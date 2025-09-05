Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσοχή απαιτεί το καθετί που κάνεις, καθώς δεν πρόκειται για απλή μέρα. Προσπάθησε να υλοποιήσεις έστω τα μισά από αυτά που έχεις στο πρόγραμμά σου, ακόμα κι αν η στάση των απέναντι δεν είναι και τόσο θετική. Εκεί που πρέπει να εστιάσεις είναι στο πως μπορείς μόνος σου να αποφύγεις να κάνεις λάθη, καθώς η βοήθεια που θέλεις δεν θα έρθει.
DON’TS: Μην ξεσπάσεις παντού λόγω του ότι τα νεύρα σου είναι τεντωμένα. Αν σου ξεφύγει και την πεις την κοτσάνα σου, προσπάθησε έστω να μην είσαι ακραία υπερβολικός, εντάξει; Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από τα εριστικά σχόλια τρίτων ή από τις αναφορές σε παλιά σου λάθη. Ακόμα κι αν νιώθεις έντονα ότι ορισμένοι σε προκαλούν, εσύ μην απαντάς.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς την πίεση που επικρατεί στη δουλειά, γιατί αν δεν το κάνεις, δεν θα μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου ψύχραιμα. Γίνε παρατηρητικός, ώστε να είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς. Πέρα από αυτό πρέπει να είσαι και άκρως οργανωμένος, ώστε να διαχειριστείς τα πάντα άμεσα.
DON’TS: Μην αντιδράς ούτε απότομα αλλά ούτε και νευρικά σε αυτά που παρατηρείς να εκτυλίσσονται στο εργασιακό ή στο ευρύτερο κοινωνικό σου περιβάλλον. Μην φέρεις τον κόσμο τούμπα, αν δεν λάβεις την προσοχή που θες. Μην επηρεαστείς από την κριτική τρίτων, αλλά μην πέσεις ούτε εσύ ο ίδιος σε αυτή την παγίδα. Κοινώς μη γίνεις κουτσομπόλης!
Δίδυμοι
DO’S: Μέσα στον χαμό (θα ανέβουν οι τόνοι λίγο παραπάνω σήμερα) βρες το spot που σου επιτρέπει να λειτουργήσεις χαλαρά και αυτόνομα και do your thing. Ολοκλήρωσε τις δουλειές που έχεις αφήσει μισές, αλλά διεκπεραίωσε και τα meetings που πρέπει, όντας συγκεντρωμένος. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε σε επηρεάζει, για να το περιορίσεις αυτό.
DON’TS: Μην θυμώσεις και μην εκφραστείς έντονα, αν λάβεις κάποιου είδους κριτική για τις δημιουργικές σου ιδέες. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, έτσι; Μην αρχίσεις τις μπηχτές και τα ειρωνικά σχόλια, γιατί άνετα θα σου γυρίσει μπούμερανγκ και μετά τρέχα γύρευε! Μην προσπαθήσεις να κρύψεις την απογοήτευσή σου, αν είναι κάτι, απλά πες το!
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, σταμάτα πια να επιμένεις τόσο σε καταστάσεις που ξέρεις κι εσύ εξαρχής ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν, αλλά απόφυγε και τις συγκρούσεις με τους ανώτερούς σου. Το ξέρω πως θέλεις να αποδείξεις ότι εσύ έχεις δίκιο, αλλά όχι έτσι! Πρόσεχε τις οικονομικές κινήσεις που κάνεις, ειδικά αν αυτές σχετίζονται με το διαδίκτυο.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από το πόσο έντονα θα είναι τα συναισθήματά σου. Παρότι πρόκειται να έρθουν στην επιφάνεια εντελώς ωμά, δεν πρέπει να δυσκολευτείς στο να τα φιλτράρεις. Μην αρπάζεσαι με το παραμικρό και μην ξεσπάς τόσο απότομα. Το αν ψήνεσαι απλά για καυγά, είναι άλλο κομμάτι. Πάντως αυτό το vibe άνετα δημιουργεί παρανοήσεις.
Λέων
DO’S: Λίγη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, παρακαλώ! Προσπάθησε να προχωρήσεις τα θέματα που σε απασχολούν, ενισχύοντας τις συνεργασίες σου. Λύσε τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί τελευταία. Για να τα πετύχεις όλα αυτά, όμως, καλείσαι να μαζέψεις και να διαχειριστείς τα νεύρα σου πρώτα, έτσι;
DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος που νιώθεις για τυχόν λάθη να σε κάνει αυστηρό ή και απότομο στον τρόπο σου. Μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός. Παράλληλα, μη μιλήσεις αφιλτράριστα λόγω του ότι νιώθεις άνετα με ορισμένα άτομα του κύκλου σου. Μην έχεις πολλές και παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους, γιατί θα απογοητευτείς βαθύτατα στο τέλος.
Παρθένος
DO’S: Ψυχραιμία χρειάζεται η μέρα, γιατί το πρόγραμμά σου προβλέπεται να είναι εκτός από γεμάτο και απαιτητικό. Γι’ αυτό θέλω λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς σε ό,τι κι αν κάνεις σήμερα, έτσι; Απόφυγε και τις βιαστικές κινήσεις, αλλά και την τάση σου να το παίζεις ξερόλας. Έχε ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί θα προκύψουν θετικές εξελίξεις στα οικονομικά.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε τσακωμούς που μπορεί να προκύψουν μέσα στην παρέα ή στην σχέση. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην εμπλακείς σε κουτσομπολιά. Νομίζεις πως θα βγάλεις την πληροφορία της χρονιάς, αλλά ούτε καν! Μη διστάσεις να διοχετεύσεις την ένταση που νιώθεις κάπου καλά και δημιουργικά. Μην στερηθείς ούτε την ξεκούραση.
Ζυγός
DO’S: Σταμάτα να είσαι τόσο απαιτητικός και να θες να εξελιχθούν όλα με τον δικό σου τρόπο. Φέρε τα επαγγελματικά σου στο προσκήνιο κι εστίασε σε αυτά. Βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά. Εξέφρασε το δημιουργικό σου κομμάτι, αλλά άσε και στους άλλους το περιθώριο να κάνουν το ίδιο. Δώσε τους, λοιπόν, μια παραπάνω ελευθερία κινήσεων, ΟΚ;
DON’TS: Μην εμπλακείς σε έντονα σκηνικά και μην ρίχνεις παραπάνω λάδι στην ήδη υπάρχουσα φωτιά θέλοντας να ξεσπάσεις εκεί την ένταση που νιώθεις. Στα ερωτικά, μη δείχνεις την ενόχλησή σου μέσω ειρωνικών σχολίων. Μεγάλο παιδί είσαι, μίλα ανοιχτά λοιπόν! Μην απογοητευτείς αν είσαι ελεύθερος και το φλερτ δεν εξελιχθεί ακριβώς όπως θα ήθελες.
Σκορπιός
DO’S: Βελτίωσε τη διάθεση και την ψυχολογία σου, καθώς δεν σου φταίνε οι άλλοι, εντάξει; Εξωτερίκευσε την ένταση που έχεις, αλλά μέσω εποικοδομητικών συζητήσεων και όχι τσακωμών. Βέβαια στέρησε το δικαίωμα στο να σου επιβάλλουν οι άλλοι τις απόψεις τους. Δεν είσαι και κάνα χάπατο! Βρες τι σε χαλαρώνει και διοχέτευσε την ενέργειά σου εκεί.
DON’TS: Μην χαλάς τη ζαχαρένια και μαζί με αυτήν και τον χρόνο σου σε συζητήσεις που ξέρεις ότι δεν θα οδηγήσουν κάπου. Μην αφήσεις το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο σπίτι να οδηγήσει σε καυγάδες ή ξεσπάσματα. Μην ξεσπάσεις ούτε εσύ τα νεύρα και την απογοήτευσή σου, όμως, στους άλλους. Μην χάσεις το μέτρο και μην πατήσεις τα όρια γενικώς.
Τοξότης
DO’S: Γίνε λίγο πιο ξεκάθαρος σε αυτά που ζητάς. Κράτα χαμηλά την μπάλα, ώστε να αποφύγεις αχρείαστους τσακωμούς και καυγάδες. Μοιράσου τους προβληματισμούς σου με τους ανθρώπους σου μεν, αλλά μέχρι εκεί, μην το τραβήξεις παραπάνω το σκοινί. Προσοχή απαιτούν οι επαγγελματικές συζητήσεις- διαπραγματεύσεις που κάνεις σήμερα.
DON’TS: Το ξέρω πως έχεις νεύρα, αλλά δεν ενδείκνυται να τα ξεσπάσεις παντού ούτε, όμως, και να αναφέρεις σκηνικά που μπορούν να ταράξουν τα νερά. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην πέσεις ψυχολογικά εξαιτίας αυτών που θα ακούσεις να λέγονται. Αν κάτι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μην το συζητήσεις τώρα- και αύριο ή μεθαύριο μέρα είναι!
Αιγόκερως
DO’S: Περιόρισε την έντασή σου, για να περιορίσεις και τους καυγάδες- ειδικά στον τομέα της δουλειάς. Απόφυγε να εμπλακείς σε αντιπαραθέσεις με το παραμικρό λοιπόν. Βγες μπροστά και διεκδίκησε αυτά που θέλεις μεν, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη σου το πως μπορεί να εξελιχθούν αργότερα δε. Βρες διέξοδο για κάποια από τα οικονομικά σου θέματα.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τη γενικότερη πίεση της ατμόσφαιρας και μην εκνευριστείς από αυτά που θα ακούσεις. Μην ανοίξεις πυρ και μην επιτεθείς, πριν να δεις, αν υπάρχει κάποια βάση πίσω από όλα αυτά, για να μη ζοριστείς άδικα. Ωστόσο, μη γίνεσαι υπερβολικός ή και έντονος, αν δεν βλέπεις άμεσα τα αποτελέσματα που προσδοκάς.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να μετριάσεις τις εντάσεις και τα σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία σου. Καθάρισε το μυαλό και την σκέψη σου. Προσπάθησε και να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις, ώστε να μπορέσεις να πάρεις καλύτερες αποφάσεις. Ασχολήσου μόνο με οτιδήποτε έχει προοπτικές εξέλιξης κι άσε πίσω σου αυτά που δεν προχωράνε με τίποτα.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από αυτά που θα συμβούν σήμερα. Μην εμπλακείς σε καυγάδες, καθώς το πράγμα μπορεί να ξεφύγει αρκετά εύκολα. Μην επηρεαστείς αρνητικά από αυτά που θα προκύψουν και μην μιλήσεις αφιλτράριστα είτε στο επαγγελματικό είτε στο ερωτικό τοπίο. Όσο πιο ωμός είσαι, τόσο χειρότερο θα είναι το κλίμα. Το θες αυτό; Δε νομίζω!
Ιχθύες
DO’S: Αν θέλεις να είσαι ήρεμος, τότε πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διαχειριστείς τόσο την εσωτερικευμένη σου ένταση, όσο και την τάση σου για υπερανάλυση. Έτσι, πάντως, θα μπορέσεις να διαχειριστείς και τα νεύρα σου, ώστε να σταματήσεις να ζορίζεσαι τόσο πολύ. Πάρε αποστάσεις- ακόμα και μόνιμα- και άκου λίγο παραπάνω το ένστικτό σου. Κάτι ξέρει!
DON’TS: Μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου, ειδικά αν δεν έχεις την πρόθεση να εξηγήσεις το γιατί είσαι όπως είσαι, καθώς αυτή η συμπεριφορά θα σε βάλει σε μπελάδες και θα προκαλέσει αντιδράσεις. Γενικώς, δηλαδή, μην τα παίρνεις στο κρανίο, αν οι γύρω σου δεν καταλαβαίνουν ακριβώς αυτά που τους λες. Μην απογοητευτείς από αυτά που θα μάθεις.
