DO’S: Προσοχή απαιτεί το καθετί που κάνεις, καθώς δεν πρόκειται για απλή μέρα. Προσπάθησε να υλοποιήσεις έστω τα μισά από αυτά που έχεις στο πρόγραμμά σου, ακόμα κι αν η στάση των απέναντι δεν είναι και τόσο θετική. Εκεί που πρέπει να εστιάσεις είναι στο πως μπορείς μόνος σου να αποφύγεις να κάνεις λάθη, καθώς η βοήθεια που θέλεις δεν θα έρθει.

DON’TS: Μην ξεσπάσεις παντού λόγω του ότι τα νεύρα σου είναι τεντωμένα. Αν σου ξεφύγει και την πεις την κοτσάνα σου, προσπάθησε έστω να μην είσαι ακραία υπερβολικός, εντάξει; Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από τα εριστικά σχόλια τρίτων ή από τις αναφορές σε παλιά σου λάθη. Ακόμα κι αν νιώθεις έντονα ότι ορισμένοι σε προκαλούν, εσύ μην απαντάς.