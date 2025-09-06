magazin
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 23:23
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 06.09.2025]
Ημερήσια 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 06.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αξιοποίησε το ήρεμο κλίμα της σημερινής μέρας, για να προσπαθήσεις να βρεις τι σου έβαλε εμπόδια όσον αφορά τα επαγγελματικά σου πλάνα τις προηγούμενες μέρες. Όταν το ανακαλύψεις αυτό το κάτι, δες πως μπορείς να το τροποποιήσεις, ώστε να γυρίσεις το παιχνίδι υπέρ σου. Προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και της παρέας σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις και να γίνεις λίγο πιο ουδέτερος απέναντι στα γεγονότα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τα αδύναμα σημεία σου. Μην σοκαριστείς από αυτά που θα μάθεις ούτε από το ότι μάλλον θα σχετίζονται με την συμπεριφορά σου. Μην θίγεσαι και μην εκνευρίζεσαι εξαιτίας αυτών των σχολίων.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αφού το κλίμα στη δουλειά διακατέχεται από μία όμορφη ηρεμία, γιατί δεν προσπαθείς κι εσύ, λοιπόν, να δουλέψεις πάνω σε όσα σε ενοχλούν; Έτσι θα αποτρέψεις τα νέα προβλήματα να δυναμιτίσουν εκ νέου την ατμόσφαιρα. Γίνε πιο παρατηρητικός και κράτα σημειώσεις. Έτσι θα μπορέσεις να συνδέσεις ένα- ένα τα κομμάτια και να καταλάβεις τι παίζει.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις οι οποίες μπορούν και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, αλλά και να σου δώσουν την ευκαιρία να βάλεις κάποια ωφέλιμα για σένα όρια. Μην απογοητευτείς από τα σχόλια που θα κάνουν ορισμένα άτομα και θα αφορούν τις δημιουργικές σου ιδέες. Μην πεις πάνω στα νεύρα σου πράγματα που δεν εννοείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού όλα είναι ήρεμα, φρόντισε κι εσύ να βρεις ξανά την χαμένη σου αισιοδοξία. Έστω ένα μικρό μέρος της! Χαλάρωσε και δες τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Προσπάθησε να εκφράσεις αυτά που θέλεις βάζοντας όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς. Από την άλλη, βρες και τι είναι αυτό ακριβώς που επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στην παρέα.

DON’TS: Μην αφήσεις τα ανούσια σκηνικά να σε ενοχλήσουν, στα επαγγελματικά, γιατί τότε θα αφήσεις στη μέση κάποιες υποχρεώσεις σου χωρίς λόγο. Αυτά κάνεις και εκτίθεσαι και μετά γίνεσαι έξω φρενών! Παράλληλα, μην αρνείσαι ούτε να αναπροσαρμοστείς, αλλά ούτε και να οργανωθείς λίγο καλύτερα, έτσι; Μην κινείσαι εντελώς νευρικά και απότομα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Το καλύτερο για σένα είναι να περάσεις την σημερινή μέρα μόνος. Έστω να πάρεις κάποιες αποστάσεις από αυτούς τους αδιάκριτους που προσπαθούν, δήθεν διακριτικά, να μάθουν περισσότερα για σένα. Αν έχεις εντοπίσει ανταγωνιστικές συμπεριφορές, τότε προσπάθησε να τις κατανοήσεις λίγο καλύτερα, καθώς ίσως άλλο δείχνουν κι άλλο είναι.

DON’TS: Μην χάσεις τις ισορροπίες σου λόγω των έντονων συναισθημάτων. Μη διστάσεις να διευρύνεις τους ορίζοντες και την οπτική σου. Όχι μόνο αυτό αλλά μην κωλώσεις να αφήσεις το χειλάκι σου να σκάσει και να κάνεις embrace την αισιοδοξία που νιώθεις, δειλά- δειλά, να σε κατακλύζει. Μην εκνευριστείς, όμως, από αυτά που θα πέσουν στην αντίληψή σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Αν δεις ότι η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη, τότε συζήτησε όλα αυτά που σε ενοχλούν. Το να τα πεις ανοιχτά είναι προτιμότερο, πάντως, από το να τα δείχνεις με την στάση και την συμπεριφορά σου, δε νομίζεις; Πρόσεχε, όμως, πως προσεγγίζεις τα θέματα αυτά. Αν αντιληφθείς ότι πρέπει να αλλάξεις κάτι κι εσύ πάνω σου, τότε κάντο χωρίς δεύτερη σκέψη.

DON’TS: Μην αγνοείς άλλο πια τα συναισθήματά σου. Στα ερωτικά, μη δώσεις έκταση στις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στην σχέση σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Μην θίγεσαι με τα πάντα που ακούς. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μην μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις σε όλα, γιατί μετά δεν θα μαζεύεται το πράγμα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Όχι μόνο πρέπει να παρατηρήσεις, αλλά πρέπει και να αναλύσεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο προσεκτικά σήμερα. Εκμεταλλεύσου το τώρα που επικρατεί ηρεμία. Άλλαξε τρόπο σκέψης και δράσης, για να μπορέσεις να εξηγήσεις πολλά ανεξήγητα που έχεις παρατηρήσει. Βρες τι link υπάρχει μεταξύ των συναισθημάτων σου και των real- life γεγονότων.

DON’TS: Μη διστάσεις να βουλώσεις κάποιες τρύπες που υπάρχουν στα οικονομικά σου. Υπάρχουν κάποιες έντονες καταστάσεις γενικώς, αλλά κυρίως στα προσωπικά σου, οπότε μην τις αγνοήσεις- για το καλό σου! Βέβαια, αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί, τότε δεν πρέπει να χάσεις καθόλου την ψυχραιμία σου, σωστά;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε μια βαθιά ανάσα, καθώς ενώ η ένταση φαίνεται να επιμένει, έχει τουλάχιστον μειωθεί αρκετά. Κάτι είναι κι αυτό! Έτσι προσπάθησε όχι μόνο να εκφραστείς λίγο περισσότερο, αλλά και με μία καλύτερη διάθεση. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που σε ενοχλεί. Να ξέρεις πως αυτό είναι το πρώτο βήμα, για να αλλάξεις λίγο αυτές τις αρνητικές συνθήκες.

DON’TS: Μην αγνοείς τα επαγγελματικά σου. Ίσως υπάρξουν κάποιες διαφωνίες και εντάσεις εκεί, τις οποίες δεν πρέπει να αφήσεις να επεκταθούν σε βαθμό που θα φτάσουν να ταράξουν εντελώς τα νερά. Μην είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά το πρόγραμμά σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην αποπροσανατολιστείς από την αναμπουμπούλα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιολόγησε σε τι βαθμό σε επηρέασε η ένταση των προηγούμενων ημερών. Μέσα από όλο αυτό το χάος, κατάφερες να παρατηρήσεις κάποια πράγματα- ή τουλάχιστον αυτό έπρεπε να κάνεις. Σε αυτή την περίπτωση, βρες τα πατήματά σου μέσα στις νέες συνθήκες. Εστίασε σε κάποιες λεπτομέρειες, για να τις αναλύσεις και να φτάσεις εκεί που πρέπει.

DON’TS: Μην αναπαράγεις διαρκώς τα ίδια και τα ίδια σκηνικά μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει ένταση κι εκνευρισμό. Μην απογοητεύεσαι από τις συμπεριφορές των απέναντι. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, ειδικά αν δεν θες να πιαστείς εξαπίνης. Μην αγνοείς το φλερτ, αλλά μην αρπάζεσαι ακόμα και εκεί. Έλεος πια!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αφού η μέρα είναι ήρεμη, αγνόησε την ένταση που παραμένει σε κάποιες από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Οργάνωσε καλύτερα τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις ή συναντήσεις, καθώς μέσω αυτών ίσως ξεκαθαριστούν τα πράγματα ευκολότερα. Απόφυγε να πέσεις από τα σύννεφα, βέβαια, από αυτά που θα σου αποκαλυφθούν.

DON’TS: Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας σου και ειδικά στον τομέα των ερωτικών αυτό. Έτσι, πάντως, θα μπορέσεις να διορθώσεις και κάποιες καταστάσεις. Από την άλλη, μην έρθεις σε αντιπαράθεση με την οικογένεια, αλλά μην είσαι απρόσεκτος γενικώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μπορείς να είσαι αισιόδοξος, χωρίς να αφήνεις τις άμυνές σου κάτω, διότι η ένταση θα παραμείνει για λίγο ακόμα κοντά σου. Ωστόσο προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα γύρω σου. Επικοινώνησε πιο προσεκτικά αυτά που σε ενοχλούν, για να λυθούν. Αυτό αν ακούσεις και την εκδοχή των υπολοίπων συνανθρώπων σου, έτσι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Όμως δεν πρέπει να κωλώσεις στον αναπροσαρμόσεις κι εσύ τις κινήσεις σου ακολουθώντας το ρεύμα. Μην ασχοληθείς με τα πάντα, γιατί βλέπω τα νεύρα σου να γίνονται κρόσσια! Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί η ένταση όλο και θα λιγοστεύει με το πέρας της μέρας.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πάρε απόσταση από τα έντονα σκηνικά, για να μπορέσεις κι εσύ να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Ξέρεις ήδη, απλά να το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο! Στα ερωτικά, ίσως κάποιες συγκρούσεις να σου βγουν σε καλό, καθώς μέσω αυτών θα βρεις την πραγματική πηγή του κακού. Μετά μένει απλά να την ξεριζώσεις, λύνοντας και το issue.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι λόγω του ότι κάποιοι δεν μπορούν να μείνουν πιστοί στις υποσχέσεις και στο πλάνο που είχαν προσυμφωνήσει από την αρχή. Μην επιτρέψεις στο χάος και στην ένταση που επικρατούν σήμερα να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μην κωλώσεις να δουλέψεις με τον εαυτό σου, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου λίγο καλύτερα, ώστε να είσαι σε θέση να αρπάξεις την παραμικρή ευκαιρία που μπορεί να σου παρουσιαστεί. Επεξεργάσου και δούλεψε πάνω σε αυτά που σε ενοχλούν, για να τα εξωτερικεύσεις όπως και όταν πρέπει. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι στο σπίτι, καθώς όλο και κάτι προκύπτει.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει να γίνει ακόμα χειρότερη λόγω του ότι ανακαλείς κάποια σκηνικά στη μνήμη σου. Μην αφήσεις τα συναισθήματα που θα σου προκληθούν από αυτές τις αναμνήσεις χωρίς σωστή ανάλυση και διαχείριση. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα ή τις υπερβολικές αντιδράσεις. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου γενικώς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25

Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του
Music Stage 05.09.25

Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία του ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τον Οκτώβριο θα δίνει τον παλμό με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή του και τραγουδώντας τις επιτυχίες του, ενώ μαζί του η εκρηκτική Άσπα και η Emily

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή – Ποια προτιμούσε
Fizz 05.09.25

Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή - Ποια προτιμούσε

Η Δέσποινα Βανδή, υποδύθηκε στη σειρά «Δύο Ξένοι» τη Χαρούλα, μια λαϊκή τραγουδίστρια που διασκέδαζε τους φαντάρους, στο στρατόπεδο που υπηρετούσε ο Αποστόλης (Αλέξανδρος Ρήγας).

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
«Ανοίγουμε νέο δρόμο» 06.09.25

Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Σύνταξη
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο