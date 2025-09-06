DO’S: Αξιοποίησε το ήρεμο κλίμα της σημερινής μέρας, για να προσπαθήσεις να βρεις τι σου έβαλε εμπόδια όσον αφορά τα επαγγελματικά σου πλάνα τις προηγούμενες μέρες. Όταν το ανακαλύψεις αυτό το κάτι, δες πως μπορείς να το τροποποιήσεις, ώστε να γυρίσεις το παιχνίδι υπέρ σου. Προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και της παρέας σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις και να γίνεις λίγο πιο ουδέτερος απέναντι στα γεγονότα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τα αδύναμα σημεία σου. Μην σοκαριστείς από αυτά που θα μάθεις ούτε από το ότι μάλλον θα σχετίζονται με την συμπεριφορά σου. Μην θίγεσαι και μην εκνευρίζεσαι εξαιτίας αυτών των σχολίων.