Έργο για τη βελτίωση της οδού Βασιλίτσι – Φοινικούντα
Αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια στην περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στο δρόμο Βασιλίτσι – Φοινικούντα που υποδέχεται ειδικά τους θερινούς μήνες πολλά οχήματα.
- Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν καταστεί ανάπηρα στη Γάζα - Έκκληση από τον ΟΗΕ
- Μονή Σινά: Άκαρπες οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης – Τα επόμενα βήματα
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Προς απαγόρευση τα ενεργειακά ποτά στη Βρετανία για τους κάτω των 16 ετών
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάσσει και χρηματοδοτεί το έργο «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, Τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ).
Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως αναφέρει η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου, ενισχύει την οδική ασφάλεια σε έναν δρόμο μεγάλης σημασίας για τη Μεσσηνία, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής, και περιλαμβάνει:
- κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και μεταλλικών πλεγμάτων για την αποτροπή καταπτώσεων,
- τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων και οριοδεικτών,
- κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων απορροής,
- αντικατάσταση φθαρμένου ασφαλτοτάπητα σε κρίσιμα σημεία.
Αναβάθμιση οδικών αξόνων
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα στην αναβάθμιση των οδικών της υποδομών, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την ανάπτυξη της Πελοποννήσου».
- Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
- Πούτιν: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Ζελένσκι
- Κόρινθος: Θρίλερ με τον θάνατο 22χρονου – Έγκλημα ή αυτοκτονία;
- Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
- Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
- «Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις