήσεις σου ακολουθώντας το ρεύμα. Μην ασχοληθείς με τα πάντα, γιατί βλέπω τα νεύρα σου να γίνονται κρόσσια! Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί η ένταση όλο και θα λιγοστεύει με το πέρας της μέρας.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε απόσταση από τα έντονα σκηνικά, για να μπορέσεις κι εσύ να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Ξέρεις ήδη, απλά να το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο! Στα ερωτικά, ίσως κάποιες συγκρούσεις να σου βγουν σε καλό, καθώς μέσω αυτών θα βρεις την πραγματική πηγή του κακού. Μετά μένει απλά να την ξεριζώσεις, λύνοντας και το issue.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι λόγω του ότι κάποιοι δεν μπορούν να μείνουν πιστοί στις υποσχέσεις και στο πλάνο που είχαν προσυμφωνήσει από την αρχή. Μην επιτρέψεις στο χάος και στην ένταση που επικρατούν σήμερα να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μην κωλώσεις να δουλέψεις με τον εαυτό σου, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.
Ιχθύες
DO’S: Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου λίγο καλύτερα, ώστε να είσαι σε θέση να αρπάξεις την παραμικρή ευκαιρία που μπορεί να σου παρουσιαστεί. Επεξεργάσου και δούλεψε πάνω σε αυτά που σε ενοχλούν, για να τα εξωτερικεύσεις όπως και όταν πρέπει. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι στο σπίτι, καθώς όλο και κάτι προκύπτει.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει να γίνει ακόμα χειρότερη λόγω του ότι ανακαλείς κάποια σκηνικά στη μνήμη σου. Μην αφήσεις τα συναισθήματα που θα σου προκληθούν από αυτές τις αναμνήσεις χωρίς σωστή ανάλυση και διαχείριση. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα ή τις υπερβολικές αντιδράσεις. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου γενικώς.
